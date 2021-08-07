https://ru.sputnik.md/20210807/gavrilitsa-vstretilas-mikhalko-kogda-moldova-poluchit-finpomosch-ot-es-43699734.html

Гаврилица встретилась с Михалко: когда Молдова получит финпомощь от ЕС

Гаврилица встретилась с Михалко: когда Молдова получит финпомощь от ЕС

Гаврилица встретилась с Михалко: когда Молдова получит финпомощь от ЕС

2021-08-07T16:19+0300

2021-08-07T16:19+0300

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политика

в молдове

молдова

соглашение об ассоциации рм-ес

петер михалко

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в субботу с послом Евросоюза в Кишиневе Петером Михалко. Премьер поблагодарила посла за продвижение европейских ценностей в Молдове и за постоянную поддержку, оказываемую в рамках многочисленных проектов, которые в настоящее время осуществляются в республике. Также стороны обсудили актуализацию повестки Соглашения об ассоциации.

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2021

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в молдове, молдова, соглашение об ассоциации рм-ес, петер михалко, наталья гаврилица