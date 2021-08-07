https://ru.sputnik.md/20210807/shinkar-pervorodnyy-grekh-demokratii--ee-druzhba-s-bolshimi-dengami-43516638.html
Шинкарь: первородный грех демократии – ее дружба с большими деньгами
Шинкарь: первородный грех демократии – ее дружба с большими деньгами
Священнослужитель рассказал, кто в мире обладает реальным суверенитетом, кем провозгласил себя Запад и каковы на вкус его "демократические плоды".
2021-08-07T08:00+0300
2021-08-07T08:00+0300
2021-08-07T08:00+0300
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Шинкарь: первородный грех демократии – ее дружба с огромными деньгами
Шинкарь: первородный грех демократии – ее дружба с огромными деньгами
Богослов и священник отец Александр Шмеман, преподаватель и ректор американской духовной семинарии, проживая в США и любя эту страну, точно подметил, что первородный грех демократии – это всегда ее дружба с огромными деньгами. Очевидно, что современные выборы стоят денег. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал священнослужитель, протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.По мнению Шинкаря, совершенно очевидно, что реальным независимым суверенитетом в мире обладают 4-5 стран, и вся взаимоотносительность остального мира крутится вокруг тех, кто в состоянии удерживать мир от абсолютного хаоса.Мы пережили ситуацию, продолжил Шинкарь, когда в мире остался один такой патрон. И этот единственный патрон сошел с ума. Это всем видно. Тот самый коллективный Запад, о котором сегодня часто говорят, провозгласил себя единственным "градом на холме", знающим правду и требующим жить в демократии нужного образца.
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио
Шинкарь: первородный грех демократии – ее дружба с большими деньгами
Священнослужитель рассказал, кто в мире обладает реальным суверенитетом, кем провозгласил себя Запад и каковы на вкус его "демократические плоды".
Богослов и священник отец Александр Шмеман, преподаватель и ректор американской духовной семинарии, проживая в США и любя эту страну, точно подметил, что первородный грех демократии – это всегда ее дружба с огромными деньгами. Очевидно, что современные выборы стоят денег. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал священнослужитель, протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.
"И тут мы встаем перед серьезным вопросом: когда дают деньги, за них же что-то просят? Когда мне дают средства, чтобы я мог баллотироваться, это означает, что эти деньги потом я должен отработать. И мы сегодня понимаем, что должны отработать все политики мира", - считает священнослужитель.
По мнению Шинкаря, совершенно очевидно, что реальным независимым суверенитетом в мире обладают 4-5 стран, и вся взаимоотносительность остального мира крутится вокруг тех, кто в состоянии удерживать мир от абсолютного хаоса.
"Это некая ось, которая продолжает работать. Например, был бы жив Советский Союз, бомбить бы Югославию никто бы не позволил. Очень хорошо, что в этом безумном противостоянии есть не один патрон, а несколько, которые, взаимодействуя, уравновешивают шизофрению друг друга и не дают прорваться сложной болезненности", - убежден эксперт.
Мы пережили ситуацию, продолжил Шинкарь, когда в мире остался один такой патрон. И этот единственный патрон сошел с ума. Это всем видно. Тот самый коллективный Запад, о котором сегодня часто говорят, провозгласил себя единственным "градом на холме", знающим правду и требующим жить в демократии нужного образца.
"Но ведь Евангелие говорит "по плодам все узнавать". Вот каковы плоды коллективного западного мира? Покажите мир, где бы они навели порядок и благоденствие", - заключил собеседник.