https://ru.sputnik.md/20210806/sbezhavshie-izolyator-rossia-urozhentsy-moldova-43658088.html

Все сбежавшие из изолятора в России - уроженцы Молдовы

Все сбежавшие из изолятора в России - уроженцы Молдовы

Пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре, один из них проходит по делу об убийстве. 06.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-06T11:43+0300

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общество

побег

заключенные

тюрьма

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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Пятеро заключенных, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в Истре, являются уроженцами Молдовы, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ориентировки на сбежавших из ИВС в подмосковной Истре разосланы во все соседние регионы.Ранее прокуратура сообщила, что пятеро заключенных сбежали из ИВС в Истре. В СК уточнили, что среди них есть Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя Владимира Маругова, у остальных - статья о краже.С ним сбежали еще четыре уроженца Молдовы: Александр Бутнару (1991 года рождения), Иван Цуркану (1986), Денис Грозаву (1985) и Николай Тетеря (1987). Всем им вменяется ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража"), добавил источник."Колбасного короля" Маругова застрелили из арбалета в его бане в Истре в ночь на 2 ноября прошлого года. По предварительным данным, это произошло в ходе разбойного нападения, когда преступники ворвались в дом бизнесмена, связали его с сожительницей и начали вымогать деньги. Женщина смогла выбраться и вызвать полицию, но когда наряд прибыл на место, Маругов был уже мертв.Вскоре был задержан один из подозреваемых – Александр Мавриди. При обыске в его квартире правоохранители обнаружили пенсионера, прикованного наручниками к кровати. Мавриди после этого заподозрили в мошеннических действиях с квартирами одиноких граждан в Москве и Московской области.

https://ru.sputnik.md/20210806/rossia-izolyator-pobeg-zaklyuchennie--butnaru-tsurkanu-grozavu-43653317.html

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побег, заключенные, тюрьма