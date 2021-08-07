https://ru.sputnik.md/20210807/rossiya-vydelyaet-granty-dlya-molodezhi-sng-43701121.html

Россия выделяет гранты для молодежи в СНГ

Россия выделяет гранты для молодежи в СНГ

Россия выделяет гранты для молодежи в СНГ: подробности участия в конкурсе для молодежи из Молдовы

2021-08-07T18:11+0300

2021-08-07T18:11+0300

2021-08-07T18:30+0300

радио

россия

молдова

русский язык

снг

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/07/43702152_0:0:3088:1737_1920x0_80_0_0_e5183f21eee22783e4ae21df91a1ac5e.jpg

Молодые люди стран СНГ получат гранты на развитие просветительских и научных проектов по теме русского языка. До 19 августа можно подать заявку на конкурс грантовой поддержки гуманитарных исследовательских и проектных инициатив. Десять лучших проектов получат грант в размере 50 000 рублей каждый. Конкурс направлен на содействие развитию международной молодежной политики, интереса к российскому образованию и русскому языку как языку межнационального общения.

россия

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

россия, молдова, русский язык, снг, видео, в молдове