https://ru.sputnik.md/20210807/pogodnye-rekordy-moldovy-7-avgusta-43688177.html
Погодные рекорды Молдовы 7 августа
Погодные рекорды Молдовы 7 августа
Погодные рекорды Молдовы 7 августа
2021-08-07T00:02+0300
2021-08-07T00:02+0300
2021-08-07T00:02+0300
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Самое холодное седьмое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более восьмидесяти лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1934 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум 7 августа зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +39,2 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 7 августа
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Самое холодное седьмое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более восьмидесяти лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1934 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,2 градуса по Цельсию.
А температурный максимум 7 августа зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +39,2 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.