https://ru.sputnik.md/20210807/prognoz-pogody-moldova-bez-osadkov-43681833.html
Самый точный прогноз погоды: ясный день после бури
Самый точный прогноз погоды: ясный день после бури
Точный прогноз погоды в Молдове на начало августа
2021-08-07T07:00+0300
2021-08-07T07:00+0300
2021-08-07T09:24+0300
в молдове
молдова
погода
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный с переходом в северо-восточный, слабый до умеренного, при грозах местами порывистый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 7 августа: ночью от +19 до +21, днем от +32 до +34.В последующие дни 8 и 9 августа ожидаются теплые дни без осадков, температура воздуха достигнет +33. Далее, 10 и 11 августа, синоптики прогнозируют такой же температурный режим и грозы.Праздники и народные приметыПравославная церковь 7 августа отмечает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.Люди верили, что по погоде в этот день можно судить, какой будет зима. К примеру, если 7 августа светло и тепло, то снега выдастся мало, и наоборот. Прохладное утро – холода придут рано.
https://ru.sputnik.md/20210806/kishinev-obrushilas-nastoyaschaya-burya-43660858.html
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в молдове, молдова, погода
Самый точный прогноз погоды: ясный день после бури
07:00 07.08.2021 (обновлено: 09:24 07.08.2021)
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 7 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер будет дуть северо-западный с переходом в северо-восточный, слабый до умеренного, при грозах местами порывистый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 7 августа: ночью от +19 до +21, днем от +32 до +34.
В последующие дни 8 и 9 августа ожидаются теплые дни без осадков, температура воздуха достигнет +33. Далее, 10 и 11 августа, синоптики прогнозируют такой же температурный режим и грозы.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 7 августа отмечает Успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы.
Люди верили, что по погоде в этот день можно судить, какой будет зима. К примеру, если 7 августа светло и тепло, то снега выдастся мало, и наоборот. Прохладное утро – холода придут рано.