https://ru.sputnik.md/20210807/sandu-tarnovskiy-43695852.html
Майя Санду поздравила Тарновского с бронзой на Олимпиаде
Майя Санду поздравила Тарновского с бронзой на Олимпиаде
Майя Санду поздравила Тарновского с "бронзой" на Олимпиаде
2021-08-07T12:10+0300
2021-08-07T12:10+0300
2021-08-07T12:19+0300
олимпиада в токио-2020
в молдове
молдова
майя санду
сергей тарновский
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0a/35065328_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_511afaead7e3de3f3557e7954bdfb4ef.jpg
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила молдавского гребца Сергея Тарновского с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио."Молдова завоевывает первую медаль на этом олимпийском турнире. Результат нашего спортсмена – кульминация многолетнего успешного курса. Сергей имеет в своем послужном списке золотые, серебряные и бронзовые медали, полученные на различных чемпионатах Европы и мира", – написала Санду на своей странице в Facebook.По мнению Санду, эта победа также является доказательством того, что настоящие вершины можно покорить упорным трудом и настойчивостью. Она также поздравила других участников Олимпиады – каноисток Марию Олэрашу и Даниелу Кочу, которые заняли седьмое место в финале в заплыве на 500 метров.
https://ru.sputnik.md/20210807/sergey-tarnovskiy-vyigral-bronzu-olimpiyskikh-igr-v-tokio-43690652.html
молдова
токио
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/0a/35065328_0:0:1601:1201_1920x0_80_0_0_d5d765a456b7d34f2a079bb757ba5341.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
в молдове, молдова, майя санду, сергей тарновский, токио
Майя Санду поздравила Тарновского с бронзой на Олимпиаде
12:10 07.08.2021 (обновлено: 12:19 07.08.2021)
Глава государства отметила первую олимпийскую медаль для Молдовы в Токио.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду поздравила молдавского гребца Сергея Тарновского с бронзовой медалью на Олимпийских играх в Токио.
"Молдова завоевывает первую медаль на этом олимпийском турнире. Результат нашего спортсмена – кульминация многолетнего успешного курса. Сергей имеет в своем послужном списке золотые, серебряные и бронзовые медали, полученные на различных чемпионатах Европы и мира", – написала Санду на своей странице в Facebook.
По мнению Санду, эта победа также является доказательством того, что настоящие вершины можно покорить упорным трудом и настойчивостью.
"Поздравляем и благодарим Вас за то чувство гордости, которое испытывает сегодня вся страна благодаря этой победе! Убеждена, что в будущем будет еще много медалей, и выступление в Токио вдохновит десятки других мальчиков и девочек взяться за весла", – отметила Санду.
Она также поздравила других участников Олимпиады – каноисток Марию Олэрашу и Даниелу Кочу, которые заняли седьмое место в финале в заплыве на 500 метров.