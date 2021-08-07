https://ru.sputnik.md/20210807/kontrakt-messi-43702754.html

Без работы не останется: появились подробности нового контракта Лионеля Месси

Без работы не останется: появились подробности нового контракта Лионеля Месси

Без работы не останется: появились подробности нового контракта Лионеля Месси

2021-08-07T18:40+0300

2021-08-07T18:40+0300

2021-08-07T19:01+0300

спорт

футбол

лионель месси

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. После того как в четверг ФК "Барселона" сообщил, что не сможет продлить истекший контракт с Лионелем Месси из-за финансовых ограничений испанской лиги, появилось много слухов о том, где прославленный футболист продолжит свою карьеру.Так, итальянский спортивный журналист Николо Скира обнародовал информацию, согласно которой Месси подпишет двухлетний контракт с парижским "ПСЖ" с возможностью продления соглашения еще на один сезон, пишет РИА Новости. Нападающий будет получать в "ПСЖ" 50 миллионов евро в год.По информации Скиры, в день окончательного разрыва контракта с "Барселоной" Месси был замечен в компании футболистов "ПСЖ".Месси выступал за "Барселону" с 2004 года. Всего за каталонский клуб аргентинец провел 778 матчей, в которых забил 672 гола.

https://ru.sputnik.md/20210805/barsa-bez-lionelya-messi-pokinul-klub-43644834.html

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футбол, лионель месси