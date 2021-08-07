https://ru.sputnik.md/20210807/olimpiada-rossiya-43703704.html

В предпоследний день ОИ – Россия вновь на четвертом месте медального зачета

В предпоследний день ОИ – Россия вновь на четвертом месте медального зачета

В предпоследний день ОИ – Россия вновь на четвертом месте медального зачета

2021-08-07T19:38+0300

2021-08-07T19:38+0300

2021-08-07T19:42+0300

олимпиада в токио-2020

россия

спорт

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В предпоследний день Олимпиады в Токио сборная России завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду, сообщает РИА Новости.Золотых медалей удостоились Мария Ласицкене в прыжках в высоту, синхронистки (Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар) в командных соревнованиях и борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев в весовой категории до 97 килограммов.Серебряными стали выступления Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского в пляжном волейболе, Дины Авериной в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике и мужской сборной России по волейболу.Бронзу сборной принес борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов в весе до 65 кг.Таким образом, российские спортсмены (сборная Российского олимпийского комитета) с 20 золотыми, 26 серебряными и 23 бронзовыми медалями занимают четвертое место в командном зачете.Отметим также, что россияне по количеству золота и медалей превзошли свой результат на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где завоевали 19 наград высшей пробы и 55 медалей в общей сложности.

https://ru.sputnik.md/20210807/sergey-tarnovskiy-vyigral-bronzu-olimpiyskikh-igr-v-tokio-43690652.html

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