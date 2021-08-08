Усатые-полосатые и знаменитые: котики в эпицентре событий

Кот президента США Билла Клинтона Сокс занял место на трибуне в зале для брифингов Белого дома в Вашингтоне.
Кот президента США Билла Клинтона Сокс занял место на трибуне в зале для брифингов Белого дома в Вашингтоне.
Бейсбольные болельщики радуются появлению на поле еще одного игрока. Правда, осталось неизвестным, за кого играла эта серая кошка – New York Yankees или Baltimore Orioles.
Бейсбольные болельщики радуются появлению на поле еще одного игрока. Правда, осталось неизвестным, за кого играла эта серая кошка – New York Yankees или Baltimore Orioles.
А эта картинка стала вирусной в интернете в феврале этого года. В Техасе в ходе судебного заседания, проходившего онлайн, адвокат не смог отключить фильтр с грустным котиком. В итоге некоторое время судьям пришлось общаться с котенком.
А эта картинка стала вирусной в интернете в феврале этого года. В Техасе в ходе судебного заседания, проходившего онлайн, адвокат не смог отключить фильтр с грустным котиком. В итоге некоторое время судьям пришлось общаться с котенком.
Знаменитый кот Мостик (кот Моста), ставший символом строительства Крымского моста, после завершения стройки переселился в региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе и стал журналистом.
Знаменитый кот Мостик (кот Моста), ставший символом строительства Крымского моста, после завершения стройки переселился в региональное подразделение МИА "Россия сегодня" в Симферополе и стал журналистом.
Кошка инспектирует почетный караул в честь приезда президента Турции Реджепа Эрдогана в столицу Турецкой Республики Северного Кипра Никосию.
Кошка инспектирует почетный караул в честь приезда президента Турции Реджепа Эрдогана в столицу Турецкой Республики Северного Кипра Никосию.
А это совсем свежее фото, снятое в германском Шульде, пострадавшем от сильных дождей и наводнения в июле этого года. Местная кошка гуляет среди гор мусора, принесенного наводнением.
А это совсем свежее фото, снятое в германском Шульде, пострадавшем от сильных дождей и наводнения в июле этого года. Местная кошка гуляет среди гор мусора, принесенного наводнением.
Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Италии в матче открытия чемпионата Европы по футболу Евро-2020 Турция – Италия.
Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Италии в матче открытия чемпионата Европы по футболу Евро-2020 Турция – Италия.
Фотографы и фанаты фотографируют знаменитого гонконгского кота Brother Cream на закрытии магазина, где любимец Гонконга прожил почти всю свою жизнь.
Фотографы и фанаты фотографируют знаменитого гонконгского кота Brother Cream на закрытии магазина, где любимец Гонконга прожил почти всю свою жизнь.
А вот и четверолапый любитель футбола. Кот выбежал на поле во время матча на стадионе Камп Ноу в испанской Барселоне.
А вот и четверолапый любитель футбола. Кот выбежал на поле во время матча на стадионе Камп Ноу в испанской Барселоне.
А эта кошка, похоже, помогает женщине-полицейской в патрулировании. Снимок сделан возле церкви в Бухаресте в Вербное воскресенье 2020 года – время начала пандемии коронавируса.
А эта кошка, похоже, помогает женщине-полицейской в патрулировании. Снимок сделан возле церкви в Бухаресте в Вербное воскресенье 2020 года – время начала пандемии коронавируса.
Герцогиня Кембриджская Кэтрин на премьере фильма "Уличный кот по кличке Боб" в Лондоне приветствует главного героя фильма.
Герцогиня Кембриджская Кэтрин на премьере фильма "Уличный кот по кличке Боб" в Лондоне приветствует главного героя фильма.
Кошки неподалеку от горящего дома в поселке Карегах во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
Кошки неподалеку от горящего дома в поселке Карегах во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе.
Пожилая женщина возле своего дома в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе и ее питомцы.
Пожилая женщина возле своего дома в городе Лачин (Бердзор) в Нагорном Карабахе и ее питомцы.
Кот-демонстрант и его хозяйка машут государственным флагом на акции протеста в Бейруте, Ливан.
Кот-демонстрант и его хозяйка машут государственным флагом на акции протеста в Бейруте, Ливан.
А этот кот – настоящая телезвезда. Он участник шоу Meow Madness ("Мяу Безумие") на канале Hallmark. Здесь он предстал в роли баскетболиста.
А этот кот – настоящая телезвезда. Он участник шоу Meow Madness ("Мяу Безумие") на канале Hallmark. Здесь он предстал в роли баскетболиста.