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https://ru.sputnik.md/20210807/sofiya-rotaru-den-rozhdeniya-biografiya-43693719.html
София Ротару отмечает день рождения
София Ротару отмечает день рождения
София Ротару биография
2021-08-07T10:19+0300
2021-08-07T10:26+0300
культура
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молдова
ссср
софия ротару
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Популярная эстрадная певица, народная артистка СССР София Михайловна Ротару родилась в 1947 году в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украины.Ее отец — Михаил Федорович Ротару (Ротарь) — был бригадиром виноградарей. Он прошел Великую Отечественную войну, дойдя до Берлина. Мать — Александра Ивановна Ротару. Старшая сестра Софии Зинаида в детстве перенесла тиф и потеряла зрение. Обладая абсолютным слухом, Зинаида легко запоминала новые песни и научила маленькую Соню многим народным песням.Музыкальные способности Софии проявились рано. С первого класса она пела в школьном и церковном хорах, участвовала в художественной самодеятельности, выступала с концертами в окрестных селах, занималась в драмкружке и училась играть на домбре, баяне.Первый успех пришел к Софии Ротару в 1962 году. Тогда она победила в районном конкурсе художественной самодеятельности. Затем в ее копилке были первые места на областном смотре художественной самодеятельности в Черновцах в 1963 году и в республиканском фестивале народных талантов в Киеве в 1964-м. В том же году она решила стать певицей и поступила на дирижерско-хоровое отделение Черновицкого музыкального училища. Во время учебы она познакомилась со своим будущим мужем – студентом Черновицкого университета и трубачом в студенческом эстрадном оркестре Анатолием Евдокименко. Он и привлек Ротару к репетициям с эстрадным оркестром, до этого для сопровождения песен Ротару использовались скрипки и цимбалы. Первой эстрадной песней в исполнении Софии Михайловны стала "Мама" Александра Броневицкого, которую в то время исполняла Эдита Пьеха.После окончания Черновицкого музыкального училища София Михайловна преподавала в нем теорию и сольфеджио. В том же 1968 году Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко. Свадьбу сыграли в родном селе невесты. Спустя два года у пары родился сын Руслан.В 1968 году Ротару в составе творческой группы делегировали в Болгарию на IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где она завоевала золотую медаль и первую премию в конкурсе исполнителей народных песен.В 1971 году София Ротару получила приглашение работать в Черновицкой филармонии и создать свой ансамбль, который был назван "Червона рута". Его художественным руководителем стал муж певицы. Впоследствии он был и режиссером-постановщиком всех концертных программ Софии Михайловны. Дебютом ансамбля "Червона рута" стало выступление в Звездном городке перед российскими космонавтами. Затем София Ротару пела в Москве на сцене Центрального концертного зала "Россия", Кремлевского дворца съездов и на сцене Театра эстрады.В 1972 году с программой "Песни и танцы страны Советов" София Ротару и "Червона рута" участвовали в турне по Польше. В 1973 году она получила первую премию на конкурсе "Золотой Орфей" в Бургасе (Болгария).В 1974 году Ротару окончила Кишиневский институт искусств имени Г. Музическу (Академия музыки, театра и изобразительных искусств).Начиная с 1970 годов песни в исполнении Софии Ротару постоянно становились лауреатами телевизионного фестиваля "Песня года". Арно Бабаджанян написал для нее "Верни мне музыку", Алексей Мажуков – "А музыка звучит", Павел Аедоницкий – "Для тех, кто ждет", Оскар Фельцман – "Только тебе", Давид Тухманов – "В доме моем" и "Вальс", Юрий Саульский – "Обычную историю".София Ротару была первой исполнительницей песен композитора Евгения Мартынова, таких как "Лебединая верность" и "Баллада о матери". Долгие годы творческого сотрудничества связывают певицу с композитором Владимиром Матецким. Начало ему положила песня "Лаванда", написанная в 1985 году. Потом последовали такие композиции, как "Луна, луна", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Хуторянка", "Засентябрило", "Лунная радуга", "Звезды как звезды" и многие другие.За свою карьеру Ротару исполнила более сотни песенных произведений, многие из них стали классикой советской и украинской эстрады. Гастролировала во многих странах Европы, Америки, Азии, в Австралии.Народная артистка СССР, народная артистка МССР, одна из самых высокооплачиваемых певиц бывшего Союза, сейчас она чаще проводит время с самыми дорогими людьми — сыном, невесткой и двумя внуками. Ротару часто размещает в соцсетях фото своей семьи, как они вместе отдыхают, проводят выходные, путешествуют.Муж певицы скончался в 2002 году. Уход супруга София Михайловна переживала тяжело – она отменила на время все концерты и гастроли. Спустя год вышел альбом-посвящение "Единственному", памяти мужа, с новыми песнями и аранжировками на украинском и молдавском языках, а также сборник "Листопад".В копилке певицы многочисленные знаки отличия, среди которых Орден республики – высшая государственная награда Молдовы.София Ротару исполняет композиции в любом стиле — поп, фолк, джаз, рок. Она первой из известных советских эстрадных певиц спела речитативом и начала использовать ритм-компьютер в музыкальной аранжировке песен.Любопытный факт. София Михайловна отмечает свой день рождения дважды — 7 и 9 августа. Дело в том, что паспортистка в свое время по ошибке записала в паспорте певицы, что она родилась 9-го числа, а не 7-го. С тех пор Ротару так и празднует "правильный" и "неправильный" дни рождения.
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в молдове, украина, молдова, ссср, софия ротару

София Ротару отмечает день рождения

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© Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМеждународный музыкальный фестиваль "ЖАРА". День второй
Международный музыкальный фестиваль ЖАРА. День второй - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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София Ротару выступала на Кремлевской сцене и на международных песенных конкурсах, в колхозных клубах и в горячих точках, и везде ее встречали и провожали бурными овациями. И в наши дни певица не теряет своей популярности. В ее репертуаре сотни песен на разных языках.
Популярная эстрадная певица, народная артистка СССР София Михайловна Ротару родилась в 1947 году в селе Маршинцы Новоселицкого района Черновицкой области Украины.
Ее отец — Михаил Федорович Ротару (Ротарь) — был бригадиром виноградарей. Он прошел Великую Отечественную войну, дойдя до Берлина. Мать — Александра Ивановна Ротару. Старшая сестра Софии Зинаида в детстве перенесла тиф и потеряла зрение. Обладая абсолютным слухом, Зинаида легко запоминала новые песни и научила маленькую Соню многим народным песням.
© Sputnik / Б. Криштул / Перейти в фотобанкРОТАРУ "ЧЕРВОНА РУТА"
РОТАРУ ЧЕРВОНА РУТА - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
РОТАРУ "ЧЕРВОНА РУТА"
© Sputnik / Б. Криштул
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Музыкальные способности Софии проявились рано. С первого класса она пела в школьном и церковном хорах, участвовала в художественной самодеятельности, выступала с концертами в окрестных селах, занималась в драмкружке и училась играть на домбре, баяне.
Первый успех пришел к Софии Ротару в 1962 году. Тогда она победила в районном конкурсе художественной самодеятельности. Затем в ее копилке были первые места на областном смотре художественной самодеятельности в Черновцах в 1963 году и в республиканском фестивале народных талантов в Киеве в 1964-м. В том же году она решила стать певицей и поступила на дирижерско-хоровое отделение Черновицкого музыкального училища. Во время учебы она познакомилась со своим будущим мужем – студентом Черновицкого университета и трубачом в студенческом эстрадном оркестре Анатолием Евдокименко. Он и привлек Ротару к репетициям с эстрадным оркестром, до этого для сопровождения песен Ротару использовались скрипки и цимбалы. Первой эстрадной песней в исполнении Софии Михайловны стала "Мама" Александра Броневицкого, которую в то время исполняла Эдита Пьеха.
После окончания Черновицкого музыкального училища София Михайловна преподавала в нем теорию и сольфеджио. В том же 1968 году Ротару вышла замуж за Анатолия Евдокименко. Свадьбу сыграли в родном селе невесты. Спустя два года у пары родился сын Руслан.
В 1968 году Ротару в составе творческой группы делегировали в Болгарию на IX Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где она завоевала золотую медаль и первую премию в конкурсе исполнителей народных песен.
В 1971 году София Ротару получила приглашение работать в Черновицкой филармонии и создать свой ансамбль, который был назван "Червона рута". Его художественным руководителем стал муж певицы. Впоследствии он был и режиссером-постановщиком всех концертных программ Софии Михайловны. Дебютом ансамбля "Червона рута" стало выступление в Звездном городке перед российскими космонавтами. Затем София Ротару пела в Москве на сцене Центрального концертного зала "Россия", Кремлевского дворца съездов и на сцене Театра эстрады.
В 1972 году с программой "Песни и танцы страны Советов" София Ротару и "Червона рута" участвовали в турне по Польше. В 1973 году она получила первую премию на конкурсе "Золотой Орфей" в Бургасе (Болгария).
В 1974 году Ротару окончила Кишиневский институт искусств имени Г. Музическу (Академия музыки, театра и изобразительных искусств).
Начиная с 1970 годов песни в исполнении Софии Ротару постоянно становились лауреатами телевизионного фестиваля "Песня года". Арно Бабаджанян написал для нее "Верни мне музыку", Алексей Мажуков – "А музыка звучит", Павел Аедоницкий – "Для тех, кто ждет", Оскар Фельцман – "Только тебе", Давид Тухманов – "В доме моем" и "Вальс", Юрий Саульский – "Обычную историю".
София Ротару была первой исполнительницей песен композитора Евгения Мартынова, таких как "Лебединая верность" и "Баллада о матери". Долгие годы творческого сотрудничества связывают певицу с композитором Владимиром Матецким. Начало ему положила песня "Лаванда", написанная в 1985 году. Потом последовали такие композиции, как "Луна, луна", "Было, но прошло", "Дикие лебеди", "Хуторянка", "Засентябрило", "Лунная радуга", "Звезды как звезды" и многие другие.
За свою карьеру Ротару исполнила более сотни песенных произведений, многие из них стали классикой советской и украинской эстрады. Гастролировала во многих странах Европы, Америки, Азии, в Австралии.
Народная артистка СССР, народная артистка МССР, одна из самых высокооплачиваемых певиц бывшего Союза, сейчас она чаще проводит время с самыми дорогими людьми — сыном, невесткой и двумя внуками. Ротару часто размещает в соцсетях фото своей семьи, как они вместе отдыхают, проводят выходные, путешествуют.
Муж певицы скончался в 2002 году. Уход супруга София Михайловна переживала тяжело – она отменила на время все концерты и гастроли. Спустя год вышел альбом-посвящение "Единственному", памяти мужа, с новыми песнями и аранжировками на украинском и молдавском языках, а также сборник "Листопад".
В копилке певицы многочисленные знаки отличия, среди которых Орден республики – высшая государственная награда Молдовы.
София Ротару исполняет композиции в любом стиле — поп, фолк, джаз, рок. Она первой из известных советских эстрадных певиц спела речитативом и начала использовать ритм-компьютер в музыкальной аранжировке песен.
Любопытный факт. София Михайловна отмечает свой день рождения дважды — 7 и 9 августа. Дело в том, что паспортистка в свое время по ошибке записала в паспорте певицы, что она родилась 9-го числа, а не 7-го. С тех пор Ротару так и празднует "правильный" и "неправильный" дни рождения.
© Sputnik / Vadim RusuСофия Ротару
София Ротару - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
София Ротару
© Sputnik / Vadim Rusu
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