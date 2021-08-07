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Без работы не останется: появились подробности нового контракта Лионеля Месси
Без работы не останется: появились подробности нового контракта Лионеля Месси
Без работы не останется: появились подробности нового контракта Лионеля Месси
2021-08-07T18:40+0300
2021-08-07T19:01+0300
спорт
футбол
лионель месси
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. После того как в четверг ФК "Барселона" сообщил, что не сможет продлить истекший контракт с Лионелем Месси из-за финансовых ограничений испанской лиги, появилось много слухов о том, где прославленный футболист продолжит свою карьеру.Так, итальянский спортивный журналист Николо Скира обнародовал информацию, согласно которой Месси подпишет двухлетний контракт с парижским "ПСЖ" с возможностью продления соглашения еще на один сезон, пишет РИА Новости. Нападающий будет получать в "ПСЖ" 50 миллионов евро в год.По информации Скиры, в день окончательного разрыва контракта с "Барселоной" Месси был замечен в компании футболистов "ПСЖ".Месси выступал за "Барселону" с 2004 года. Всего за каталонский клуб аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 гола.
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футбол, лионель месси

Без работы не останется: появились подробности нового контракта Лионеля Месси

18:40 07.08.2021 (обновлено: 19:01 07.08.2021)
180
© AP Photo / Cesar MansoLionel Messi
Lionel Messi - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© AP Photo / Cesar Manso
В Сети появились подробности контракта аргентинского нападающего Лионеля Месси с французским "ПСЖ".
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. После того как в четверг ФК "Барселона" сообщил, что не сможет продлить истекший контракт с Лионелем Месси из-за финансовых ограничений испанской лиги, появилось много слухов о том, где прославленный футболист продолжит свою карьеру.
Лионель Месси из ФК Барселона и Данило из Ювентуса - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
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"Барса" без Лионеля: Месси покинул клуб
5 августа, 21:07
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Так, итальянский спортивный журналист Николо Скира обнародовал информацию, согласно которой Месси подпишет двухлетний контракт с парижским "ПСЖ" с возможностью продления соглашения еще на один сезон, пишет РИА Новости. Нападающий будет получать в "ПСЖ" 50 миллионов евро в год.
По информации Скиры, в день окончательного разрыва контракта с "Барселоной" Месси был замечен в компании футболистов "ПСЖ".
Месси выступал за "Барселону" с 2004 года. Всего за каталонский клуб аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 гола.
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