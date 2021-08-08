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Мэрджиняну: государство обязано вакцинировать, но есть и право выбора
Мэрджиняну: государство обязано вакцинировать, но есть и право выбора
Эксперт в области права рассказал об ошибках ускоренной вакцинации, непопулярных мерах правительства и о праве выбора гражданина.
2021-08-08T08:00+0300
2021-08-08T08:00+0300
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Мэрджиняну: государство обязано вакцинировать, но где право выбора кажого?
Мэрджиняну: государство обязано вакцинировать, но где право выбора кажого?
В преддверии очередной волны заражений, вакцинация в Молдове идет ускоренными темпами, а спешка, как известно, рождает ошибки. Раньше человека при вакцинации наблюдали за несколько дней до и еще пару дней после процедуры, – напомнил в эфире студии Sputnik Молдова юрист, специалист в области права, профессор Юрий Мэрджиняну.Мэрджиняну понимает и врачей, и государственных чиновников, поскольку любое решение будет непопулярным, а люди воспримут его в штыки. Здесь возникает вопрос: спасать нацию, нескольких человек или целую группу? Власть вынуждена идти на непопулярные меры, вынуждая граждан вакцинироваться.В заключение Мэрджиняну отметил, что между обязанностями государства и правом каждого гражданина существует тонкая грань. Необходимы такие решения, которые удовлетворили бы всех. Но этого никогда не будет. Государство – структура репрессивная, и всегда есть решения, с которыми мы не согласны.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове, вакцинация

Мэрджиняну: государство обязано вакцинировать, но есть и право выбора

08:00 08.08.2021
210
Радио
Мэрджиняну: государство обязано вакцинировать, но где право выбора кажого?
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт в области права рассказал об ошибках ускоренной вакцинации, непопулярных мерах правительства и о праве выбора гражданина.
В преддверии очередной волны заражений, вакцинация в Молдове идет ускоренными темпами, а спешка, как известно, рождает ошибки. Раньше человека при вакцинации наблюдали за несколько дней до и еще пару дней после процедуры, – напомнил в эфире студии Sputnik Молдова юрист, специалист в области права, профессор Юрий Мэрджиняну.

"Сейчас у нас большой поток: приходишь, на тебя смотрят и спрашивают: "С тобой все нормально? – Вроде да". Но я же не сдаю анализы. Вакцина, которая попадает в мышцы, может возбудить какие угодно процессы в моем организме – вызвать обморок или даже смерть".

Юрий Мэрджиняну - Sputnik Молдова
Юрий Мэрджиняну
Юрист, специалист в области права, профессор
Мэрджиняну понимает и врачей, и государственных чиновников, поскольку любое решение будет непопулярным, а люди воспримут его в штыки. Здесь возникает вопрос: спасать нацию, нескольких человек или целую группу? Власть вынуждена идти на непопулярные меры, вынуждая граждан вакцинироваться.

"Я имею право не иммунизироваться, его у меня никто не отнимал. Значит, я буду ограничен в каких-то правах, и это – правильно. Если моя работа связана с обеспечением жизнедеятельности государства или другого института, меня не допустят к работе. Или заставят ежедневно сдавать ПЦР-тест, поскольку я не должен подвергать риску жизнь других людей", – объяснил эксперт.

В заключение Мэрджиняну отметил, что между обязанностями государства и правом каждого гражданина существует тонкая грань. Необходимы такие решения, которые удовлетворили бы всех. Но этого никогда не будет. Государство – структура репрессивная, и всегда есть решения, с которыми мы не согласны.
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