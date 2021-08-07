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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210807/sergey-tarnovskiy-vyigral-bronzu-olimpiyskikh-igr-v-tokio-43690652.html
Сергей Тарновский выиграл бронзу Олимпийских Игр в Токио
Сергей Тарновский выиграл бронзу Олимпийских Игр в Токио
Каноист Сергей Тарновский выиграл для Молдовы первую и единственную на данный момент медаль Олимпиады в Токио.
2021-08-07T05:59+0300
2021-08-07T06:23+0300
олимпиада в токио-2020
медаль
итоги
сергей тарновский
каноэ
бронза
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Молдавский каноист Сергей Тарновский в субботу завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио.Представляющий Молдову спортсмен, выступавший на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке, финишировал третьим с результатом 4:06.069.Олимпийским чемпионом стал бразилец Изакиас Кейрос дус Сантус (4:04.408), а серебро досталось представителю Китая Хао Лю (4:05.724).В каноэ-двойке Мария Олэрашу и Даниела Кочу на дистанции 500 метров заняли 7 место в финале А – 2:01.750. Золото в этом виде досталось экипажу из Китая, серебро – украинкам Анастасии Четвериковой и Людмиле Лузан, а бронза – представительницам Канады.Тарновский принес первую награду в копилку сборной Молдовы на Олимпиаде в Токио. До этого лучшим результатом на этих Играх было 5 место борца греко-римского стиля Виктора Чобану (вес до 60 кг).
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медаль, итоги, сергей тарновский, каноэ, бронза

Сергей Тарновский выиграл бронзу Олимпийских Игр в Токио

05:59 07.08.2021 (обновлено: 06:23 07.08.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausСергей Тарновский
Сергей Тарновский - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Молдавский каноист Сергей Тарновский в субботу завоевал бронзовую награду Олимпиады в Токио.
Представляющий Молдову спортсмен, выступавший на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке, финишировал третьим с результатом 4:06.069.
Олимпийским чемпионом стал бразилец Изакиас Кейрос дус Сантус (4:04.408), а серебро досталось представителю Китая Хао Лю (4:05.724).
© Sputnik / Vadim RusuСергей Тарновский
Сергей Тарновский - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
Сергей Тарновский
© Sputnik / Vadim Rusu
В каноэ-двойке Мария Олэрашу и Даниела Кочу на дистанции 500 метров заняли 7 место в финале А – 2:01.750. Золото в этом виде досталось экипажу из Китая, серебро – украинкам Анастасии Четвериковой и Людмиле Лузан, а бронза – представительницам Канады.
Тарновский принес первую награду в копилку сборной Молдовы на Олимпиаде в Токио. До этого лучшим результатом на этих Играх было 5 место борца греко-римского стиля Виктора Чобану (вес до 60 кг).
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