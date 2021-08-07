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Погодные рекорды Молдовы 7 августа
Погодные рекорды Молдовы 7 августа
Погодные рекорды Молдовы 7 августа
2021-08-07T00:02+0300
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Самое холодное седьмое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более восьмидесяти лет назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1934 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,2 градуса по Цельсию.А температурный максимум 7 августа зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +39,2 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 7 августа

00:02 07.08.2021
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© Sputnik / Mihai Carausприрода
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© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Самое холодное седьмое августа на территории Молдовы было зарегистрировано более восьмидесяти лет назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1934 году в этот день воздух прогрелся всего до +9,2 градуса по Цельсию.
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А температурный максимум 7 августа зафиксировали в 2012 году. Тогда термометры показали +39,2 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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