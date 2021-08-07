https://ru.sputnik.md/20210807/moldavskie-sportsmeny-tokyo-43703987.html

Молдавские спортсмены завершили выступление в Токио: их первые впечатления

Молдавские спортсмены завершили выступление в Токио: их первые впечатления

Молдавские спортсмены в Токио их первые впечатления

2021-08-07T20:44+0300

2021-08-07T20:44+0300

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олимпиада в токио-2020

в молдове

молдова

сергей тарновский

токио

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Молдавский олимпийский чемпион Сергей Тарновский рассказал, каково ему было на соревнованиях и как он смог добиться успеха. Кроме того, по его словам, в Токио в день соревнований дул очень сильный ветер, несмотря на жаркую погоду. В не лучшие погодные условия пришлось выступать и Андриану Мардаре на соревнованиях по метанию копья. Из-за жары многие спортсмены, выступающие параллельно в других дисциплинах, в частности, в беге, снимались с соревнований. Тем не менее, молдавский атлет остался доволен результатом. Напомним, Тарновский завоевал бронзовую медаль в заплыве на 1000 метров на каноэ, где показал результат 4:06.069. Андриан Мардаре занял 7-е место в финале по метанию копья. Он сумел показать результат в 83,30 метра. Ранее временное правительство Молдовы объявило, что спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона.При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде было представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны было по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

https://ru.sputnik.md/20210717/olimpiyskaya-sbornaya-moldovy-grafica-foto-35546055.html

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в молдове, молдова, сергей тарновский, токио