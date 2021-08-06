https://ru.sputnik.md/20210806/tulyantsev-pochemu-moldova-ne-stala-dialogovoy-ploschadkoy-dlya-vostoka-i-zapada-43585077.html

Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада

Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада

Политический аналитик рассказал о главной проблеме власти в Молдове, привел примеры молдавского управления и раскрыл секрет Полишинеля.

2021-08-06T08:00+0300

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Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада

Такой площадкой когда-то хотела стать Белоруссия, Украина при Викторе Януковиче и Молдова. Весь этот пояс вокруг России состоит из стран, каждая из которых не хотела быть буфером, а могла бы стать точкой объединения интересов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик и общественный деятель Игорь Тулянцев.Если говорить о Молдове, продолжил Тулянцев, прошлой власти - Владу Плахотнюку или Николаю Тимофти – это было не нужно.По мнению Тулянцева, Плахотнюк сознательно нагнетал ситуацию с Россией, чтобы Запад его гладил по голове. Одна власть пугала русскими танками, другая - танками НАТО, и в этих условиях Молдова существовала много лет, а политики зарабатывали не только политические дивиденды, но и в первую очередь финансовые.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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