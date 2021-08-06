https://ru.sputnik.md/20210806/tauber-fraktsiya-shor-ne-budet-golosovat-pravitelstvo-gavrilita-43654362.html

Таубер: фракция "Шор" не будет голосовать за правительство Гаврилицы

Таубер: фракция "Шор" не будет голосовать за правительство Гаврилицы

Таубер: фракция "Шор" не будет голосовать за правительство Гаврилицы

2021-08-06T10:06+0300

2021-08-06T10:06+0300

2021-08-06T10:23+0300

политика

в молдове

молдова

марина таубер

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Парламентская фракция "Шор" не станет голосовать в поддержку правительства кандидата в премьеры Натальи Гаврилицы, заявила на брифинге в пятницу депутат фракции "Шор" Марина Таубер.Это заявление было сделано накануне заседания законодательного органа.По словам Таубер, ранее их политическое формирование объявило, что поддержит новое правительство. Однако во фракции было принято изменить решение, поскольку в общественном пространстве появилось много спекуляций насчет их выбора. "Мы хотели быть правильными, как всегда это делали. Мы не будем действовать только по желанию оппозиции и пришли в парламент не для политических шоу, а для работы. Имея в виду спекуляции в общественном пространстве и атаки в нашу сторону со стороны кандидата в премьеры и парламентского большинства, мы решили, что не будем голосовать", - добавила депутат "Шор". Депутаты молдавского парламента в пятницу на заседании рассмотрят состав и программу правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Накануне отчет к проекту постановления, касающегося рассмотрения вотума доверия правительству, получил одобрение со стороны юридической комиссии парламента.Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять. Гаврилица - выдвиженка от парламентского большинства - пропрезидентской Партии PAS.

https://ru.sputnik.md/20210730/fraktsiya-shor-ne-budet-vydvigat-svoego-kandidata-v-premery-43407418.html

https://ru.sputnik.md/20210806/deputat-parlament-moldova-votum-doveriya-pravitelstvo-gavrilitsa-43652260.html

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в молдове, молдова, марина таубер, наталья гаврилица