Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210807/covid-19-moldova-43700479.html
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Количество подтвержденных новых случаев COVID-19 в Молдове за сутки
2021-08-07T17:40+0300
2021-08-07T17:47+0300
коронавирус
в молдове
молдова
минздрав
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391429_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c726bceedc65f31d54f3e1306964a081.jpg
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 131 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.Отмечено четыре эпизода "импорта" инфекции: по одному из Турции, Болгарии, Франции и Италии.Общее число случаев заражения в стране достигло 260 555.За минувшие сутки проведено 5449 тестов.Кроме того, за последние 24 часа не зафиксировано ни одного случая инфицирования среди медработников.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 127 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 548.Отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6279.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
https://ru.sputnik.md/20210801/pfizer--moderna--podorozhali-43468089.html
https://ru.sputnik.md/20210804/evrokomissiya-planiruet-kupit-u-novavax-do-200-millionov-doz-covid-vaktsiny-43566408.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0f/34391429_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_f6e73703a7ab2857c1caf2ffe6e5d60e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

17:40 07.08.2021 (обновлено: 17:47 07.08.2021)
381
© Photo : Miroslav RotariМедик
Медик - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса в Молдове за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтвержден 131 новый случай инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в субботу.
Отмечено четыре эпизода "импорта" инфекции: по одному из Турции, Болгарии, Франции и Италии.
Общее число случаев заражения в стране достигло 260 555.
За минувшие сутки проведено 5449 тестов.
Кроме того, за последние 24 часа не зафиксировано ни одного случая инфицирования среди медработников.

Всего в больницах находятся 347 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 65 (из них 18 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 127 человек. Всего вылечившихся на данный момент – 252 548.
Отмечено четыре летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6279.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Pfizer-BioNTech și Moderna - Sputnik Молдова, 1920, 01.08.2021
Коронавирус
Вакцины Pfizer и Moderna резко подорожали
1 августа, 16:13
818
С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Флаконы и шприцы перед флагом ЕС - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
Коронавирус
Еврокомиссия планирует купить у Novavax до 200 миллионов доз COVID-вакцины
4 августа, 22:45
179
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:38В предпоследний день ОИ – Россия вновь на четвертом месте медального зачета
19:09Сколько человек вакцинировано в Молдове
18:40Без работы не останется: появились подробности нового контракта Лионеля Месси
18:11Россия выделяет гранты для молодежи в СНГ
17:40Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:25Спасатели следят за ситуацией в Комрате: есть риск затопления
16:58В Париже прошли протесты против введения санитарных пропусков
16:19Гаврилица встретилась с Михалко: когда Молдова получит финпомощь от ЕС
15:51Космонавт представил эмблему полета для съемки художественного фильма на МКС
15:22Молдавский легкоатлет Мардаре стал седьмым в финале Олимпиады
15:00Массовые кадровые чистки в Молдове: кого хотят отстранить от должности
14:29В Лондоне неизвестный ранил ножом двух полицейских
13:47В Кишиневе пройдет музыкальный спектакль
13:15Найден биомаркер, предсказывающий тяжелое течение COVID-19
12:46Проливные дожди повредили дороги в Молдове
12:10Майя Санду поздравила Тарновского с бронзой на Олимпиаде
11:42Певица МакSим полностью пришла в себя после комы
11:13Российский миротворец погиб, спасая ребенка: что известно об этой трагедии
10:45Где в Кишиневе 7 августа находятся мобильные пункты вакцинации
10:19София Ротару отмечает день рождения