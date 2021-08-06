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Таубер: фракция "Шор" не будет голосовать за правительство Гаврилицы
Таубер: фракция "Шор" не будет голосовать за правительство Гаврилицы
Таубер: фракция "Шор" не будет голосовать за правительство Гаврилицы
2021-08-06T10:06+0300
2021-08-06T10:23+0300
политика
в молдове
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марина таубер
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КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Парламентская фракция "Шор" не станет голосовать в поддержку правительства кандидата в премьеры Натальи Гаврилицы, заявила на брифинге в пятницу депутат фракции "Шор" Марина Таубер.Это заявление было сделано накануне заседания законодательного органа.По словам Таубер, ранее их политическое формирование объявило, что поддержит новое правительство. Однако во фракции было принято изменить решение, поскольку в общественном пространстве появилось много спекуляций насчет их выбора. "Мы хотели быть правильными, как всегда это делали. Мы не будем действовать только по желанию оппозиции и пришли в парламент не для политических шоу, а для работы. Имея в виду спекуляции в общественном пространстве и атаки в нашу сторону со стороны кандидата в премьеры и парламентского большинства, мы решили, что не будем голосовать", - добавила депутат "Шор". Депутаты молдавского парламента в пятницу на заседании рассмотрят состав и программу правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Накануне отчет к проекту постановления, касающегося рассмотрения вотума доверия правительству, получил одобрение со стороны юридической комиссии парламента.Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять. Гаврилица - выдвиженка от парламентского большинства - пропрезидентской Партии PAS.
https://ru.sputnik.md/20210730/fraktsiya-shor-ne-budet-vydvigat-svoego-kandidata-v-premery-43407418.html
https://ru.sputnik.md/20210806/deputat-parlament-moldova-votum-doveriya-pravitelstvo-gavrilitsa-43652260.html
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в молдове, молдова, марина таубер, наталья гаврилица

Таубер: фракция "Шор" не будет голосовать за правительство Гаврилицы

10:06 06.08.2021 (обновлено: 10:23 06.08.2021)
227
© Sputnik / Mihai CarausDeputați în Parlamentul Republicii Moldova
Deputați în Parlamentul Republicii Moldova - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Одна из парламентских фракций изменила свое решение.
КИШИНЕВ, 6 авг - Sputnik. Парламентская фракция "Шор" не станет голосовать в поддержку правительства кандидата в премьеры Натальи Гаврилицы, заявила на брифинге в пятницу депутат фракции "Шор" Марина Таубер.
Это заявление было сделано накануне заседания законодательного органа.
По словам Таубер, ранее их политическое формирование объявило, что поддержит новое правительство.
"Мы были готовы, и уже говорили, что, скорее всего, поддержим правительство Гаврилицы. Наша фракция глубоко уважает выбор граждан. Мы понимаем, что люди захотели сконцентрировать власть в руках одной политической силы, чтобы сделать жизнь всех граждан и страны лучше", - пояснила Таубер.
Однако во фракции было принято изменить решение, поскольку в общественном пространстве появилось много спекуляций насчет их выбора.
Марина Таубер - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
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30 июля, 10:01
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"Мы хотели быть правильными, как всегда это делали. Мы не будем действовать только по желанию оппозиции и пришли в парламент не для политических шоу, а для работы. Имея в виду спекуляции в общественном пространстве и атаки в нашу сторону со стороны кандидата в премьеры и парламентского большинства, мы решили, что не будем голосовать", - добавила депутат "Шор".
Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
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Депутаты парламента Молдовы рассматривают вотум доверия правительству Гаврилицы
10:00
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Депутаты молдавского парламента в пятницу на заседании рассмотрят состав и программу правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Накануне отчет к проекту постановления, касающегося рассмотрения вотума доверия правительству, получил одобрение со стороны юридической комиссии парламента.
Напомним, ранее кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица представила свою команду из 13 министров, несмотря на то, что в стране министерств сейчас всего девять. Гаврилица - выдвиженка от парламентского большинства - пропрезидентской Партии PAS.
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