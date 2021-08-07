https://ru.sputnik.md/20210807/yaponiya-tayfun-43704773.html
На Японию надвигаются два мощных тайфуна
На Японию надвигаются два мощных тайфуна
В Японии вышло предупреждение о двух тайфунах, один из которых может приблизиться к олимпийскому Токио. 07.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-07T21:08+0300
2021-08-07T21:08+0300
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япония
тайфун
погода
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КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Два тайфуна – "Миринаэ" (с корейского – "Млечный путь") и "Лупит" (с филиппинского – "безжалостный") – к воскресенью вплотную приблизятся к Японии. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление страны.Так, тайфун "Миринаэ", которому в Японии присвоен порядковый номер 10, вплотную подойдет к восточному побережью утром в воскресенье, а днем пройдет вблизи Токио и префектуры Тиба, после чего будет уходить далее на северо-восток, пишет РИА Новости. К утру воскресенья скорость ветра в его центре достигнет 23 метров в секунду, при порывах – до 35.Тайфун "Лупит", которому в Японии присвоили номер девять, надвигается с юга и к вечеру воскресенья окажется вблизи острова Кюсю. Он может обрушиться на всю юго-западную часть Японии – от побережья Тихого океана на юго-востоке до побережья Японского моря на юго-западе и западе страны.
https://ru.sputnik.md/20210725/tayfun-infa-letit-na-shankhay-obyavlen-oranzhevyy-uroven-pogodnoy-opasnosti--43146269.html
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япония, тайфун, погода
На Японию надвигаются два мощных тайфуна
В Японии вышло предупреждение о двух тайфунах, один из которых может приблизиться к олимпийскому Токио.
КИШИНЕВ, 7 авг – Sputnik. Два тайфуна – "Миринаэ" (с корейского – "Млечный путь") и "Лупит" (с филиппинского – "безжалостный") – к воскресенью вплотную приблизятся к Японии. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление страны.
Так, тайфун "Миринаэ", которому в Японии присвоен порядковый номер 10, вплотную подойдет к восточному побережью утром в воскресенье, а днем пройдет вблизи Токио и префектуры Тиба, после чего будет уходить далее на северо-восток, пишет РИА Новости
. К утру воскресенья скорость ветра в его центре достигнет 23 метров в секунду, при порывах – до 35.
Тайфун "Лупит", которому в Японии присвоили номер девять, надвигается с юга и к вечеру воскресенья окажется вблизи острова Кюсю. Он может обрушиться на всю юго-западную часть Японии – от побережья Тихого океана на юго-востоке до побережья Японского моря на юго-западе и западе страны.