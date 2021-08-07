https://ru.sputnik.md/20210807/film-mks-43699907.html

Космонавт представил эмблему полета для съемки художественного фильма на МКС

Космонавт представил эмблему полета для съемки художественного фильма на МКС

Съемки первого художественного фильма на борту МКС пройдут в октябре этого года. 07.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-07T15:51+0300

2021-08-07T15:51+0300

2021-08-07T16:15+0300

россия

космос

мкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/05/1f/34940614_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_70c2e80fae6474f5b7702e46def60c86.jpg

КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Космонавт Антон Шкаплеров показал эмблему полета для съемки первого художественного фильма в космосе.В октябре Шкаплерову вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) для съемки художественного фильма "Вызов", сообщает РИА Новости.На эмблеме изображена взлетающая ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19". При этом крупная желтая звезда означает МКС, а три белые звезды – экипаж "Союза МС-19". Также на эмблеме показана кинопленка с названием фильма "Вызов" и кардиограмма."Волнение от полета непрофессиональных участников космического полета отражено в изолинии кардиограммы, символизирующей биение их сердец", – пояснил Шкаплеров.Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправится участник 66-й экспедиции космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.

россия

космос

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, космос, мкс