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Спасатели в Кишиневе сняли с машин поваленные деревья
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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили
Пятничный ливень натворил немало бед в столице, несладко пришлось владельцам автомобилей.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Шквалистый ветер утром в пятницу повалил в столице множество деревьев, из-за чего оказались поврежденными и заблокированными припаркованные у обочин легковые автомобили.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили
Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили
Как сообщает Главная инспекция по чрезвычайным ситуациям, помощь спасателей потребовалась на улице Петриканской в Кишиневе. Там рухнувшие деревья завалили два автомобиля - Dacia и Volkswagen - на территории оптовой базы.
Операция разблокировки длилась около 25 минут. К счастью, никто не пострадал.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили
Поваленные ветром деревья повредилив кишиневе автомобили
В Молдове продолжает действовать "желтый код" метеоопасности с неустойчивым характером погоды. До 20.00 пятницы "ожидаются грозы, местами сильные ливни (15-35 литров на квадратный метр) с градом и шквалистым ветром, порывы которого достигнут до 15-20 метров в секунду".