Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210807/gid-vmesto-konduktora-v-kishineve-rabotaet-turisticheskiy-trolleybus-43687928.html
Гид вместо кондуктора: в Кишиневе работает туристический троллейбус
Гид вместо кондуктора: в Кишиневе работает туристический троллейбус
Где в Кишиневе работает туристический троллейбус
2021-08-07T07:30+0300
2021-08-07T09:23+0300
новости кишинева
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35502856_0:129:3072:1857_1920x0_80_0_0_dcc506d8fd12febfcbd851341e23418e.jpg
КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. В субботу и воскресенье туристический троллейбус будет курсировать по кишиневским улицам, всех экскурсантов ждет увлекательный рассказ о городе, гиды работают на трех языках, сообщает Главное управление электротранспорта.Троллейбус отправляется с центральной площади Кишинева, от Триумфальной арки. Каждая экскурсия рассчитана максимум на 22 человека (сидячие места), дети в возрасте до 7 лет должны быть в сопровождении родителя. Стоимость поездки на туристическом троллейбусе - 30 леев. Троллейбус с программой для туристов Chisinau Sightseeing призван повысить популярность важных туристических достопримечательностей Кишинева, чтобы жители и гости столицы могли открыть для себя историю Кишинева, его улиц и граждан.Проект реализуется примэрией Кишинева совместно с Национальной ассоциацией принимающего и внутреннего туризма (ANTRIM) в рамках подписанного в этой связи соглашения о сотрудничестве.
https://ru.sputnik.md/20210731/v-kishineve-zapustyat-turisticheskiy-trolleybus-nazvana-tsena-bileta-43447362.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35502856_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f69f5cada46f7957d8b26014e22e7971.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове

Гид вместо кондуктора: в Кишиневе работает туристический троллейбус

07:30 07.08.2021 (обновлено: 09:23 07.08.2021)
185
© Sputnik / Mihai CarausОбщественный транспорт
Общественный транспорт - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Наступили выходные - а значит, в столице Молдовы снова выходит на линию туристический троллейбус.
КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. В субботу и воскресенье туристический троллейбус будет курсировать по кишиневским улицам, всех экскурсантов ждет увлекательный рассказ о городе, гиды работают на трех языках, сообщает Главное управление электротранспорта.
экскурсия (первая) на государственном языке стартует в 10.00
экскурсия на русском языке начнется в 12.00
экскурсия на английском языке - в 14.00
экскурсия (вторая) на государственном языке - в 16.00
Троллейбус отправляется с центральной площади Кишинева, от Триумфальной арки.
Каждая экскурсия рассчитана максимум на 22 человека (сидячие места), дети в возрасте до 7 лет должны быть в сопровождении родителя.
Стоимость поездки на туристическом троллейбусе - 30 леев.
Троллейбус с программой для туристов Chisinau Sightseeing призван повысить популярность важных туристических достопримечательностей Кишинева, чтобы жители и гости столицы могли открыть для себя историю Кишинева, его улиц и граждан.
Туристический троллейбус будет ездить по улицам Кишинева - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
Новости Кишинева
В Кишиневе запустят туристический троллейбус, названа цена билета
31 июля, 13:17
525
Проект реализуется примэрией Кишинева совместно с Национальной ассоциацией принимающего и внутреннего туризма (ANTRIM) в рамках подписанного в этой связи соглашения о сотрудничестве.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:35Путин прокомментировал отсутствие российского гимна и флага на Олимпиаде
08:58Молдавская легкоатлетка пробежала марафон в Токио
08:30Мир за сутки: Байден все напутал, миллион за беглеца и ситуация с COVID-19
08:00Шинкарь: первородный грех демократии – ее дружба с большими деньгами
07:30Гид вместо кондуктора: в Кишиневе работает туристический троллейбус
07:00Самый точный прогноз погоды: ясный день после бури
05:59Сергей Тарновский выиграл бронзу Олимпийских Игр в Токио
00:02Погодные рекорды Молдовы 7 августа
ВчераНазван самый опасный для беременных штамм коронавируса
ВчераКавкалюк пока не собирается возвращаться в Молдову
ВчераОбсудили стратегическое партнерство: о чем по телефону говорили Попеску и Кулеба
ВчераЧто ожидать от правительства Натальи Гаврилицы
ВчераКак в Молдове правительство утверждали: гром, молнии, звуки сирен и эвакуация
ВчераПолиция разослала ориентировки на бежавших из тюрьмы в Истре
ВчераКак будет вести себя Молдова на международной арене при новой власти
Вчера"Дикси" уничтожил в Калифорнии город со 150-летней историей
ВчераГаврилица представила министерствам новых начальников
ВчераМолдова обновила список стран красной зоны эпидопасности
ВчераНовая российская гиперзвуковая ракета Х-95: что о ней известно
ВчераНовый глава МИДЕИ Попеску получил приглашение посетить Бухарест