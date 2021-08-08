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В жилом доме на Ботанике произошел пожар

В жилом доме на Ботанике произошел пожар

Пожар на Ботанике в Кишиневе

2021-08-08T09:03+0300

2021-08-08T09:03+0300

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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В столичном секторе Ботаника в жилом доме произошел пожар, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Как отметили в ведомстве, возгорание произошло на улице Куза Водэ 26/1 в субботу вечером. По данным спасателей, поступило сообщение, что на верхних этажах жилого дома заметили дым и были слышны хлопки. На место отправились четыре бригады пожарных. "Возгорание произошло на балконе квартиры на седьмом этаже. В помещении хранилось множество банок с краской и строительные материалы. Спасателям удалось быстро локализировать пламя", – говорится в сообщении ГИЧС. Как подчеркнули в ведомстве, благодаря быстрому вмешательству огонь не успел распространиться. В результате пожара никто не пострадал. Сгорели строительные материалы и банки с краской, которые лопнули от высоких температур.

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