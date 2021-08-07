https://ru.sputnik.md/20210807/gid-vmesto-konduktora-v-kishineve-rabotaet-turisticheskiy-trolleybus-43687928.html
Гид вместо кондуктора: в Кишиневе работает туристический троллейбус
Гид вместо кондуктора: в Кишиневе работает туристический троллейбус
Где в Кишиневе работает туристический троллейбус
2021-08-07T07:30+0300
2021-08-07T07:30+0300
2021-08-07T09:23+0300
новости кишинева
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. В субботу и воскресенье туристический троллейбус будет курсировать по кишиневским улицам, всех экскурсантов ждет увлекательный рассказ о городе, гиды работают на трех языках, сообщает Главное управление электротранспорта.Троллейбус отправляется с центральной площади Кишинева, от Триумфальной арки. Каждая экскурсия рассчитана максимум на 22 человека (сидячие места), дети в возрасте до 7 лет должны быть в сопровождении родителя. Стоимость поездки на туристическом троллейбусе - 30 леев. Троллейбус с программой для туристов Chisinau Sightseeing призван повысить популярность важных туристических достопримечательностей Кишинева, чтобы жители и гости столицы могли открыть для себя историю Кишинева, его улиц и граждан.Проект реализуется примэрией Кишинева совместно с Национальной ассоциацией принимающего и внутреннего туризма (ANTRIM) в рамках подписанного в этой связи соглашения о сотрудничестве.
https://ru.sputnik.md/20210731/v-kishineve-zapustyat-turisticheskiy-trolleybus-nazvana-tsena-bileta-43447362.html
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в молдове
Гид вместо кондуктора: в Кишиневе работает туристический троллейбус
07:30 07.08.2021 (обновлено: 09:23 07.08.2021)
Наступили выходные - а значит, в столице Молдовы снова выходит на линию туристический троллейбус.
КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. В субботу и воскресенье туристический троллейбус будет курсировать по кишиневским улицам, всех экскурсантов ждет увлекательный рассказ о городе, гиды работают на трех языках, сообщает Главное управление электротранспорта.
экскурсия (первая) на государственном языке стартует в 10.00
экскурсия на русском языке начнется в 12.00
экскурсия на английском языке - в 14.00
экскурсия (вторая) на государственном языке - в 16.00
Троллейбус отправляется с центральной площади Кишинева, от Триумфальной арки.
Каждая экскурсия рассчитана максимум на 22 человека (сидячие места), дети в возрасте до 7 лет должны быть в сопровождении родителя.
Стоимость поездки на туристическом троллейбусе - 30 леев.
Троллейбус с программой для туристов Chisinau Sightseeing призван повысить популярность важных туристических достопримечательностей Кишинева, чтобы жители и гости столицы могли открыть для себя историю Кишинева, его улиц и граждан.
Проект реализуется примэрией Кишинева совместно с Национальной ассоциацией принимающего и внутреннего туризма (ANTRIM) в рамках подписанного в этой связи соглашения о сотрудничестве.