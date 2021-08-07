https://ru.sputnik.md/20210807/pevitsa-maksim-43695546.html
Певица МакSим полностью пришла в себя после комы
Певица МакSим полностью пришла в себя после комы
Представители МакSим сообщили, что она "полностью пришла в себя, в четком, ясном сознании". 07.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-07T11:42+0300
2021-08-07T11:42+0300
2021-08-07T11:47+0300
культура
россия
певица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/04/35364596_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_de73edbb536cd72285e5dcb56a3299a9.jpg
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Певица МакSим пришла в себя после выхода из искусственной комы и хорошо себя чувствует. Об этом сообщается на странице официальной группы артистки "ВКонтакте".В записи отмечается, что певица "все помнит, память отличная, все функции организма в порядке".Артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.О том, что состояние МакSим улучшилось, она в сознании и идет на поправку, сообщало РИА Новости в первых числах августа.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/04/35364596_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_e2895ecfa49b567912599edf07fc31ac.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, певица
Певица МакSим полностью пришла в себя после комы
11:42 07.08.2021 (обновлено: 11:47 07.08.2021)
Представители МакSим сообщили, что она "полностью пришла в себя, в четком, ясном сознании".
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Певица МакSим пришла в себя после выхода из искусственной комы и хорошо себя чувствует. Об этом сообщается на странице официальной группы артистки "ВКонтакте".
В записи отмечается, что певица "все помнит, память отличная, все функции организма в порядке".
Артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.
О том, что состояние МакSим улучшилось, она в сознании и идет на поправку, сообщало РИА Новости
в первых числах августа.
Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".