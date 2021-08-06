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https://ru.sputnik.md/20210806/sandu-podpisala-ukaznaznachenii-pravitelstva-gavrilitsy-43682045.html
Майя Санду подписала указ о назначении правительства Гаврилицы
Майя Санду подписала указ о назначении правительства Гаврилицы
Майя Санду подписала указ о назначении правительства Гаврилицы
2021-08-06T19:14+0300
2021-08-06T19:27+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении правительства во главе с Натальей Гаврилицей по результатам вотума доверия, вынесенного в пятницу парламентом. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава государства. Ранее члены нового кабмина принесли присягу в администрации президента.По ее мнению, это "кульминация усилий тысяч человек, которые годами боролись с коррупцией и несправедливостью". "Пожелала членам нового правительства исполнять свою миссию с честью, работать самоотверженно и смело. Перед ними — большие вызовы, а ожидания граждан — еще больше. У нового правительства будет и моя поддержка, и поддержка парламентского большинства", - уточнила глава государства. Санду отметила, что теперь очень важно, чтобы каждое принимаемое кабмином решение основывалось на интересах и потребностях граждан.
https://ru.sputnik.md/20210806/premer-ministr-chleny-novogo-pravitelstva-moldova-prisyaga-43667283.html
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в молдове, молдова

Майя Санду подписала указ о назначении правительства Гаврилицы

19:14 06.08.2021 (обновлено: 19:27 06.08.2021)
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© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova Вотум доверия правительству Гаврилицы
 Вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В пятницу президент официально утвердила новое правительство.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении правительства во главе с Натальей Гаврилицей по результатам вотума доверия, вынесенного в пятницу парламентом. Об этом сообщила на своей странице в Facebook глава государства.
Ранее члены нового кабмина принесли присягу в администрации президента.

"Поздравила новых министров с этим чрезвычайно важным событием. Назначение неподкупного правительства, которое получило поддержку парламентского большинства, состоящего из честных людей, — именно этого хотели сотни тысяч граждан Республики Молдова, принявших участие в выборах 11 июля и надеющихся изменить страну к лучшему", - написала Санду на своей странице в Facebook.

Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Политика
Премьер-министр и члены нового правительства Молдовы приняли присягу
15:27
440
1
По ее мнению, это "кульминация усилий тысяч человек, которые годами боролись с коррупцией и несправедливостью".
"Пожелала членам нового правительства исполнять свою миссию с честью, работать самоотверженно и смело. Перед ними — большие вызовы, а ожидания граждан — еще больше. У нового правительства будет и моя поддержка, и поддержка парламентского большинства", - уточнила глава государства.
Санду отметила, что теперь очень важно, чтобы каждое принимаемое кабмином решение основывалось на интересах и потребностях граждан.
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