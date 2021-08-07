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В Лондоне неизвестный ранил ножом двух полицейских
В Лондоне неизвестный ранил ножом двух полицейских
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Полиция Лондона сообщила о нападении с ножом на двух сотрудников правопорядка. 07.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-07T14:29+0300
2021-08-07T14:29+0300
2021-08-07T14:38+0300
в мире
происшествия
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Полиция Лондона сообщила о нападении с ножом на двух сотрудников правопорядка.Нападение было совершено накануне вечером, когда в районе Ноэл Парк Роуд мужчина приблизился к двум полицейским и стоящему с ними 61-летнему мужчине и ранил их, сообщает РИА Новости.Подозреваемого задержали на месте происшествия, впоследствии в рамках расследования были арестованы еще два человека. Все трое остаются под стражей, отметили в полиции. Мотив преступления устанавливается, на данном этапе оно не считается связанным с терроризмом.Позднее полиция сообщила в Twitter, что пострадавшие в результате инцидента полицейские выписаны из больницы, а 61-летний мужчина, получивший ножевое ранение, был осмотрен врачами и находится в больнице без угрозы для жизни.
https://ru.sputnik.md/20210806/dva-cheloveka-poluchili-raneniya-nozhom-v-yaponskom-metro-43675227.html
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в мире, происшествия
В Лондоне неизвестный ранил ножом двух полицейских
14:29 07.08.2021 (обновлено: 14:38 07.08.2021)
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Полиция Лондона сообщила о нападении с ножом на двух сотрудников правопорядка.
Нападение было совершено накануне вечером, когда в районе Ноэл Парк Роуд мужчина приблизился к двум полицейским и стоящему с ними 61-летнему мужчине и ранил их, сообщает РИА Новости
.
Подозреваемого задержали на месте происшествия, впоследствии в рамках расследования были арестованы еще два человека. Все трое остаются под стражей, отметили в полиции. Мотив преступления устанавливается, на данном этапе оно не считается связанным с терроризмом.
Позднее полиция сообщила в Twitter, что пострадавшие в результате инцидента полицейские выписаны из больницы, а 61-летний мужчина, получивший ножевое ранение, был осмотрен врачами и находится в больнице без угрозы для жизни.