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Спасатели в Кишиневе сняли с машин поваленные деревья
Спасатели в Кишиневе сняли с машин поваленные деревья
Спасатели в Кишиневе снимали с машин поваленные деревья
2021-08-06T17:00+0300
2021-08-06T17:00+0300
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в молдове
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Шквалистый ветер утром в пятницу повалил в столице множество деревьев, из-за чего оказались поврежденными и заблокированными припаркованные у обочин легковые автомобили.Как сообщает Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям, помощь спасателей потребовалась на улице Петриканской в Кишиневе. Там рухнувшие деревья завалили два автомобиля - Dacia и Volkswagen - на территории оптовой базы. Операция разблокировки длилась около 25 минут. К счастью, никто не пострадал. В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности с неустойчивым характером погоды. До 20.00 пятницы "ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут до 15-20 метров в секунду".
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Ирина Каруш
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в молдове, погода

Спасатели в Кишиневе сняли с машин поваленные деревья

17:00 06.08.2021
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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили
Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Пятничный ливень натворил немало бед в столице, несладко пришлось владельцам автомобилей.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Шквалистый ветер утром в пятницу повалил в столице множество деревьев, из-за чего оказались поврежденными и заблокированными припаркованные у обочин легковые автомобили.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили
Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Как сообщает Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям, помощь спасателей потребовалась на улице Петриканской в Кишиневе. Там рухнувшие деревья завалили два автомобиля - Dacia и Volkswagen - на территории оптовой базы.
Операция разблокировки длилась около 25 минут. К счастью, никто не пострадал.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили
Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности с неустойчивым характером погоды. До 20.00 пятницы "ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут до 15-20 метров в секунду".
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