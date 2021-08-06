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Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада
Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада
Политический аналитик рассказал о главной проблеме власти в Молдове, привел примеры молдавского управления и раскрыл секрет Полишинеля.
2021-08-06T08:00+0300
2021-08-06T08:00+0300
2021-08-06T08:00+0300
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Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада
Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада
Такой площадкой когда-то хотела стать Белоруссия, Украина при Викторе Януковиче и Молдова. Весь этот пояс вокруг России состоит из стран, каждая из которых не хотела быть буфером, а могла бы стать точкой объединения интересов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик и общественный деятель Игорь Тулянцев.Если говорить о Молдове, продолжил Тулянцев, прошлой власти - Владу Плахотнюку или Николаю Тимофти – это было не нужно.По мнению Тулянцева, Плахотнюк сознательно нагнетал ситуацию с Россией, чтобы Запад его гладил по голове. Одна власть пугала русскими танками, другая - танками НАТО, и в этих условиях Молдова существовала много лет, а политики зарабатывали не только политические дивиденды, но и в первую очередь финансовые.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио
Тулянцев: почему Молдова не стала диалоговой площадкой для Востока и Запада
Политический аналитик рассказал о главной проблеме власти в Молдове, привел примеры молдавского управления и раскрыл секрет Полишинеля.
Такой площадкой когда-то хотела стать Белоруссия, Украина при Викторе Януковиче и Молдова. Весь этот пояс вокруг России состоит из стран, каждая из которых не хотела быть буфером, а могла бы стать точкой объединения интересов. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал политический аналитик и общественный деятель Игорь Тулянцев.
Если говорить о Молдове, продолжил Тулянцев, прошлой власти - Владу Плахотнюку или Николаю Тимофти – это было не нужно.
"К сожалению, к власти в Молдове приходили лишь шмекеры, которые пытались не объединить интересы Запада и Востока, а наоборот - сыграть на расколе, потому что именно это давало им возможность зарабатывать свои барыши", - считает эксперт.
По мнению Тулянцева, Плахотнюк сознательно нагнетал ситуацию с Россией, чтобы Запад его гладил по голове. Одна власть пугала русскими танками, другая - танками НАТО, и в этих условиях Молдова существовала много лет, а политики зарабатывали не только политические дивиденды, но и в первую очередь финансовые.
"Главная проблема Молдовы - это непорядочные люди, которые к власти приходят. Настало время, когда молдавское общество должно перестать верить пустым обещаниям и выбирать людей, которые действительно способны изменить ситуацию к лучшему", - заключил собеседник.