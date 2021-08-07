https://ru.sputnik.md/20210807/muzykalnyy-spektakl-43697117.html

В Кишиневе пройдет музыкальный спектакль

В Кишиневе пройдет музыкальный спектакль

В Кишиневе пройдет музыкальный спектакль

2021-08-07T13:47+0300

2021-08-07T13:47+0300

2021-08-07T13:56+0300

культура

кишинев

в молдове

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В воскресенье, 8 августа, в 18.00 на гранитной лестнице в парке "Валя Морилор" состоится музыкальный спектакль "Вечер в парке", организованный Управлением культуры примэрии муниципия.Зрителям предлагается посмотреть музыкальную композицию при поддержке оркестра легкой музыки Avanti, художественный руководитель – Владимир Адриан, солистка – Роксана."Мероприятие является частью культурно-образовательного проекта "Социальный диалог с кишиневцами", который направлен на продвижение творческого потенциала художественных сообществ путем общения между поколениями художников и молодых людей, а также на стимулирование интереса аудитории к признанию подлинных художественных произведений", – говорится на сайте примэрии.Воскресное культурное мероприятие пройдет в соответствии с мерами по профилактике и борьбе с заражением COVID-19.

https://ru.sputnik.md/20210807/gid-vmesto-konduktora-v-kishineve-rabotaet-turisticheskiy-trolleybus-43687928.html

кишинев

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2021

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кишинев, в молдове