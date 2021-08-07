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https://ru.sputnik.md/20210807/gavrilitsa-vstretilas-mikhalko-kogda-moldova-poluchit-finpomosch-ot-es-43699734.html
Гаврилица встретилась с Михалко: когда Молдова получит финпомощь от ЕС
Гаврилица встретилась с Михалко: когда Молдова получит финпомощь от ЕС
Гаврилица встретилась с Михалко: когда Молдова получит финпомощь от ЕС
2021-08-07T16:19+0300
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в субботу с послом Евросоюза в Кишиневе Петером Михалко. Премьер поблагодарила посла за продвижение европейских ценностей в Молдове и за постоянную поддержку, оказываемую в рамках многочисленных проектов, которые в настоящее время осуществляются в республике. Также стороны обсудили актуализацию повестки Соглашения об ассоциации.
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в молдове, молдова, соглашение об ассоциации рм-ес, петер михалко, наталья гаврилица

Гаврилица встретилась с Михалко: когда Молдова получит финпомощь от ЕС

16:19 07.08.2021 (обновлено: 16:50 07.08.2021)
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© Photo : Facebook / Natalia Gavrilița Premierul Natalia Gavrilița s-a întâlnit cu ambasadorul Peter Michalko
 Premierul Natalia Gavrilița s-a întâlnit cu ambasadorul Peter Michalko - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© Photo : Facebook / Natalia Gavrilița
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Одна из главных тем беседы чиновников – получение финансовой поддержки от Евросоюза.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Премьер-министр Наталья Гаврилица встретилась в субботу с послом Евросоюза в Кишиневе Петером Михалко.
Премьер поблагодарила посла за продвижение европейских ценностей в Молдове и за постоянную поддержку, оказываемую в рамках многочисленных проектов, которые в настоящее время осуществляются в республике.
"Стороны обсудили действия, запланированные правительством Молдовы для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере 50 миллионов евро, чтобы эти деньги поступили в государственный бюджет уже в конце сентября", – говорится на странице правительства в Facebook.
Также стороны обсудили актуализацию повестки Соглашения об ассоциации.
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