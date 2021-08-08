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Усатые-полосатые и знаменитые: котики в эпицентре событий
Усатые-полосатые и знаменитые: котики в эпицентре событий
Усатые-полосатые и знаменитые: котики в эпицентре событий
2021-08-08T11:06+0300
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фото, люди, кошки, мультимедиа

Усатые-полосатые и знаменитые: котики в эпицентре событий

11:06 08.08.2021 (обновлено: 11:38 08.08.2021)
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В Международный день кошек представляем вам фотоподборку представителей кошачьего племени, которые сумели прославиться. Кто-то – всего на несколько минут, а кто-то – на долгие годы.
© AP Photo / Marcy Nighswander

Кот президента США Билла Клинтона Сокс занял место на трибуне в зале для брифингов Белого дома в Вашингтоне.

Кот президента США Билла Клинтона Сокс занял место на трибуне в зале для брифингов Белого дома в Вашингтоне. - Sputnik Молдова
1/15
© AP Photo / Marcy Nighswander

Кот президента США Билла Клинтона Сокс занял место на трибуне в зале для брифингов Белого дома в Вашингтоне.

© AP Photo / Mary Altaffer

Бейсбольные болельщики радуются появлению на поле еще одного игрока. Правда, осталось неизвестным, за кого играла эта серая кошка – New York Yankees или Baltimore Orioles.

Бейсбольные болельщики радуются появлению на поле еще одного игрока. Правда, осталось неизвестным, за кого играла эта серая кошка – New York Yankees или Baltimore Orioles. - Sputnik Молдова
2/15
© AP Photo / Mary Altaffer

Бейсбольные болельщики радуются появлению на поле еще одного игрока. Правда, осталось неизвестным, за кого играла эта серая кошка – New York Yankees или Baltimore Orioles.

© AP Photo / Texas Department of Criminal Justice

А эта картинка стала вирусной в интернете в феврале этого года. В Техасе в ходе судебного заседания, проходившего онлайн, адвокат не смог отключить фильтр с грустным котиком. В итоге некоторое время судьям пришлось общаться с котенком.

А эта картинка стала вирусной в интернете в феврале этого года. В Техасе в ходе судебного заседания, проходившего онлайн, адвокат не смог отключить фильтр с грустным котиком. В итоге некоторое время судьям пришлось общаться с котенком. - Sputnik Молдова
3/15
© AP Photo / Texas Department of Criminal Justice

А эта картинка стала вирусной в интернете в феврале этого года. В Техасе в ходе судебного заседания, проходившего онлайн, адвокат не смог отключить фильтр с грустным котиком. В итоге некоторое время судьям пришлось общаться с котенком.

© Sputnik / Dmitry Makeev  / Перейти в фотобанк

Знаменитый кот Мостик (кот Моста), ставший символом строительства Крымского моста, после завершения стройки переселился в региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе и стал журналистом.

Знаменитый кот Мостик (кот Моста), ставший символом строительства Крымского моста, после завершения стройки переселился в региональное подразделение МИА &quot;Россия сегодня&quot; в Симферополе и стал журналистом. - Sputnik Молдова
4/15
© Sputnik / Dmitry Makeev
/
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Знаменитый кот Мостик (кот Моста), ставший символом строительства Крымского моста, после завершения стройки переселился в региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе и стал журналистом.

© AP Photo / Petros Karadjias

Кошка инспектирует почетный караул в честь приезда президента Турции Реджепа Эрдогана в столицу Турецкой Республики Северного Кипра Никосию.

Кошка инспектирует почетный караул в честь приезда президента Турции Реджепа Эрдогана в столицу Турецкой Республики Северного Кипра Никосию. - Sputnik Молдова
5/15
© AP Photo / Petros Karadjias

Кошка инспектирует почетный караул в честь приезда президента Турции Реджепа Эрдогана в столицу Турецкой Республики Северного Кипра Никосию.

© REUTERS / Wolfgang Rattay

А это совсем свежее фото, снятое в германском Шульде, пострадавшем от сильных дождей и наводнения в июле этого года. Местная кошка гуляет среди гор мусора, принесенного наводнением.

А это совсем свежее фото, снятое в германском Шульде, пострадавшем от сильных дождей и наводнения в июле этого года. Местная кошка гуляет среди гор мусора, принесенного наводнением. - Sputnik Молдова
6/15
© REUTERS / Wolfgang Rattay

А это совсем свежее фото, снятое в германском Шульде, пострадавшем от сильных дождей и наводнения в июле этого года. Местная кошка гуляет среди гор мусора, принесенного наводнением.

© Sputnik / Anatoly Medved  / Перейти в фотобанк

Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Италии в матче открытия чемпионата Европы по футболу Евро-2020 Турция – Италия.

Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Италии в матче открытия чемпионата Европы по футболу Евро-2020 Турция – Италия. - Sputnik Молдова
7/15
© Sputnik / Anatoly Medved
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Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Италии в матче открытия чемпионата Европы по футболу Евро-2020 Турция – Италия.

© AP Photo / Kin Cheung

Фотографы и фанаты фотографируют знаменитого гонконгского кота Brother Cream на закрытии магазина, где любимец Гонконга прожил почти всю свою жизнь.

Фотографы и фанаты фотографируют знаменитого гонконгского кота Brother Cream на закрытии магазина, где любимец Гонконга прожил почти всю свою жизнь. - Sputnik Молдова
8/15
© AP Photo / Kin Cheung

Фотографы и фанаты фотографируют знаменитого гонконгского кота Brother Cream на закрытии магазина, где любимец Гонконга прожил почти всю свою жизнь.

© AP Photo / Manu Fernandez

А вот и четверолапый любитель футбола. Кот выбежал на поле во время матча на стадионе Камп Ноу в испанской Барселоне.

А вот и четверолапый любитель футбола. Кот выбежал на поле во время матча на стадионе Камп Ноу в испанской Барселоне. - Sputnik Молдова
9/15
© AP Photo / Manu Fernandez

А вот и четверолапый любитель футбола. Кот выбежал на поле во время матча на стадионе Камп Ноу в испанской Барселоне.

© AP Photo / Andreea Alexandru

А эта кошка, похоже, помогает женщине-полицейской в патрулировании. Снимок сделан возле церкви в Бухаресте в Вербное воскресенье 2020 года – время начала пандемии коронавируса.

А эта кошка, похоже, помогает женщине-полицейской в патрулировании. Снимок сделан возле церкви в Бухаресте в Вербное воскресенье 2020 года – время начала пандемии коронавируса. - Sputnik Молдова
10/15
© AP Photo / Andreea Alexandru

А эта кошка, похоже, помогает женщине-полицейской в патрулировании. Снимок сделан возле церкви в Бухаресте в Вербное воскресенье 2020 года – время начала пандемии коронавируса.

© AFP 2021 / Richard Pohle

Герцогиня Кембриджская Кэтрин на премьере фильма "Уличный кот по кличке Боб" в Лондоне приветствует главного героя фильма.

Герцогиня Кембриджская Кэтрин на премьере фильма &quot;Уличный кот по кличке Боб&quot; в Лондоне приветствует главного героя фильма. - Sputnik Молдова
11/15
© AFP 2021 / Richard Pohle

Герцогиня Кембриджская Кэтрин на премьере фильма "Уличный кот по кличке Боб" в Лондоне приветствует главного героя фильма.

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Перейти в фотобанк

Кошки неподалеку от горящего дома в поселке Карегах во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

Кошки неподалеку от горящего дома в поселке Карегах во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. - Sputnik Молдова
12/15
© Sputnik / Valeriy Melnikov
/
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Кошки неподалеку от горящего дома в поселке Карегах во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе.

© Sputnik / Valeriy Melnikov / Перейти в фотобанк

Пожилая женщина возле своего дома в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе и ее питомцы.

Пожилая женщина возле своего дома в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе и ее питомцы. - Sputnik Молдова
13/15
© Sputnik / Valeriy Melnikov
/
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Пожилая женщина возле своего дома в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе и ее питомцы.

© AP Photo / Bilal Hussein

Кот-демонстрант и его хозяйка машут государственным флагом на акции протеста в Бейруте, Ливан.

Кот-демонстрант и его хозяйка машут государственным флагом на акции протеста в Бейруте, Ливан. - Sputnik Молдова
14/15
© AP Photo / Bilal Hussein

Кот-демонстрант и его хозяйка машут государственным флагом на акции протеста в Бейруте, Ливан.

© AP Photo / Doug Feinberg

А этот кот – настоящая телезвезда. Он участник шоу Meow Madness ("Мяу Безумие") на канале Hallmark. Здесь он предстал в роли баскетболиста.

А этот кот – настоящая телезвезда. Он участник шоу Meow Madness (&quot;Мяу Безумие&quot;) на канале Hallmark. Здесь он предстал в роли баскетболиста. - Sputnik Молдова
15/15
© AP Photo / Doug Feinberg

А этот кот – настоящая телезвезда. Он участник шоу Meow Madness ("Мяу Безумие") на канале Hallmark. Здесь он предстал в роли баскетболиста.

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