Усатые-полосатые и знаменитые: котики в эпицентре событий

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А эта картинка стала вирусной в интернете в феврале этого года. В Техасе в ходе судебного заседания, проходившего онлайн, адвокат не смог отключить фильтр с грустным котиком. В итоге некоторое время судьям пришлось общаться с котенком.