Олимпиада в Токио-2020
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Молдавские спортсмены завершили выступление в Токио: их первые впечатления
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© REUTERS / Kim Kyung-Hoon/PoolТалисман Летней Олимпиады в Токио Miraitowa позирует сзади Олимпийских колец после мероприятия по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио
Два последних молдавских атлета закрыли выступления сборной на Играх в Токио. Они прокомментировали свои выступления.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Молдавский олимпийский чемпион Сергей Тарновский рассказал, каково ему было на соревнованиях и как он смог добиться успеха.
"Это было непросто. После полуфинальной схватки у меня был перерыв меньше двух часов. Чтобы сопротивляться, нужен характер. Для меня самым важным был выход в финал, потому что я состязался с олимпийскими чемпионами, лучшими в мире и Европе", – поделился Тарновский.
Кроме того, по его словам, в Токио в день соревнований дул очень сильный ветер, несмотря на жаркую погоду.
© Sputnik / Vadim RusuСергей Тарновский
Сергей Тарновский
© Sputnik / Vadim Rusu
В не лучшие погодные условия пришлось выступать и Андриану Мардаре на соревнованиях по метанию копья. Из-за жары многие спортсмены, выступающие параллельно в других дисциплинах, в частности, в беге, снимались с соревнований. Тем не менее, молдавский атлет остался доволен результатом.
"Для меня это был очень хороший опыт. Я вошел в топ-8, что и было моей целью. В сложившихся обстоятельствах считаю, что мы показали хороший результат, потому что хотели метнуть дальше 83 метров. Будут и другие соревнования, на которых я надеюсь показать свой лучший результат ", – рассказал Мардаре.
Напомним, Тарновский завоевал бронзовую медаль в заплыве на 1000 метров на каноэ, где показал результат 4:06.069.
Андриан Мардаре занял 7-е место в финале по метанию копья. Он сумел показать результат в 83,30 метра.
© Sputnik / Vadim RusuАндриан Мардаре
Андриан Мардаре
© Sputnik / Vadim Rusu
Ранее временное правительство Молдовы объявило, что спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона.
При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.
Молдавские спортсмены в Токио
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде было представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
17 июля, 10:33
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Еще в пяти видах спорта у нашей страны было по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.