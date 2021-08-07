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Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210807/sandu-tarnovskiy-43695852.html
Майя Санду поздравила Тарновского с бронзой на Олимпиаде
Майя Санду поздравила Тарновского с бронзой на Олимпиаде
Майя Санду поздравила Тарновского с "бронзой" на Олимпиаде
2021-08-07T12:10+0300
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила молдавского гребца Сергея Тарновского с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио."Молдова завоевывает первую медаль на этом олимпийском турнире. Результат нашего спортсмена – кульминация многолетнего успешного курса. Сергей имеет в своем послужном списке золотые, серебряные и бронзовые медали, полученные на различных чемпионатах Европы и мира", – написала Санду на своей странице в Facebook.По мнению Санду, эта победа также является доказательством того, что настоящие вершины можно покорить упорным трудом и настойчивостью. Она также поздравила других участников Олимпиады – каноисток Марию Олэрашу и Даниелу Кочу, которые заняли седьмое место в финале в заплыве на 500 метров.
https://ru.sputnik.md/20210807/sergey-tarnovskiy-vyigral-bronzu-olimpiyskikh-igr-v-tokio-43690652.html
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в молдове, молдова, майя санду, сергей тарновский, токио

Майя Санду поздравила Тарновского с бронзой на Олимпиаде

12:10 07.08.2021 (обновлено: 12:19 07.08.2021)
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© Photo : предоставил Сергей ТарновскийСергей Тарновский
Сергей Тарновский - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© Photo : предоставил Сергей Тарновский
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Глава государства отметила первую олимпийскую медаль для Молдовы в Токио.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила молдавского гребца Сергея Тарновского с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио.
Сергей Тарновский - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
Олимпиада в Токио-2020
Сергей Тарновский выиграл бронзу Олимпийских Игр в Токио
05:59
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"Молдова завоевывает первую медаль на этом олимпийском турнире. Результат нашего спортсмена – кульминация многолетнего успешного курса. Сергей имеет в своем послужном списке золотые, серебряные и бронзовые медали, полученные на различных чемпионатах Европы и мира", – написала Санду на своей странице в Facebook.
По мнению Санду, эта победа также является доказательством того, что настоящие вершины можно покорить упорным трудом и настойчивостью.

"Поздравляем и благодарим Вас за то чувство гордости, которое испытывает сегодня вся страна благодаря этой победе! Убеждена, что в будущем будет еще много медалей, и выступление в Токио вдохновит десятки других мальчиков и девочек взяться за весла", – отметила Санду.

Она также поздравила других участников Олимпиады – каноисток Марию Олэрашу и Даниелу Кочу, которые заняли седьмое место в финале в заплыве на 500 метров.
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