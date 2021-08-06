https://ru.sputnik.md/20210806/sandu-predstavila-komandnomu-sostavu-natsarmii-novogo-ministra-oborony-43682565.html
Санду представила командному составу Нацармии нового министра обороны
Санду представила командному составу Нацармии нового министра обороны
Санду представила командному составу Национальной армии нового министра обороны Анатола Носатого.
2021-08-06T19:45+0300
2021-08-06T19:45+0300
2021-08-06T19:45+0300
политика
в молдове
молдова
майя санду
национальная армия
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Президент Молдовы, главнокомандующий Вооруженными силами Майя Санду представила в пятницу командному составу Национальной армии нового министра обороны Анатола Носатого. На мероприятии присутствовала и премьер-министр Наталья Гаврилица.Напомним, ранее президент подписала указ о назначении нового премьера и кабинета министров. В пятницу кабинет министров Гаврилицы принес присягу в администрации президента. До этого новое правительство получило вотум доверия в законодательном органе. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").
https://ru.sputnik.md/20210806/premer-ministr-chleny-novogo-pravitelstva-moldova-prisyaga-43667283.html
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в молдове, молдова, майя санду, национальная армия
Санду представила командному составу Нацармии нового министра обороны
Новый министр обороны официально заступил в должность в пятницу, после принесения присяги.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Президент Молдовы, главнокомандующий Вооруженными силами Майя Санду представила в пятницу командному составу Национальной армии нового министра обороны Анатола Носатого.
На мероприятии присутствовала и премьер-министр Наталья Гаврилица.
Напомним, ранее президент подписала указ о назначении нового премьера и кабинета министров.
В пятницу кабинет министров Гаврилицы принес присягу в администрации президента. До этого новое правительство получило вотум доверия в законодательном органе. В поддержку нового кабмина выступил 61 депутат фракции "Действие и солидарность" (PAS).
В ходе заседания Гаврилица представила свою программу Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").