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Массовые кадровые чистки в Молдове: кого хотят отстранить от должности
Массовые кадровые чистки в Молдове: кого хотят отстранить от должности
Массовые кадровые чистки в Молдове: кого хотят отстранить от должности
2021-08-07T15:00+0300
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игорь гросу
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в молдове
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Главное политическое событие недели в Молдове – у страны появилось правительство. Парламент республики выразил вотум доверия кабинету министров под руководством Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат.Гаврилица – выдвиженка от парламентского большинства – пропрезидентской Партии PAS. В свою очередь, новоизбранная глава кабмина Наталья Гаврилица, пообещала, что правительство сразу же возьмется за работу и будет стараться выполнять все запросы граждан. Программа нового кабинета министров называется Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен"). Для достижения поставленных перед правительством целей решено увеличить число министерств с 9 до 13. Способно ли одолеть правительство во главе с Натальей Гаврилицей вал проблем, накопившихся в Молдове? Бывшие члены неправительственных организаций в правительстве страны – насколько профессиональны и компетентны они будут в управлении молдавским государством? Кумовство и "нанашизм": будут ли они процветать в политике страны при власти PAS? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Александр Исаев.
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Андрей Петрик
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Массовые кадровые чистки в Молдове: кого хотят отстранить от должности

15:00 07.08.2021 (обновлено: 15:02 07.08.2021)
155
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые главные события уходящей недели.
Главное политическое событие недели в Молдове – у страны появилось правительство. Парламент республики выразил вотум доверия кабинету министров под руководством Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат.
Гаврилица – выдвиженка от парламентского большинства – пропрезидентской Партии PAS.

Поздравляем страну, правительство, премьер-министра и министров. За короткое время мы дали стране правительство, у нас есть парламент. В добрый путь", – заявил по итогам голосования спикер парламента Игорь Гросу.

В свою очередь, новоизбранная глава кабмина Наталья Гаврилица, пообещала, что правительство сразу же возьмется за работу и будет стараться выполнять все запросы граждан. Программа нового кабинета министров называется Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен").
Для достижения поставленных перед правительством целей решено увеличить число министерств с 9 до 13.
Способно ли одолеть правительство во главе с Натальей Гаврилицей вал проблем, накопившихся в Молдове? Бывшие члены неправительственных организаций в правительстве страны – насколько профессиональны и компетентны они будут в управлении молдавским государством? Кумовство и "нанашизм": будут ли они процветать в политике страны при власти PAS? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Александр Исаев.
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