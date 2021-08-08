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Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство

Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство

Смотрите в одном видео, чем запомнилась уходящая неделя в Молдове.

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парламент

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Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Главным политическим событием этой семидневки стало утверждение правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Не обошлось при этом без происшествий.ЧП на заседании парламента и буря в КишиневеРассмотрение вотума доверия правительству под руководством Натальи Гаврилицы проходило в пятницу, 6 августа. Тогда же на Молдову обрушилась настоящая буря. В Кишиневе ливень и ураганный ветер начались еще в ночь на пятницу. Когда кандидат в премьеры начала свое выступление с трибуны парламента, небо над молдавской столицей затянули черные тучи. Город погрузился во тьму. Дождь лил стеной. Возникли проблемы с транспортом.Впрочем, непогода не помешала проведению заседания парламента и рассмотрения вотума доверия кабмину. Однако представление программы правительства прервалось из-за ЧП в здании парламента. В момент, когда Наталья Гаврилица отвечала на вопросы депутатов, в здании погас свет и включилась пожарная сигнализация. Потребовалась даже эвакуация. Однако вскоре законодатели вернулись к работе.Позже в пресс-службе парламента прокомментировали инцидент.После этого инцидента состоялось голосование по вотуму доверия кабмину под руководством Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат от парламентского большинства. Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов, а также от фракции Партии "Шор" не голосовали.Спустя некоторое время члены кабинета министров приняли присягу.Протест против обязательной вакцинацииНесколько сотен верующих людей по инициативе православных юристов провели третьего августа протест в центре Кишинева. Граждане выступили против обязательной вакцинации и дискриминации непривитых в Молдове.В момент, когда проходила акция, состоялся еженедельный брифинг представителей Минздрава и Национального агентства общественного здоровья. Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Денис Чернеля обратил внимание на то, что "пандемия не закончилась".По его словам, штамм "дельта" более заразен, передается легче и быстрее от человека к человеку и, конечно, не ограничивается географическими границами."Благодарим всех тех, кто вакцинируется, чтобы страна вернулась как можно быстрее к нормальной жизни", – отметил госсекретарь.В Митрополиии Молдовы заявили, комментируя протест, что "Церковь ценит усилия власти и медиков, ведущих процесс вакцинации, и верит, что эти усилия помогут остановить пандемию коронавируса". Однако в Митрополии считают, что "вакцинация в Молдове должна проходить исключительно на добровольной основе с предоставлением всей полноты информации о препаратах и возможных последствиях".Как Молдова выступила Олимпиаде в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта.Самое успешное выступление на Олимпийских играх – у подопечного Николая Журавского каноиста Сергея Тарновского, который завоевал бронзовую медаль.Представляющий Молдову спортсмен выступил на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке и финишировал третьим с результатом - 4:06.069. О том, как выступили остальные молдавские спортсмены, можно почитать здесь.События непростой недели – в одном видео.

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Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство - в редактуре Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство - в редактуре 2021-08-08T21:25+0300 true PT1M41S

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