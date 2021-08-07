https://ru.sputnik.md/20210807/sergey-tarnovskiy-vyigral-bronzu-olimpiyskikh-igr-v-tokio-43690652.html

Сергей Тарновский выиграл бронзу Олимпийских Игр в Токио

Сергей Тарновский выиграл бронзу Олимпийских Игр в Токио

Каноист Сергей Тарновский выиграл для Молдовы первую и единственную на данный момент медаль Олимпиады в Токио.

2021-08-07T05:59+0300

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олимпиада в токио-2020

медаль

итоги

сергей тарновский

каноэ

бронза

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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Молдавский каноист Сергей Тарновский в субботу завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио.Представляющий Молдову спортсмен, выступавший на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке, финишировал третьим с результатом 4:06.069.Олимпийским чемпионом стал бразилец Изакиас Кейрос дус Сантус (4:04.408), а серебро досталось представителю Китая Хао Лю (4:05.724).В каноэ-двойке Мария Олэрашу и Даниела Кочу на дистанции 500 метров заняли 7 место в финале А – 2:01.750. Золото в этом виде досталось экипажу из Китая, серебро – украинкам Анастасии Четвериковой и Людмиле Лузан, а бронза – представительницам Канады.Тарновский принес первую награду в копилку сборной Молдовы на Олимпиаде в Токио. До этого лучшим результатом на этих Играх было 5 место борца греко-римского стиля Виктора Чобану (вес до 60 кг).

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2021

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Яна Захарова https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg

медаль, итоги, сергей тарновский, каноэ, бронза