https://ru.sputnik.md/20210808/gosudarstvo-vaktsinatia-43552898.html

Мэрджиняну: государство обязано вакцинировать, но есть и право выбора

Мэрджиняну: государство обязано вакцинировать, но есть и право выбора

Эксперт в области права рассказал об ошибках ускоренной вакцинации, непопулярных мерах правительства и о праве выбора гражданина.

2021-08-08T08:00+0300

2021-08-08T08:00+0300

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Мэрджиняну: государство обязано вакцинировать, но где право выбора кажого? Мэрджиняну: государство обязано вакцинировать, но где право выбора кажого?

В преддверии очередной волны заражений, вакцинация в Молдове идет ускоренными темпами, а спешка, как известно, рождает ошибки. Раньше человека при вакцинации наблюдали за несколько дней до и еще пару дней после процедуры, – напомнил в эфире студии Sputnik Молдова юрист, специалист в области права, профессор Юрий Мэрджиняну.Мэрджиняну понимает и врачей, и государственных чиновников, поскольку любое решение будет непопулярным, а люди воспримут его в штыки. Здесь возникает вопрос: спасать нацию, нескольких человек или целую группу? Власть вынуждена идти на непопулярные меры, вынуждая граждан вакцинироваться.В заключение Мэрджиняну отметил, что между обязанностями государства и правом каждого гражданина существует тонкая грань. Необходимы такие решения, которые удовлетворили бы всех. Но этого никогда не будет. Государство – структура репрессивная, и всегда есть решения, с которыми мы не согласны.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, вакцинация