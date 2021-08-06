https://ru.sputnik.md/20210806/sandu-predstavila-komandnomu-sostavu-natsarmii-novogo-ministra-oborony-43682565.html

Санду представила командному составу Нацармии нового министра обороны

Санду представила командному составу Нацармии нового министра обороны

Санду представила командному составу Национальной армии нового министра обороны Анатола Носатого.

2021-08-06T19:45+0300

2021-08-06T19:45+0300

2021-08-06T19:45+0300

политика

в молдове

молдова

майя санду

национальная армия

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Президент Молдовы, главнокомандующий Вооруженными силами Майя Санду представила в пятницу командному составу Национальной армии нового министра обороны Анатола Носатого. На мероприятии присутствовала и премьер-министр Наталья Гаврилица.Напомним, ранее президент подписала указ о назначении нового премьера и кабинета министров. В пятницу кабинет министров Гаврилицы принес присягу в администрации президента. До этого новое правительство получило вотум доверия в законодательном органе. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").

https://ru.sputnik.md/20210806/premer-ministr-chleny-novogo-pravitelstva-moldova-prisyaga-43667283.html

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в молдове, молдова, майя санду, национальная армия