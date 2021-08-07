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Одна из провинций Афганистана перешла под контроль талибов
Одна из провинций Афганистана перешла под контроль талибов
Захват талибами еще одной части Афганистана подтверждено представителем власти захваченной провинции. 07.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-07T20:23+0300
2021-08-07T20:23+0300
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талибы
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. По словам заместителя губернатора афганской провинции Джаузджан Абдула Кадира Малия, провинция перешла под контроль радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афганское агентство Pajhwok.О том, что под контроль "Талибана"* перешли провинции две провинции Афганистана – Нимроз на юго-западе, а также Джаузджан на севере страны – ранее завили представители движения.По словам замгубернатора, провинция полностью контролируется "Талибаном"*, а военные силы Афганистана находятся в 15 километрах от столицы Джаузджана Шибергана.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ru.sputnik.md/20210805/manevry-rossii-tadzhikistana-i-uzbekistana-otvet-na-ugrozy-afganistana-43641865.html
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в мире, афганистан, талибы

Одна из провинций Афганистана перешла под контроль талибов

20:23 07.08.2021
201
© AFP 2021 / Javed TanveerВоеннослужащий Афганской Национальной Армии
Военнослужащий Афганской Национальной Армии - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© AFP 2021 / Javed Tanveer
Захват талибами еще одной части Афганистана подтверждено представителем власти захваченной провинции.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. По словам заместителя губернатора афганской провинции Джаузджан Абдула Кадира Малия, провинция перешла под контроль радикального движения "Талибан"*. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на афганское агентство Pajhwok.
О том, что под контроль "Талибана"* перешли провинции две провинции Афганистана – Нимроз на юго-западе, а также Джаузджан на севере страны – ранее завили представители движения.
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По словам замгубернатора, провинция полностью контролируется "Талибаном"*, а военные силы Афганистана находятся в 15 километрах от столицы Джаузджана Шибергана.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами. В последние месяцы талибы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
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В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. Однако эти переговоры пока не продвинулись дальше нескольких "установочных" встреч.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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