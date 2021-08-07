https://ru.sputnik.md/20210807/biden-million-covid-19-43690060.html

Мир за сутки: Байден все напутал, миллион за беглеца и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: Байден все напутал, миллион за беглеца и ситуация с COVID-19

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 07.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-07T08:30+0300

2021-08-07T08:30+0300

2021-08-07T09:36+0300

в мире

джо байден

вознаграждение

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Президент США Джо Байден снова запутался в цифрах, делая заявление о вакцинации в США.Глава Белого дома отметил, что на территории Соединенных Штатов сделали прививку против коронавируса 350 миллионов американцев. Согласно официальным источникам, население страны составляет около 332 миллионов человек.Ранее Байден также допустил неточность, заявив, что в некоторых штатах США граждане могут получить за вакцинацию 100 тысяч долларов. Речь шла о штате Нью-Йорк, где местные власти действительно предлагали платить всем, кто сделает прививку против коронавируса. Однако размер вознаграждения составлял всего 100 долларов.За информацию о сбежавшем из тюрьмы убийце обещан миллионМВД РФ сообщило о вознаграждении в один миллион рублей за помощь в поимке сбежавшего из ИВС в Истре.МВД России объявило награду в миллион рублей за информацию, которая поможет задержать сбежавшего из истринского ИВС Александра Мавриди, сообщает РИА Новости.Мужчину обвиняют в убийстве, вымогательстве, незаконном лишении свободы и побеге из-под стражи.Напомним, о побеге стало известно в пятницу утром. Пятеро заключенных смогли открутить замки дверей камеры, предположительно, гаечным ключом. Все они уроженцы Молдовы: Александр Мавриди, Александр Бутнару, Николай Тетеря, Денис Грозаву и Иван Цуркану. Мавриди обвиняют в убийстве из арбалета предпринимателя Владимира Маругова, остальных — в кражах.Обратившимся в МВД с информацией гарантируют конфиденциальность и безопасность.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 201 миллиона.На утро седьмого августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 201 690 263. Из них 4 277 555 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (35 695 483). Следом идут Индия (31 856 757) и Бразилия (20 108 746).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 325 144), Россия (6 318 643), Великобритания (6 042 529), Турция (5 870 741), Аргентина (4 989 402), Колумбия (4 828 583) и Испания (4 588 132).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 341 399 случаев заражения, в Румынии – 1 084 456.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 260 424. В пятницу профильное министерство сообщило о 241 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6275, выздоровело 252 548 человек.

https://ru.sputnik.md/20210806/rossia-izolyator-pobeg-zaklyuchennie--butnaru-tsurkanu-grozavu-43653317.html

https://ru.sputnik.md/20210806/nazvana-bolezn-kotoraya-zaschischaet-ot-koronavirusa-43667851.html

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в мире, джо байден, вознаграждение