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Певица МакSим полностью пришла в себя после комы
Певица МакSим полностью пришла в себя после комы
Представители МакSим сообщили, что она "полностью пришла в себя, в четком, ясном сознании". 07.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-07T11:42+0300
2021-08-07T11:47+0300
культура
россия
певица
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Певица МакSим пришла в себя после выхода из искусственной комы и хорошо себя чувствует. Об этом сообщается на странице официальной группы артистки "ВКонтакте".В записи отмечается, что певица "все помнит, память отличная, все функции организма в порядке".Артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.О том, что состояние МакSим улучшилось, она в сознании и идет на поправку, сообщало РИА Новости в первых числах августа.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
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Певица МакSим полностью пришла в себя после комы

11:42 07.08.2021 (обновлено: 11:47 07.08.2021)
133
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица MакSим (Марина Абросимова)
Певица MакSим (Марина Абросимова) - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Представители МакSим сообщили, что она "полностью пришла в себя, в четком, ясном сознании".
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Певица МакSим пришла в себя после выхода из искусственной комы и хорошо себя чувствует. Об этом сообщается на странице официальной группы артистки "ВКонтакте".
В записи отмечается, что певица "все помнит, память отличная, все функции организма в порядке".
Артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.
О том, что состояние МакSим улучшилось, она в сознании и идет на поправку, сообщало РИА Новости в первых числах августа.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
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