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Россия выделяет гранты для молодежи в СНГ
Россия выделяет гранты для молодежи в СНГ
Россия выделяет гранты для молодежи в СНГ: подробности участия в конкурсе для молодежи из Молдовы
2021-08-07T18:11+0300
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Молодые люди стран СНГ получат гранты на развитие просветительских и научных проектов по теме русского языка. До 19 августа можно подать заявку на конкурс грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив. Десять лучших проектов получат грант в размере 50 000 рублей каждый. Конкурс направлен на содействие развитию международной молодежной политики, интереса к российскому образованию и русскому языку как языку межнационального общения.
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россия, молдова, русский язык, снг, видео, в молдове

Россия выделяет гранты для молодежи в СНГ

18:11 07.08.2021 (обновлено: 18:30 07.08.2021)
233
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
О подробностях участия в конкурсе и роли русского языка поговорили с ректором Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина (Москва, Россия) Маргаритой Русецкой.
Молодые люди стран СНГ получат гранты на развитие просветительских и научных проектов по теме русского языка.
До 19 августа можно подать заявку на конкурс грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив. Десять лучших проектов получат грант в размере 50 000 рублей каждый.

"К участию в конкурсе мы приглашаем студентов, аспирантов, преподавателей, ученых и молодых специалистов не старше 35 лет из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. В конкурсе можно участвовать индивидуально или группой – до пяти участников", – заявила в интервью Sputnik Молдова ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая.

Конкурс направлен на содействие развитию международной молодежной политики, интереса к российскому образованию и русскому языку как языку межнационального общения.
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