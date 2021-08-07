https://ru.sputnik.md/20210807/shinkar-pervorodnyy-grekh-demokratii--ee-druzhba-s-bolshimi-dengami-43516638.html

Шинкарь: первородный грех демократии – ее дружба с большими деньгами

Шинкарь: первородный грех демократии – ее дружба с большими деньгами

Священнослужитель рассказал, кто в мире обладает реальным суверенитетом, кем провозгласил себя Запад и каковы на вкус его "демократические плоды".

2021-08-07T08:00+0300

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Шинкарь: первородный грех демократии – ее дружба с огромными деньгами Шинкарь: первородный грех демократии – ее дружба с огромными деньгами

Богослов и священник отец Александр Шмеман, преподаватель и ректор американской духовной семинарии, проживая в США и любя эту страну, точно подметил, что первородный грех демократии – это всегда ее дружба с огромными деньгами. Очевидно, что современные выборы стоят денег. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал священнослужитель, протоиерей Свято-Георгиевской церкви Кишинева Виталий Шинкарь.По мнению Шинкаря, совершенно очевидно, что реальным независимым суверенитетом в мире обладают 4-5 стран, и вся взаимоотносительность остального мира крутится вокруг тех, кто в состоянии удерживать мир от абсолютного хаоса.Мы пережили ситуацию, продолжил Шинкарь, когда в мире остался один такой патрон. И этот единственный патрон сошел с ума. Это всем видно. Тот самый коллективный Запад, о котором сегодня часто говорят, провозгласил себя единственным "градом на холме", знающим правду и требующим жить в демократии нужного образца.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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