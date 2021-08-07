https://ru.sputnik.md/20210807/pogodnye-rekordy-moldovy-7-avgusta-43688177.html

Погодные рекорды Молдовы 7 августа

Погодные рекорды Молдовы 7 августа

Погодные рекорды Молдовы 7 августа

2021-08-07T00:02+0300

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Самое холодное седьмое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более восьмидесяти лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1934 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум 7 августа зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +39,2 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210303/video-iceberg-razmerom-s-gonkong-otkololsya-ot-antarktidy-33847082.html

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2021

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