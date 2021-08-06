https://ru.sputnik.md/20210806/ssha-2020-god-polovina-avtomobili-elektro-43657943.html
В США к 2030 году половина продаваемых автомобилей будут электрическими
В США к 2030 году половина продаваемых автомобилей будут электрическими
Меры, позволяющие уменьшить загрязнение окружающей среды, начнут действовать в 2023 году. 06.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-06T11:33+0300
2021-08-06T11:33+0300
2021-08-06T11:33+0300
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КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. Президент США Джо Байден распорядился к 2030 году заменить 50% продаваемых в США машин на электромобили, передают Известия."Несмотря на то, что США были первопроходцами в разработке технологии, сегодня они отстают в гонке за создание подобных автомобилей и аккумуляторов для них. Сегодня американский рынок электромобилей составляет всего одну треть китайского рынка автомобилей с электродвигателями", — приводит The New York Times текст пояснительной записки Белого дома.Планируется разработать новые стандарты, позволяющие уменьшить загрязнение окружающей среды и препятствовать дальнейшему изменению климата на планете. Также будут приняты меры, направленные на содействие инновациям в автомобилестроительной промышленности, а также на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.Новые правила будут применяться к автомобилям уже с 2023 года. Ожидается, что они сократят примерно одну треть углекислого газа, ежегодно производимого США, и предотвратят сжигание около 200 миллиардов галлонов бензина в течение всего срока службы автомобилей.Байден отметил, что для США "пришло время стать лидером в том, что касается производства электромобилей, инфраструктуры и инноваций".
https://ru.sputnik.md/20200305/innovatsii-v-bytu-v-kishineve-poyavyatsya-stantsii-zaryadki-elektromobiley-29432052.html
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в мире, сша
В США к 2030 году половина продаваемых автомобилей будут электрическими
Меры, позволяющие уменьшить загрязнение окружающей среды, начнут действовать в 2023 году.
КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik.
Президент США Джо Байден распорядился к 2030 году заменить 50% продаваемых в США машин на электромобили, передают Известия
.
"Несмотря на то, что США были первопроходцами в разработке технологии, сегодня они отстают в гонке за создание подобных автомобилей и аккумуляторов для них. Сегодня американский рынок электромобилей составляет всего одну треть китайского рынка автомобилей с электродвигателями", — приводит The New York Times текст пояснительной записки Белого дома.
Планируется разработать новые стандарты, позволяющие уменьшить загрязнение окружающей среды и препятствовать дальнейшему изменению климата на планете. Также будут приняты меры, направленные на содействие инновациям в автомобилестроительной промышленности, а также на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.
Новые правила будут применяться к автомобилям уже с 2023 года. Ожидается, что они сократят примерно одну треть углекислого газа, ежегодно производимого США, и предотвратят сжигание около 200 миллиардов галлонов бензина в течение всего срока службы автомобилей.
Байден отметил, что для США "пришло время стать лидером в том, что касается производства электромобилей, инфраструктуры и инноваций".