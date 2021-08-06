https://ru.sputnik.md/20210806/sandu-podpisala-ukaznaznachenii-pravitelstva-gavrilitsy-43682045.html

Майя Санду подписала указ о назначении правительства Гаврилицы

Майя Санду подписала указ о назначении правительства Гаврилицы

Майя Санду подписала указ о назначении правительства Гаврилицы

2021-08-06T19:14+0300

2021-08-06T19:14+0300

2021-08-06T19:27+0300

политика

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении правительства во главе с Натальей Гаврилицей по результатам вотума доверия, вынесенного в пятницу парламентом. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава государства. Ранее члены нового кабмина принесли присягу в администрации президента.По ее мнению, это "кульминация усилий тысяч человек, которые годами боролись с коррупцией и несправедливостью". "Пожелала членам нового правительства исполнять свою миссию с честью, работать самоотверженно и смело. Перед ними — большие вызовы, а ожидания граждан — еще больше. У нового правительства будет и моя поддержка, и поддержка парламентского большинства", - уточнила глава государства. Санду отметила, что теперь очень важно, чтобы каждое принимаемое кабмином решение основывалось на интересах и потребностях граждан.

https://ru.sputnik.md/20210806/premer-ministr-chleny-novogo-pravitelstva-moldova-prisyaga-43667283.html

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в молдове, молдова