https://ru.sputnik.md/20210807/sandu-tarnovskiy-43695852.html

Майя Санду поздравила Тарновского с бронзой на Олимпиаде

Майя Санду поздравила Тарновского с бронзой на Олимпиаде

Майя Санду поздравила Тарновского с "бронзой" на Олимпиаде

2021-08-07T12:10+0300

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олимпиада в токио-2020

в молдове

молдова

майя санду

сергей тарновский

токио

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила молдавского гребца Сергея Тарновского с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио."Молдова завоевывает первую медаль на этом олимпийском турнире. Результат нашего спортсмена – кульминация многолетнего успешного курса. Сергей имеет в своем послужном списке золотые, серебряные и бронзовые медали, полученные на различных чемпионатах Европы и мира", – написала Санду на своей странице в Facebook.По мнению Санду, эта победа также является доказательством того, что настоящие вершины можно покорить упорным трудом и настойчивостью. Она также поздравила других участников Олимпиады – каноисток Марию Олэрашу и Даниелу Кочу, которые заняли седьмое место в финале в заплыве на 500 метров.

https://ru.sputnik.md/20210807/sergey-tarnovskiy-vyigral-bronzu-olimpiyskikh-igr-v-tokio-43690652.html

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в молдове, молдова, майя санду, сергей тарновский, токио