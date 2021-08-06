https://ru.sputnik.md/20210806/spasateli-v-kishineve-snyali-s-mashin-povalennye-derevya-43671193.html

Спасатели в Кишиневе сняли с машин поваленные деревья

Спасатели в Кишиневе сняли с машин поваленные деревья

Спасатели в Кишиневе снимали с машин поваленные деревья

2021-08-06T17:00+0300

2021-08-06T17:00+0300

2021-08-06T17:00+0300

общество

в молдове

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/06/43672271_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_44f2d4191bfea071caca9d719312115e.jpg

КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Шквалистый ветер утром в пятницу повалил в столице множество деревьев, из-за чего оказались поврежденными и заблокированными припаркованные у обочин легковые автомобили.Как сообщает Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям, помощь спасателей потребовалась на улице Петриканской в Кишиневе. Там рухнувшие деревья завалили два автомобиля - Dacia и Volkswagen - на территории оптовой базы. Операция разблокировки длилась около 25 минут. К счастью, никто не пострадал. В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности с неустойчивым характером погоды. До 20.00 пятницы "ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут до 15-20 метров в секунду".

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ирина Каруш https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg

в молдове, погода