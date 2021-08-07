https://ru.sputnik.md/20210807/komrat-zatoplenie-43701403.html

Спасатели следят за ситуацией в Комрате: есть риск затопления

Спасатели следят за ситуацией в Комрате: есть риск затопления

Спасатели следят за ситуацией в Комрате: есть риск затопления

2021-08-07T17:25+0300

2021-08-07T17:25+0300

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комрат

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Спасатели следят за ситуацией в Комрате после дождей, где повысился уровень воды в озере недалеко от города. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, специалисты мониторят ситуацию в связи с риском затопления. "В АТО Гагаузия после обильных осадков, зафиксированных в последние дни, зафиксировано повышение уровня воды в озере Комрата на один метр. Поэтому с самого утра 7 августа на месте находятся сотрудники ГИЧС Гагаузии, которые контролируют уровень воды в озере и состояние защитной дамбы", – пояснили спасатели.По данным ведомства, на месте работают 20 сотрудников органов местного самоуправления с восемью единицами специализированной техники для укрепления защитной дамбы, чтобы предотвратить разливы воды и избежать кризисной ситуации.В то же время специалисты ГИЧС следят за уровнем воды в населенном пункте Дезингя.

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комрат

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

в молдове, молдова, комрат, спасатели