https://ru.sputnik.md/20210808/botanika-pozhar-43707467.html
В жилом доме на Ботанике произошел пожар
В жилом доме на Ботанике произошел пожар
Пожар на Ботанике в Кишиневе
2021-08-08T09:03+0300
2021-08-08T09:03+0300
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В столичном секторе Ботаника в жилом доме произошел пожар, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, возгорание произошло на улице Куза Водэ 26/1 в субботу вечером. По данным спасателей, поступило сообщение, что на верхних этажах жилого дома заметили дым и были слышны хлопки. На место отправились четыре бригады пожарных. "Возгорание произошло на балконе квартиры на седьмом этаже. В помещении хранилось множество банок с краской и строительные материалы. Спасателям удалось быстро локализировать пламя", – говорится в сообщении ГИЧС. Как подчеркнули в ведомстве, благодаря быстрому вмешательству огонь не успел распространиться. В результате пожара никто не пострадал. Сгорели строительные материалы и банки с краской, которые лопнули от высоких температур.
https://ru.sputnik.md/20210806/kishinev-molniya-udarila-azs-zapravka-pozhar-43652463.html
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в молдове, кишинев, молдова, пожар
В жилом доме на Ботанике произошел пожар
09:03 08.08.2021 (обновлено: 09:04 08.08.2021)
Возгорание случилось в кишиневской многоэтажке на балконе одной из квартир.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В столичном секторе Ботаника в жилом доме произошел пожар, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Как отметили в ведомстве, возгорание произошло на улице Куза Водэ 26/1 в субботу вечером.
По данным спасателей, поступило сообщение, что на верхних этажах жилого дома заметили дым и были слышны хлопки. На место отправились четыре бригады пожарных.
"Возгорание произошло на балконе квартиры на седьмом этаже. В помещении хранилось множество банок с краской и строительные материалы. Спасателям удалось быстро локализировать пламя", – говорится в сообщении ГИЧС.
Как подчеркнули в ведомстве, благодаря быстрому вмешательству огонь не успел распространиться.
В результате пожара никто не пострадал. Сгорели строительные материалы и банки с краской, которые лопнули от высоких температур.