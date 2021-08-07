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https://ru.sputnik.md/20210807/komrat-zatoplenie-43701403.html
Спасатели следят за ситуацией в Комрате: есть риск затопления
Спасатели следят за ситуацией в Комрате: есть риск затопления
Спасатели следят за ситуацией в Комрате: есть риск затопления
2021-08-07T17:25+0300
2021-08-07T17:54+0300
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Спасатели следят за ситуацией в Комрате после дождей, где повысился уровень воды в озере недалеко от города. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, специалисты мониторят ситуацию в связи с риском затопления. "В АТО Гагаузия после обильных осадков, зафиксированных в последние дни, зафиксировано повышение уровня воды в озере Комрата на один метр. Поэтому с самого утра 7 августа на месте находятся сотрудники ГИЧС Гагаузии, которые контролируют уровень воды в озере и состояние защитной дамбы", – пояснили спасатели.По данным ведомства, на месте работают 20 сотрудников органов местного самоуправления с восемью единицами специализированной техники для укрепления защитной дамбы, чтобы предотвратить разливы воды и избежать кризисной ситуации.В то же время специалисты ГИЧС следят за уровнем воды в населенном пункте Дезингя.
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в молдове, молдова, комрат, спасатели

Спасатели следят за ситуацией в Комрате: есть риск затопления

17:25 07.08.2021 (обновлено: 17:54 07.08.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalДамба комратского озера. Архивное фото
Дамба комратского озера. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Спасатели контролируют уровень воды в озере Комрата и следят за состоянием защитной дамбы.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Спасатели следят за ситуацией в Комрате после дождей, где повысился уровень воды в озере недалеко от города. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, специалисты мониторят ситуацию в связи с риском затопления.
"В АТО Гагаузия после обильных осадков, зафиксированных в последние дни, зафиксировано повышение уровня воды в озере Комрата на один метр. Поэтому с самого утра 7 августа на месте находятся сотрудники ГИЧС Гагаузии, которые контролируют уровень воды в озере и состояние защитной дамбы", – пояснили спасатели.
По данным ведомства, на месте работают 20 сотрудников органов местного самоуправления с восемью единицами специализированной техники для укрепления защитной дамбы, чтобы предотвратить разливы воды и избежать кризисной ситуации.
В то же время специалисты ГИЧС следят за уровнем воды в населенном пункте Дезингя.
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