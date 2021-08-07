Путин прокомментировал отсутствие российского гимна и флага на Олимпиаде

"Потому что когда мы говорим о допинге, то всегда – такова была до сих пор мировая практика – имелось в виду отношение конкретного атлета, спортсмена или его тренера к этому и определялась степень его вины. Вина всегда индивидуальна... Здесь, мне кажется, что, к сожалению, спортивные чиновники не смогли противостоять политическому давлению", – цитирует заявление российского президента РИА Новости.