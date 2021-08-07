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Космонавт представил эмблему полета для съемки художественного фильма на МКС
Космонавт представил эмблему полета для съемки художественного фильма на МКС
Съемки первого художественного фильма на борту МКС пройдут в октябре этого года. 07.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-07T15:51+0300
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Космонавт Антон Шкаплеров показал эмблему полета для съемки первого художественного фильма в космосе.В октябре Шкаплерову вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) для съемки художественного фильма "Вызов", сообщает РИА Новости.На эмблеме изображена взлетающая ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19". При этом крупная желтая звезда означает МКС, а три белые звезды – экипаж "Союза МС-19". Также на эмблеме показана кинопленка с названием фильма "Вызов" и кардиограмма."Волнение от полета непрофессиональных участников космического полета отражено в изолинии кардиограммы, символизирующей биение их сердец", – пояснил Шкаплеров.Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправится участник 66-й экспедиции космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
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россия, космос, мкс
Космонавт представил эмблему полета для съемки художественного фильма на МКС
15:51 07.08.2021 (обновлено: 16:15 07.08.2021)
Съемки первого художественного фильма на борту МКС пройдут в октябре этого года.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Космонавт Антон Шкаплеров показал эмблему полета для съемки первого художественного фильма в космосе.
В октябре Шкаплерову вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко предстоит отправиться на Международную космическую станцию (МКС) для съемки художественного фильма "Вызов", сообщает РИА Новости
.
"Друзья, до полета корабля "Союз МС-19" остается менее двух месяцев, и сегодня я хочу поделиться с вами эмблемой нашего экипажа", – написал космонавт на своей странице в соцсети.
На эмблеме изображена взлетающая ракета-носитель "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-19". При этом крупная желтая звезда означает МКС, а три белые звезды – экипаж "Союза МС-19". Также на эмблеме показана кинопленка с названием фильма "Вызов" и кардиограмма.
"Волнение от полета непрофессиональных участников космического полета отражено в изолинии кардиограммы, символизирующей биение их сердец", – пояснил Шкаплеров.
Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправится участник 66-й экспедиции космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.