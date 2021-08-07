https://ru.sputnik.md/20210807/biomarker-covid-19-43696821.html

Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение COVID-19

Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение COVID-19

Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение COVID-19

2021-08-07T13:15+0300

2021-08-07T13:15+0300

2021-08-07T13:25+0300

коронавирус

в мире

ученые

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Исследователи из Медицинского университета Южной Каролины (США) обнаружили, что уровень содержания аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет коронавирусную инфекцию. Их научная работа, посвященная этой теме, опубликована в журнале Scientific Reports.Ученые провели анализ около 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и тех, кто в разной степени тяжести перенес коронавирус, пишет РИА Новости. Выяснилось, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, участвующего в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями. Низкий уровень сфингозина, наоборот, посчитали серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни. Помимо этого, исследователи обнаружили, что у тех, кто перенес COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.Ученые уверены, что с помощью этого липида можно с точностью до 99% определять степень тяжести болезни. Пока такое исследование стоит дорого и его невозможно повсеместно проводить из-за сложного оборудования. Однако авторы научной работы уверены, что разработка теста на основе иммуноферментного анализа, вроде тех, что нужны для первичной диагностики ВИЧ, могла бы стать выгодной и доступной альтернативой.Среди прочего результаты работы помогут разделить различные группы пациентов и тем самым упростить задачу для дальнейших исследований.

https://ru.sputnik.md/20210806/nazvana-bolezn-kotoraya-zaschischaet-ot-koronavirusa-43667851.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, ученые