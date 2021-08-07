https://ru.sputnik.md/20210807/parizh-protesty-43701220.html

В Париже прошли протесты против введения санитарных пропусков

В Париже прошли протесты против введения санитарных пропусков

Очередная манифестация против антиковидных ограничений во Франции в целом проходит мирно, однако не обошлось без инцидентов, во время одного их которых полиция... 07.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-07T16:58+0300

2021-08-07T16:58+0300

2021-08-07T17:05+0300

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Очередная акция протеста против санитарных пропусков стартовала в субботу у станции Пон-де-Нейи в Париже, передает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что в субботу по всему Парижу проходят несколько подобных акций.Противники санитарных пропусков, среди которых участники движения "Желтые жилеты", начали собираться с 11 часов по местному времени у станции, из-за дождливой погоды акция стартовала чуть позже – после 13.00. Конечной точкой маршрута шествия станет площадь Шатле.Участники скандируют: "Свободу!", "Макрон, мы не хотим твой санитарный пропуск!"Колонну манифестантов сдерживают с двух стороны кордоны полиции. В целом акция проходит мирно, однако не обошлось без инцидентов, во время одного их которых полиция распылила перцовый спрей на протестующих.В четверг Конституционный совет Франции поддержал расширение действия санитарного пропуска, предполагающего наличие вакцинации или отрицательного теста на коронавирус, при посещении кафе, ресторанов и торговых центров. Расширенный санитарный пропуск начнет действовать с 9 августа.В прошлые выходные в Париже и по всей Франции проходили акции против санитарных пропусков. В субботу, 31 июля, по данным МВД страны, в протестных акциях по всей Франции приняли участие 204 090 человек, в Париже - около 14 250 человек.Президент Франции Эммануэль Макрон 12 июля объявил о ряде новых ограничительных мер для сдерживания распространения заболеваемости COVID-19. Он заявил в том числе о расширении практики использования санитарных пропусков, которые свидетельствуют о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19, в частности, в барах, ресторанах, поездах дальнего следования и самолетах. Также глава Французской Республики сообщил о введении обязательной вакцинации для медиков и всех работающих в больницах и домах престарелых. По итогам заявлений президента Франции был подготовлен соответствующий законопроект, который был принят французским парламентом.С 21 июля санитарный пропуск, свидетельствующий либо о прохождении вакцинации, либо отрицательном результате теста на COVID-19, либо перенесении заболевания, уже действует в музеях, театрах, кинотеатрах, фестивалях, парках аттракционов, а также на всех культурных мероприятиях численностью более 50 человек.

https://ru.sputnik.md/20210801/frantsia-aktsia-sanitarnykh-propusk-zaderzjanie-76-chelovek-43467721.html

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