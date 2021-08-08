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Смертельное ДТП в Кагуле: погиб велосипедист
Смертельное ДТП в Кагуле: погиб велосипедист
В Кагуле насмерть сбили велосипедиста
2021-08-08T14:46+0300
2021-08-08T14:46+0300
в молдове
молдова
кагул
дтп
велосипедист
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В Кагуле произошла смертельная авария с участием велосипедиста, сообщили в Генинспекторате полиции.Как отметили в ведомстве, информация о ДТП поступила в воскресенье в 10.38. На месте полицейские выяснили, что столкновение произошло между авто Dacia Duster под управлением 57-летнего водителя и велосипедом, на котором ехал 72-летний пенсионер. "Выезжая с прилегающей дороги на велосипеде, мужчина врезался в автомобиль. После удара пострадавший упал и ударился головой об обочину дороги", – говорится в сообщении полиции.Пенсионер скончался на месте, до прибытия скорой помощи. По данным полиции, водитель авто прошел тест на алкоголь, результаты оказались отрицательными. Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
https://ru.sputnik.md/20210710/na-velosipede-na-perekhode-patrul-sbil-devochku-v-novoanenskom-rayone-35440080.html
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в молдове, молдова, кагул, дтп, велосипедист

Смертельное ДТП в Кагуле: погиб велосипедист

14:46 08.08.2021
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© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova ДТП в Кагуле с участием велосипедиста
 ДТП в Кагуле с участием велосипедиста - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
© Photo : Telegram / Poliția Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Велосипедист скончался на месте после полученной травмы головы.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В Кагуле произошла смертельная авария с участием велосипедиста, сообщили в Генинспекторате полиции.
Как отметили в ведомстве, информация о ДТП поступила в воскресенье в 10.38.
На месте полицейские выяснили, что столкновение произошло между авто Dacia Duster под управлением 57-летнего водителя и велосипедом, на котором ехал 72-летний пенсионер.
"Выезжая с прилегающей дороги на велосипеде, мужчина врезался в автомобиль. После удара пострадавший упал и ударился головой об обочину дороги", – говорится в сообщении полиции.
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Пенсионер скончался на месте, до прибытия скорой помощи.
По данным полиции, водитель авто прошел тест на алкоголь, результаты оказались отрицательными.
Полиция выясняет все обстоятельства аварии.
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