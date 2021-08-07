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Путин прокомментировал отсутствие российского гимна и флага на Олимпиаде
Путин прокомментировал отсутствие российского гимна и флага на Олимпиаде
По словам Владимира Путина, решение CAS по российской сборной на Олимпиаде имеет политическую окраску. 07.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-07T09:35+0300
2021-08-07T09:35+0300
2021-08-07T09:40+0300
олимпиада в токио-2020
россия
владимир путин
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российские спортсмены не могут выступать под флагом страны и слышать гимн России после побед, принято под политическим давлением.Путин отметил, что запрет при этом не влияет на качество выступлений российских спортсменов, и пошутил, что в мире должны знакомиться с русской классикой.В Токио россияне выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна страны звучит фрагмент из первого концерта Петра Чайковского.
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россия, владимир путин
Путин прокомментировал отсутствие российского гимна и флага на Олимпиаде
09:35 07.08.2021 (обновлено: 09:40 07.08.2021)
По словам Владимира Путина, решение CAS по российской сборной на Олимпиаде имеет политическую окраску.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин заявил, что решение Спортивного арбитражного суда (CAS), согласно которому российские спортсмены не могут выступать под флагом страны и слышать гимн России после побед, принято под политическим давлением.
"Потому что когда мы говорим о допинге, то всегда – такова была до сих пор мировая практика – имелось в виду отношение конкретного атлета, спортсмена или его тренера к этому и определялась степень его вины. Вина всегда индивидуальна... Здесь, мне кажется, что, к сожалению, спортивные чиновники не смогли противостоять политическому давлению", – цитирует заявление российского президента РИА Новости.
Путин отметил, что запрет при этом не влияет на качество выступлений российских спортсменов, и пошутил, что в мире должны знакомиться с русской классикой.
В Токио россияне выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), вместо гимна страны звучит фрагмент из первого концерта Петра Чайковского.