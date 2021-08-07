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Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение COVID-19
Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение COVID-19
Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение COVID-19
2021-08-07T13:15+0300
2021-08-07T13:25+0300
коронавирус
в мире
ученые
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Исследователи из Медицинского университета Южной Каролины (США) обнаружили, что уровень содержания аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет коронавирусную инфекцию. Их научная работа, посвященная этой теме, опубликована в журнале Scientific Reports.Ученые провели анализ около 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и тех, кто в разной степени тяжести перенес коронавирус, пишет РИА Новости. Выяснилось, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, участвующего в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями. Низкий уровень сфингозина, наоборот, посчитали серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни. Помимо этого, исследователи обнаружили, что у тех, кто перенес COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.Ученые уверены, что с помощью этого липида можно с точностью до 99% определять степень тяжести болезни. Пока такое исследование стоит дорого и его невозможно повсеместно проводить из-за сложного оборудования. Однако авторы научной работы уверены, что разработка теста на основе иммуноферментного анализа, вроде тех, что нужны для первичной диагностики ВИЧ, могла бы стать выгодной и доступной альтернативой.Среди прочего результаты работы помогут разделить различные группы пациентов и тем самым упростить задачу для дальнейших исследований.
https://ru.sputnik.md/20210806/nazvana-bolezn-kotoraya-zaschischaet-ot-koronavirusa-43667851.html
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в мире, ученые

Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение COVID-19

13:15 07.08.2021 (обновлено: 13:25 07.08.2021)
259
© Sputnik / Vitaliy Belousov / Перейти в фотобанкСотрудники лаборатории. Архивное фото
Сотрудники лаборатории. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© Sputnik / Vitaliy Belousov
/
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Американские ученые нашли биомаркер, который показывает, переболеет ли пациент COVID-19 бессимптомно или окажется в больнице.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Исследователи из Медицинского университета Южной Каролины (США) обнаружили, что уровень содержания аминоспирта сфингозина может предсказать, в какой форме пациент перенесет коронавирусную инфекцию. Их научная работа, посвященная этой теме, опубликована в журнале Scientific Reports.
Ученые провели анализ около 400 образцов сыворотки крови здоровых людей и тех, кто в разной степени тяжести перенес коронавирус, пишет РИА Новости. Выяснилось, что повышенные концентрации сфингозина, а также белка, участвующего в его производстве, кислой церамидазы (AC), связаны с бессимптомными инфекциями. Низкий уровень сфингозина, наоборот, посчитали серьезной предпосылкой к разным проявлениям болезни. Помимо этого, исследователи обнаружили, что у тех, кто перенес COVID-19 с симптомами, уровень сфингозина был до 15 раз ниже, чем у здоровых.
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате, где проходят лечение больные с COVID-19. - Sputnik Молдова, 1920, 06.08.2021
Коронавирус
Названа болезнь, которая защищает от коронавируса
Вчера, 15:24
736
Ученые уверены, что с помощью этого липида можно с точностью до 99% определять степень тяжести болезни. Пока такое исследование стоит дорого и его невозможно повсеместно проводить из-за сложного оборудования. Однако авторы научной работы уверены, что разработка теста на основе иммуноферментного анализа, вроде тех, что нужны для первичной диагностики ВИЧ, могла бы стать выгодной и доступной альтернативой.
Среди прочего результаты работы помогут разделить различные группы пациентов и тем самым упростить задачу для дальнейших исследований.
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