https://ru.sputnik.md/20210807/muzykalnyy-spektakl-43697117.html
В Кишиневе пройдет музыкальный спектакль
В Кишиневе пройдет музыкальный спектакль
В Кишиневе пройдет музыкальный спектакль
2021-08-07T13:47+0300
2021-08-07T13:47+0300
2021-08-07T13:56+0300
культура
кишинев
в молдове
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В воскресенье, 8 августа, в 18.00 на гранитной лестнице в парке "Валя Морилор" состоится музыкальный спектакль "Вечер в парке", организованный Управлением культуры примэрии муниципия.Зрителям предлагается посмотреть музыкальную композицию при поддержке оркестра легкой музыки Avanti, художественный руководитель – Владимир Адриан, солистка – Роксана."Мероприятие является частью культурно-образовательного проекта "Социальный диалог с кишиневцами", который направлен на продвижение творческого потенциала художественных сообществ путем общения между поколениями художников и молодых людей, а также на стимулирование интереса аудитории к признанию подлинных художественных произведений", – говорится на сайте примэрии.Воскресное культурное мероприятие пройдет в соответствии с мерами по профилактике и борьбе с заражением COVID-19.
https://ru.sputnik.md/20210807/gid-vmesto-konduktora-v-kishineve-rabotaet-turisticheskiy-trolleybus-43687928.html
кишинев
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Юлия Липовая
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кишинев, в молдове
В Кишиневе пройдет музыкальный спектакль
13:47 07.08.2021 (обновлено: 13:56 07.08.2021)
Еще одно культурное мероприятие запланировано на выходные в столице.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В воскресенье, 8 августа, в 18.00 на гранитной лестнице в парке "Валя Морилор" состоится музыкальный спектакль "Вечер в парке", организованный Управлением культуры примэрии муниципия.
Зрителям предлагается посмотреть музыкальную композицию при поддержке оркестра легкой музыки Avanti, художественный руководитель – Владимир Адриан, солистка – Роксана.
"Мероприятие является частью культурно-образовательного проекта "Социальный диалог с кишиневцами", который направлен на продвижение творческого потенциала художественных сообществ путем общения между поколениями художников и молодых людей, а также на стимулирование интереса аудитории к признанию подлинных художественных произведений", – говорится на сайте примэрии.
Воскресное культурное мероприятие пройдет в соответствии с мерами по профилактике и борьбе с заражением COVID-19.