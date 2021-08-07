https://ru.sputnik.md/20210807/gid-vmesto-konduktora-v-kishineve-rabotaet-turisticheskiy-trolleybus-43687928.html

Гид вместо кондуктора: в Кишиневе работает туристический троллейбус

Гид вместо кондуктора: в Кишиневе работает туристический троллейбус

Где в Кишиневе работает туристический троллейбус

2021-08-07T07:30+0300

2021-08-07T07:30+0300

2021-08-07T09:23+0300

новости кишинева

в молдове

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КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. В субботу и воскресенье туристический троллейбус будет курсировать по кишиневским улицам, всех экскурсантов ждет увлекательный рассказ о городе, гиды работают на трех языках, сообщает Главное управление электротранспорта.Троллейбус отправляется с центральной площади Кишинева, от Триумфальной арки. Каждая экскурсия рассчитана максимум на 22 человека (сидячие места), дети в возрасте до 7 лет должны быть в сопровождении родителя. Стоимость поездки на туристическом троллейбусе - 30 леев. Троллейбус с программой для туристов Chisinau Sightseeing призван повысить популярность важных туристических достопримечательностей Кишинева, чтобы жители и гости столицы могли открыть для себя историю Кишинева, его улиц и граждан.Проект реализуется примэрией Кишинева совместно с Национальной ассоциацией принимающего и внутреннего туризма (ANTRIM) в рамках подписанного в этой связи соглашения о сотрудничестве.

https://ru.sputnik.md/20210731/v-kishineve-zapustyat-turisticheskiy-trolleybus-nazvana-tsena-bileta-43447362.html

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2021

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в молдове