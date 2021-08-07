https://ru.sputnik.md/20210807/mardare-olimpiada-43698658.html
Молдавский легкоатлет Мардаре стал седьмым в финале Олимпиады
Молдавский легкоатлет Мардаре стал седьмым в финале Олимпиады
Молдавский легкоатлет Мардаре стал седьмым в финале Олимпиады
2021-08-07T15:22+0300
2021-08-07T15:22+0300
2021-08-07T15:22+0300
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Молдавский легкоатлет Андриан Мардаре стал седьмым в финале Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по метанию копья. Отечественный атлет показал результат в 83,30 метра.Победителем соревнований стал спортсмен из Индии Нираж Чопра, он метнул копье на 87,58.Мардаре выступал последним из сборной Молдовы на Олимпиаде, все остальные спортсмены завершили выступления.Ранее временное правительство Молдовы объявило, что спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона.При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде было представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны было по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html
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в молдове, молдова, токио
Молдавский легкоатлет Мардаре стал седьмым в финале Олимпиады
Все молдавские спортсмены завершили свои выступления на Олимпийских играх.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Молдавский легкоатлет Андриан Мардаре стал седьмым в финале Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по метанию копья.
Отечественный атлет показал результат в 83,30 метра.
Победителем соревнований стал спортсмен из Индии Нираж Чопра, он метнул копье на 87,58.
Мардаре выступал последним из сборной Молдовы на Олимпиаде, все остальные спортсмены завершили выступления.
Ранее временное правительство Молдовы объявило, что спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона.
При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.
Молдавские спортсмены в Токио
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде было представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Еще в пяти видах спорта у нашей страны было по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.