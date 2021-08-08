https://ru.sputnik.md/20210808/avtobus-samolet-covid-19-43706451.html

Мир за сутки: проезд в автобусе за 20 миллионов, упавший самолет и ситуация с COVID-19

Мир за сутки: проезд в автобусе за 20 миллионов, упавший самолет и ситуация с COVID-19

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке. 08.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-08T08:30+0300

2021-08-08T08:30+0300

2021-08-08T08:49+0300

в мире

крушение

самолет

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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В российском Новокузнецке устраняют сбой в системе транспортных карт. Жители города, пользующиеся общественным транспортом, массово сообщают о том, что после оплаты проезда баланс их карта оказался в большом минусе.Ранее местный сайт city-n.ru сообщил о массовых жалобах горожан, что с их транспортных карт при оплате проезда оказались списаны невероятные суммы, сообщает РИА Новости. Так, у одного из жителей города с карты "списали" более 3 миллионов рублей, а у другого баланс ушел в минус сразу на 19,5 миллиона.Полсле этого власти Новокузнецка были вынуждены обратиться к жителям города с просьбой временно не оплачивать проезд с помощью банковских карт.Власти пояснили, что причиной появления огромных "долгов" у некоторых горожан стало то, что "при обновлении программного обеспечения системы валидации произошел сбой, который и может повлечь за собой некорректное отображение средств на остатке".В США одномоторный самолет врезался в домВ американском городе Виктория (штат Миннесота) одномоторный самолет Mooney M20 врезался в пустующий дом, предположительно погибли несколько человек. Об этом сообщил местный телеканал CBS Minnesota.Инцидент произошел примерно в 17.40 по местному времени (01.40 воскресенья мск), пишет РИА Новости. В офисе шерифа округа Карвер подтвердили информацию о нескольких погибших на месте происшествия, однако точное число жертв пока не уточняется. Предположительно, пилот самолет и пассажир погибли на месте.Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) начал расследование, ему оказывает поддержку федеральное управление гражданской авиации.Ситуация с COVID-19 в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 202 миллионов.На утро восьмого августа число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 202 211 438. Из них 4 285 595 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (35 738 700). Следом идут Индия (31 895 385) и Бразилия (20 151 779).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (6 350 899), Россия (6 340 370), Великобритания (6 070 873), Турция (5 895 841), Аргентина (5 012 754), Колумбия (4 834 634) и Испания (4 588 132).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 2 343 046 случаев заражения, в Румынии – 1 084 711.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 260 555. В субботуу профильное министерство сообщило о 131 подтвержденном случае заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за год пандемии, составляет 6279, выздоровело 252 815 человек.

https://ru.sputnik.md/20210319/elektronnaya-oplata-v-transporte-Kishineva-mozhno-li-rasschitatsya-nalichkoy-34044271.html

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в мире, крушение, самолет