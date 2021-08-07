https://ru.sputnik.md/20210807/massovye-kadrovye-chistki-moldova-kogo-khotyat-otstranit-dolzhnosti-43697756.html

Массовые кадровые чистки в Молдове: кого хотят отстранить от должности

Массовые кадровые чистки в Молдове: кого хотят отстранить от должности

Массовые кадровые чистки в Молдове: кого хотят отстранить от должности

2021-08-07T15:00+0300

2021-08-07T15:00+0300

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радио

правительство

молдова

игорь гросу

политика

парламент

наталья гаврилица

в молдове

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Главное политическое событие недели в Молдове – у страны появилось правительство. Парламент республики выразил вотум доверия кабинету министров под руководством Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат.Гаврилица – выдвиженка от парламентского большинства – пропрезидентской Партии PAS. В свою очередь, новоизбранная глава кабмина Наталья Гаврилица, пообещала, что правительство сразу же возьмется за работу и будет стараться выполнять все запросы граждан. Программа нового кабинета министров называется Moldova vremurilor bune ("Молдова хороших времен"). Для достижения поставленных перед правительством целей решено увеличить число министерств с 9 до 13. Способно ли одолеть правительство во главе с Натальей Гаврилицей вал проблем, накопившихся в Молдове? Бывшие члены неправительственных организаций в правительстве страны – насколько профессиональны и компетентны они будут в управлении молдавским государством? Кумовство и "нанашизм": будут ли они процветать в политике страны при власти PAS? Эти и другие вопросы обсудили обозреватели Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Александр Исаев.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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