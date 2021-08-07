https://ru.sputnik.md/20210807/pevitsa-maksim-43695546.html

Певица МакSим полностью пришла в себя после комы

Певица МакSим полностью пришла в себя после комы

Представители МакSим сообщили, что она "полностью пришла в себя, в четком, ясном сознании". 07.08.2021, Sputnik Молдова

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культура

россия

певица

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Певица МакSим пришла в себя после выхода из искусственной комы и хорошо себя чувствует. Об этом сообщается на странице официальной группы артистки "ВКонтакте".В записи отмечается, что певица "все помнит, память отличная, все функции организма в порядке".Артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких 19 июня, при этом тест на коронавирус у нее был отрицательным. Несколько недель она находилась в искусственной коме в тяжелом состоянии.О том, что состояние МакSим улучшилось, она в сознании и идет на поправку, сообщало РИА Новости в первых числах августа.Марина Абросимова, более известная под псевдонимом МакSим, – российская певица и автор песен. Широкую известность приобрела в середине 2000-х годов после выхода альбома "Трудный возраст".

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россия, певица