https://ru.sputnik.md/20210808/dtp-velosipedist-43712534.html

Смертельное ДТП в Кагуле: погиб велосипедист

Смертельное ДТП в Кагуле: погиб велосипедист

В Кагуле насмерть сбили велосипедиста

2021-08-08T14:46+0300

2021-08-08T14:46+0300

2021-08-08T14:46+0300

в молдове

молдова

кагул

дтп

велосипедист

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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В Кагуле произошла смертельная авария с участием велосипедиста, сообщили в Генинспекторате полиции.Как отметили в ведомстве, информация о ДТП поступила в воскресенье в 10.38. На месте полицейские выяснили, что столкновение произошло между авто Dacia Duster под управлением 57-летнего водителя и велосипедом, на котором ехал 72-летний пенсионер. "Выезжая с прилегающей дороги на велосипеде, мужчина врезался в автомобиль. После удара пострадавший упал и ударился головой об обочину дороги", – говорится в сообщении полиции.Пенсионер скончался на месте, до прибытия скорой помощи. По данным полиции, водитель авто прошел тест на алкоголь, результаты оказались отрицательными. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.

https://ru.sputnik.md/20210710/na-velosipede-na-perekhode-patrul-sbil-devochku-v-novoanenskom-rayone-35440080.html

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в молдове, молдова, кагул, дтп, велосипедист