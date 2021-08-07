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Российский миротворец погиб, спасая ребенка: что известно об этой трагедии
Российский миротворец погиб, спасая ребенка: что известно об этой трагедии
Российский миротворец утонул, спасая ребенка: что известно об этой трагедии
2021-08-07T11:13+0300
2021-08-07T11:15+0300
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Военнослужащий Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье ефрейтор Валерий Евдокимов, находясь во внеслужебное время на отдыхе, ценой своей жизни спас тонущего в реке Днестр ребенка.Гибель на ДнестреТрагедия произошла в начале августа близ поселка Кицканы Слободзейского района. Военнослужащий отдыхал с семьей на берегу Днестра. Он первым услышал крики о помощи и, увидев в реке тонущего мальчика, немедленно бросился в воду ему на помощь.Вытолкнув запутавшегося, как потом оказалось, в рыболовных сетях ребенка к берегу, сам Валерий скрылся под водой и больше выплыть не сумел.Что произошло в тот роковой день, рассказал спасенный мальчик Ростислав. По его словам, родители на отдыхе попросили его сходить за ветками. По объяснению мальчика, выплыв из реки, он сразу убежал, потому что решил, что его будет ругать мама. Убегая, Ростислав заметил, что на берегу кричали маленькие дети, а мужчину, нырнувшего за ним, он больше не видел. Ребенок боялся рассказать о произошедшемКак затем пояснила мать мальчика Елена Губарева, он не рассказал семье о произошедшем. Вернувшись мокрым к родителям, он объяснил это тем, что увидел в воде рыбу, упал и намок. Евдокимов всегда стремился помогать людямРодные Валерия Евдокимова тяжело переживают утрату. По их словам, Валерий всегда был готов помочь нуждающимся людям, доброту и отзывчивость он проявлял еще со школьной скамьи. Она выразила благодарность сослуживцам сына, которые проявили большое участие к ее утрате и оказали помощь. "Даже не думала, что сын на работе в таком почете", - сказала она.Сестра миротворца Марина Сырбу отметила, что считает брата героем."Его детей мы не оставим, поможем по-любому. Он всегда был таким. Идя по улице и видя, как люди работают, он все бросал и бежал людям помочь", – поделилась Сырбу. Опеку над семьей миротворца возьмет ОГРВ"Он был общительным, отзывчивым, настоящим, верным товарищем, готовым прийти на помощь в любую минуту. В эти дни весь личный состав Оперативной группы скорбит. Это действительно мужской, героический поступок, который заслуживает большого уважения. Мы знаем, что у военнослужащего осталось двое несовершеннолетних детей. Оперативная группа всесторонне помогала и будет помогать этой семье, держать под контролем условия проживания этих детей", – отметил и. о. заместителя начальника ОГРВ по военно-политической работе Алексей Крашенинников.По его словам, ефрейтор Евдокимов был дисциплинированным, исполнительным военнослужащим, для многих являлся примером, проявлял свои профессиональные качества в боевой и военно-политической подготовке.
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в молдове

Российский миротворец погиб, спасая ребенка: что известно об этой трагедии

11:13 07.08.2021 (обновлено: 11:15 07.08.2021)
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© Photo : Miroslav RotariДнестр
Днестр - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Миротворец пожертвовал собой, когда спасал тонущего мальчика. Теперь семье погибшего военнослужащего помогут его сослуживцы.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Военнослужащий Оперативной группы российских войск (ОГРВ) в Приднестровье ефрейтор Валерий Евдокимов, находясь во внеслужебное время на отдыхе, ценой своей жизни спас тонущего в реке Днестр ребенка.
© Photo : Минобороны РФВоеннослужащий Валерий Евдокимов
Военнослужащий Валерий Евдокимов - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
Военнослужащий Валерий Евдокимов
© Photo : Минобороны РФ

Гибель на Днестре

Трагедия произошла в начале августа близ поселка Кицканы Слободзейского района. Военнослужащий отдыхал с семьей на берегу Днестра. Он первым услышал крики о помощи и, увидев в реке тонущего мальчика, немедленно бросился в воду ему на помощь.
Вытолкнув запутавшегося, как потом оказалось, в рыболовных сетях ребенка к берегу, сам Валерий скрылся под водой и больше выплыть не сумел.
Что произошло в тот роковой день, рассказал спасенный мальчик Ростислав. По его словам, родители на отдыхе попросили его сходить за ветками.

"Я пошел вдоль берега. Увидел, что там есть круг, как яма, и решил туда пойти, потому что увидел там большую рыбу. Когда я подплыл к тому месту, то запутался. Не знаю, что это было, но я начал тонуть из-за течения. Когда я начал кричать, ко мне нырнул дядя, он меня вытолкнул", – рассказал подросток.

По объяснению мальчика, выплыв из реки, он сразу убежал, потому что решил, что его будет ругать мама. Убегая, Ростислав заметил, что на берегу кричали маленькие дети, а мужчину, нырнувшего за ним, он больше не видел.

Ребенок боялся рассказать о произошедшем

Как затем пояснила мать мальчика Елена Губарева, он не рассказал семье о произошедшем. Вернувшись мокрым к родителям, он объяснил это тем, что увидел в воде рыбу, упал и намок.

"Потом мы смотрим, что ребенок сам не свой, не выходит на улицу. Все же он пошел на разговор, рассказал, что его вытолкнул из воды дядя, а сам он убежал. Утром решила позвонить в милицию и узнать, где этот человек. Там мне уже сообщили, что мужчины нет в живых. Чувствую за собой вину, хочу помочь как-то этим детям и родителям, которые остались, но не знаю чем. Переживаем очень сильно из-за этой ситуации", – рассказала Губарева.

Евдокимов всегда стремился помогать людям

Родные Валерия Евдокимова тяжело переживают утрату. По их словам, Валерий всегда был готов помочь нуждающимся людям, доброту и отзывчивость он проявлял еще со школьной скамьи.

"Он очень добрый был, всем помогал и детей любил. Все, что ни просили, он все делал своими руками. После работы приходил и детям комнаты делал, в огороде все выполнял. Для меня это все тоже очень тяжко. Утрата большая", – сказала мать миротворца Любовь Евдокимова.

Она выразила благодарность сослуживцам сына, которые проявили большое участие к ее утрате и оказали помощь. "Даже не думала, что сын на работе в таком почете", - сказала она.
Сестра миротворца Марина Сырбу отметила, что считает брата героем.
"Его детей мы не оставим, поможем по-любому. Он всегда был таким. Идя по улице и видя, как люди работают, он все бросал и бежал людям помочь", – поделилась Сырбу.

Опеку над семьей миротворца возьмет ОГРВ

"Он был общительным, отзывчивым, настоящим, верным товарищем, готовым прийти на помощь в любую минуту. В эти дни весь личный состав Оперативной группы скорбит. Это действительно мужской, героический поступок, который заслуживает большого уважения. Мы знаем, что у военнослужащего осталось двое несовершеннолетних детей. Оперативная группа всесторонне помогала и будет помогать этой семье, держать под контролем условия проживания этих детей", – отметил и. о. заместителя начальника ОГРВ по военно-политической работе Алексей Крашенинников.
По его словам, ефрейтор Евдокимов был дисциплинированным, исполнительным военнослужащим, для многих являлся примером, проявлял свои профессиональные качества в боевой и военно-политической подготовке.
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