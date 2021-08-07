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Проливные дожди повредили дороги в Молдове

Проливные дожди повредили дороги в Молдове

Некоторые дороги Молдовы покрыты илом, другие размыло и завалило деревьями. 07.08.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Обильные осадки, выпавшие в последние дни, повредили некоторые участки дорог в Сынжерейском, Фалештском, Оргеевском, Глодянском, Каларашском, Унгенском, Каушанском, Чимишлийском, Бричанском, Окницком, Яловенском, Флорештском, Сорокском, Страшенском, Кагульском, Бессарабском, Комратском районах, а также в Кишиневе.Об этом сообщили в Государственной администрации дорог. "Проезжая часть, тротуары, дренажные системы и малые мосты на 20 участках дорог оказались заиленными. Сильный ветер повалил множество деревьев," – говорится в сообщении ведомства. Руководство дорожной администрации поручило территориальным подразделениям АО Drumuri провести работы по очистке дорог, мостов и канав, а также убрать ветки с тротуаров и проезжей части на пострадавших участках трасс.К процессу очистки и разблокирования национальных дорог привлечено 46 единиц спецтехники и 107 дорожных рабочих.

https://ru.sputnik.md/20210806/pridnestrove-stikhiynoe-yavlenie-43671452.html

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в молдове, молдова, дороги, ливень, последствия