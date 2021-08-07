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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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В предпоследний день ОИ – Россия вновь на четвертом месте медального зачета
В предпоследний день ОИ – Россия вновь на четвертом месте медального зачета
В предпоследний день ОИ – Россия вновь на четвертом месте медального зачета
2021-08-07T19:38+0300
2021-08-07T19:42+0300
олимпиада в токио-2020
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В предпоследний день Олимпиады в Токио сборная России завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду, сообщает РИА Новости.Золотых медалей удостоились Мария Ласицкене в прыжках в высоту, синхронистки (Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар) в командных соревнованиях и борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев в весовой категории до 97 килограммов.Серебряными стали выступления Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского в пляжном волейболе, Дины Авериной в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике и мужской сборной России по волейболу.Бронзу сборной принес борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов в весе до 65 кг.Таким образом, российские спортсмены (сборная Российского олимпийского комитета) с 20 золотыми, 26 серебряными и 23 бронзовыми медалями занимают четвертое место в командном зачете.Отметим также, что россияне по количеству золота и медалей превзошли свой результат на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где завоевали 19 наград высшей пробы и 55 медалей в общей сложности.
https://ru.sputnik.md/20210807/sergey-tarnovskiy-vyigral-bronzu-olimpiyskikh-igr-v-tokio-43690652.html
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россия, спорт

В предпоследний день ОИ – Россия вновь на четвертом месте медального зачета

19:38 07.08.2021 (обновлено: 19:42 07.08.2021)
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© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкОлимпиада-2020. Синхронной плавание. Группа. Произвольная программа
Олимпиада-2020. Синхронной плавание. Группа. Произвольная программа - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
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По итогам соревнований в субботу российские спортсмены завоевали семь олимпийских медалей.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. В предпоследний день Олимпиады в Токио сборная России завоевала три золотые, три серебряные и одну бронзовую награду, сообщает РИА Новости.
Сергей Тарновский - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
Олимпиада в Токио-2020
Сергей Тарновский выиграл бронзу Олимпийских Игр в Токио
05:59
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Золотых медалей удостоились Мария Ласицкене в прыжках в высоту, синхронистки (Алла Шишкина, Светлана Ромашина, Светлана Колесниченко, Александра Пацкевич, Мария Шурочкина, Влада Чигирева, Марина Голядкина, Полина Комар) в командных соревнованиях и борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев в весовой категории до 97 килограммов.
Серебряными стали выступления Вячеслава Красильникова и Олега Стояновского в пляжном волейболе, Дины Авериной в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике и мужской сборной России по волейболу.
Бронзу сборной принес борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов в весе до 65 кг.
Таким образом, российские спортсмены (сборная Российского олимпийского комитета) с 20 золотыми, 26 серебряными и 23 бронзовыми медалями занимают четвертое место в командном зачете.
Отметим также, что россияне по количеству золота и медалей превзошли свой результат на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, где завоевали 19 наград высшей пробы и 55 медалей в общей сложности.
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