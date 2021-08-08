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Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
Количество подтвержденных новых случаев COVID-19 в Молдове за сутки
2021-08-08T17:18+0300
2021-08-08T17:20+0300
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 75 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.Отмечено два эпизода "импорта" инфекции: по одному из Франции и Турции.Общее число случаев заражения в стране достигло 260 630.За минувшие сутки проведен 2751 тест.Кроме того, за последние 24 часа зафиксирован один случай инфицирования среди медработников – у одной медсестры.По данным Минздрава, за сутки выздоровели 93 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 252 908.Отмечено три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6282.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, минздрав, статистика

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки

17:18 08.08.2021 (обновлено: 17:20 08.08.2021)
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© Sputnik / Aram NersesyanЛаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу
Лаборатория для проведения тестов на антитела к коронавирусу - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
© Sputnik / Aram Nersesyan
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты представили статистику по новым случаям коронавируса в Молдове за минувшие 24 часа.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 75 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в воскресенье.
Отмечено два эпизода "импорта" инфекции: по одному из Франции и Турции.
Общее число случаев заражения в стране достигло 260 630.
За минувшие сутки проведен 2751 тест.
Кроме того, за последние 24 часа зафиксирован один случай инфицирования среди медработников – у одной медсестры.

Всего в больницах находятся 313 пациентов, в том числе в крайне тяжелом состоянии – 65 (из них 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 93 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 252 908.
Отмечено три летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6282.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
Bolnavi de COVID internați la spitalul „Marius Nasta” din București - Sputnik Молдова, 1920, 03.08.2021
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".
Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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