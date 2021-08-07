Молдавская королева шансона

"Особенно я гордилась тем, что смогла увезти с собой песни – не какие-нибудь, а именно из лагерного репертуара. Я понимала, что на границе меня будут шмонать, и мне пришлось заучить все наизусть. Все 24 песни", - вспоминала Верни.