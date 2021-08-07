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Молдавская королева шансона
Молдавская королева шансона
Дина Верни молдавская королева шансона. Во Франции ее назвали "воплощенной историей искусства XX века".
2021-08-07T20:00+0300
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Молдавская королева шансона
Молдавская королева шансона
В 1975 году Верни записывает во Франции пластинку из 13 "Песен Гулага". Это сделало ее персоной нон грата в Советском Союзе и культовой фигурой для интеллигенции Москвы и Парижа.Незадолго до смерти Дина Верни дала интервью корреспонденту американского радио Сьюзан Стэмберг.
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Валентина Топоривская
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Молдавская королева шансона

20:00 07.08.2021 (обновлено: 20:12 07.08.2021)
357
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Молдавская королева шансона
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Во Франции ее назвали "воплощенной историей искусства XX века". За долгую и интересную жизнь Дина Верни оставила свой след во многих странах и сердцах.
В 1975 году Верни записывает во Франции пластинку из 13 "Песен Гулага". Это сделало ее персоной нон грата в Советском Союзе и культовой фигурой для интеллигенции Москвы и Парижа.

"Особенно я гордилась тем, что смогла увезти с собой песни – не какие-нибудь, а именно из лагерного репертуара. Я понимала, что на границе меня будут шмонать, и мне пришлось заучить все наизусть. Все 24 песни", - вспоминала Верни.

© Photo : Corinne Jamet Дина Верни
Дина Верни - Sputnik Молдова
1/5
© Photo : Corinne Jamet
Дина Верни
© Photo : Corinne Jamet Дина Верни
Дина Верни - Sputnik Молдова
2/5
© Photo : Corinne Jamet
Дина Верни
© Photo : Corinne Jamet Дина Верни
Дина Верни - Sputnik Молдова
3/5
© Photo : Corinne Jamet
Дина Верни
© Photo : Corinne Jamet Дина Верни
Дина Верни - Sputnik Молдова
4/5
© Photo : Corinne Jamet
Дина Верни
© Photo : Corinne JametДина Верни
Дина Верни - Sputnik Молдова
5/5
© Photo : Corinne Jamet
Дина Верни
1/5
© Photo : Corinne Jamet
Дина Верни
2/5
© Photo : Corinne Jamet
Дина Верни
3/5
© Photo : Corinne Jamet
Дина Верни
4/5
© Photo : Corinne Jamet
Дина Верни
5/5
© Photo : Corinne Jamet
Дина Верни
Незадолго до смерти Дина Верни дала интервью корреспонденту американского радио Сьюзан Стэмберг.

"Вы должны искать счастье в своей жизни. Не отчаивайтесь. Смотрите вперед с надеждой", – сказала ей Верни на прощание.

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