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Проливные дожди повредили дороги в Молдове
Проливные дожди повредили дороги в Молдове
Некоторые дороги Молдовы покрыты илом, другие размыло и завалило деревьями. 07.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-07T12:46+0300
2021-08-07T12:46+0300
2021-08-07T12:48+0300
в молдове
молдова
дороги
ливень
последствия
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Обильные осадки, выпавшие в последние дни, повредили некоторые участки дорог в Сынжерейском, Фалештском, Оргеевском, Глодянском, Каларашском, Унгенском, Каушанском, Чимишлийском, Бричанском, Окницком, Яловенском, Флорештском, Сорокском, Страшенском, Кагульском, Бессарабском, Комратском районах, а также в Кишиневе.Об этом сообщили в Государственной администрации дорог. "Проезжая часть, тротуары, дренажные системы и малые мосты на 20 участках дорог оказались заиленными. Сильный ветер повалил множество деревьев," – говорится в сообщении ведомства. Руководство дорожной администрации поручило территориальным подразделениям АО Drumuri провести работы по очистке дорог, мостов и канав, а также убрать ветки с тротуаров и проезжей части на пострадавших участках трасс.К процессу очистки и разблокирования национальных дорог привлечено 46 единиц спецтехники и 107 дорожных рабочих.
https://ru.sputnik.md/20210806/pridnestrove-stikhiynoe-yavlenie-43671452.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, дороги, ливень, последствия
Проливные дожди повредили дороги в Молдове
12:46 07.08.2021 (обновлено: 12:48 07.08.2021)
Некоторые дороги Молдовы покрыты илом, другие размыло и завалило деревьями.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Обильные осадки, выпавшие в последние дни, повредили некоторые участки дорог в Сынжерейском, Фалештском, Оргеевском, Глодянском, Каларашском, Унгенском, Каушанском, Чимишлийском, Бричанском, Окницком, Яловенском, Флорештском, Сорокском, Страшенском, Кагульском, Бессарабском, Комратском районах, а также в Кишиневе.
Об этом сообщили в Государственной администрации дорог.
"Проезжая часть, тротуары, дренажные системы и малые мосты на 20 участках дорог оказались заиленными. Сильный ветер повалил множество деревьев," – говорится в сообщении ведомства.
Руководство дорожной администрации поручило территориальным подразделениям АО Drumuri провести работы по очистке дорог, мостов и канав, а также убрать ветки с тротуаров и проезжей части на пострадавших участках трасс.
К процессу очистки и разблокирования национальных дорог привлечено 46 единиц спецтехники и 107 дорожных рабочих.