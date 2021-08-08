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Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство
Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство
Смотрите в одном видео, чем запомнилась уходящая неделя в Молдове.
2021-08-08T21:25+0300
2021-08-08T21:25+0300
видео
правительство
молдова
чп
парламент
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Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Главным политическим событием этой семидневки стало утверждение правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Не обошлось при этом без происшествий.ЧП на заседании парламента и буря в КишиневеРассмотрение вотума доверия правительству под руководством Натальи Гаврилицы проходило в пятницу, 6 августа. Тогда же на Молдову обрушилась настоящая буря. В Кишиневе ливень и ураганный ветер начались еще в ночь на пятницу. Когда кандидат в премьеры начала свое выступление с трибуны парламента, небо над молдавской столицей затянули черные тучи. Город погрузился во тьму. Дождь лил стеной. Возникли проблемы с транспортом.Впрочем, непогода не помешала проведению заседания парламента и рассмотрения вотума доверия кабмину. Однако представление программы правительства прервалось из-за ЧП в здании парламента. В момент, когда Наталья Гаврилица отвечала на вопросы депутатов, в здании погас свет и включилась пожарная сигнализация. Потребовалась даже эвакуация. Однако вскоре законодатели вернулись к работе.Позже в пресс-службе парламента прокомментировали инцидент.После этого инцидента состоялось голосование по вотуму доверия кабмину под руководством Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат от парламентского большинства. Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов, а также от фракции Партии "Шор" не голосовали.Спустя некоторое время члены кабинета министров приняли присягу.Протест против обязательной вакцинацииНесколько сотен верующих людей по инициативе православных юристов провели третьего августа протест в центре Кишинева. Граждане выступили против обязательной вакцинации и дискриминации непривитых в Молдове.В момент, когда проходила акция, состоялся еженедельный брифинг представителей Минздрава и Национального агентства общественного здоровья. Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Денис Чернеля обратил внимание на то, что "пандемия не закончилась".По его словам, штамм "дельта" более заразен, передается легче и быстрее от человека к человеку и, конечно, не ограничивается географическими границами."Благодарим всех тех, кто вакцинируется, чтобы страна вернулась как можно быстрее к нормальной жизни", – отметил госсекретарь.В Митрополиии Молдовы заявили, комментируя протест, что "Церковь ценит усилия власти и медиков, ведущих процесс вакцинации, и верит, что эти усилия помогут остановить пандемию коронавируса". Однако в Митрополии считают, что "вакцинация в Молдове должна проходить исключительно на добровольной основе с предоставлением всей полноты информации о препаратах и возможных последствиях".Как Молдова выступила Олимпиаде в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта.Самое успешное выступление на Олимпийских играх – у подопечного Николая Журавского каноиста Сергея Тарновского, который завоевал бронзовую медаль.Представляющий Молдову спортсмен выступил на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке и финишировал третьим с результатом - 4:06.069. О том, как выступили остальные молдавские спортсмены, можно почитать здесь.События непростой недели – в одном видео.
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Алена Матвеева
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Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство - в редактуре
Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство - в редактуре
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Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство

21:25 08.08.2021
465
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
Все материалы
В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.
Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Главным политическим событием этой семидневки стало утверждение правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Не обошлось при этом без происшествий.

ЧП на заседании парламента и буря в Кишиневе

Рассмотрение вотума доверия правительству под руководством Натальи Гаврилицы проходило в пятницу, 6 августа. Тогда же на Молдову обрушилась настоящая буря. В Кишиневе ливень и ураганный ветер начались еще в ночь на пятницу. Когда кандидат в премьеры начала свое выступление с трибуны парламента, небо над молдавской столицей затянули черные тучи. Город погрузился во тьму. Дождь лил стеной. Возникли проблемы с транспортом.
Впрочем, непогода не помешала проведению заседания парламента и рассмотрения вотума доверия кабмину.
Однако представление программы правительства прервалось из-за ЧП в здании парламента. В момент, когда Наталья Гаврилица отвечала на вопросы депутатов, в здании погас свет и включилась пожарная сигнализация. Потребовалась даже эвакуация. Однако вскоре законодатели вернулись к работе.
Позже в пресс-службе парламента прокомментировали инцидент.

Причиной срабатывания пожарной сигнализации стало возгорание некоторых продуктов питания в столовой учреждения.

Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова
Пресс-служба парламента Молдовы
После этого инцидента состоялось голосование по вотуму доверия кабмину под руководством Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат от парламентского большинства. Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов, а также от фракции Партии "Шор" не голосовали.
Спустя некоторое время члены кабинета министров приняли присягу.

Протест против обязательной вакцинации

Несколько сотен верующих людей по инициативе православных юристов провели третьего августа протест в центре Кишинева. Граждане выступили против обязательной вакцинации и дискриминации непривитых в Молдове.
В момент, когда проходила акция, состоялся еженедельный брифинг представителей Минздрава и Национального агентства общественного здоровья. Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Денис Чернеля обратил внимание на то, что "пандемия не закончилась".

"Мы не можем еще говорить о коллективном иммунитете. Сейчас самый подходящий период для интенсификации кампании по вакцинации. Не надо ждать увеличения количества случаев заражения, которые растут", – сказал Чернеля.

По его словам, штамм "дельта" более заразен, передается легче и быстрее от человека к человеку и, конечно, не ограничивается географическими границами.
"Благодарим всех тех, кто вакцинируется, чтобы страна вернулась как можно быстрее к нормальной жизни", – отметил госсекретарь.
В Митрополиии Молдовы заявили, комментируя протест, что "Церковь ценит усилия власти и медиков, ведущих процесс вакцинации, и верит, что эти усилия помогут остановить пандемию коронавируса". Однако в Митрополии считают, что "вакцинация в Молдове должна проходить исключительно на добровольной основе с предоставлением всей полноты информации о препаратах и возможных последствиях".

Как Молдова выступила Олимпиаде в Токио

В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта.
Самое успешное выступление на Олимпийских играх – у подопечного Николая Журавского каноиста Сергея Тарновского, который завоевал бронзовую медаль.
Представляющий Молдову спортсмен выступил на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке и финишировал третьим с результатом - 4:06.069.
О том, как выступили остальные молдавские спортсмены, можно почитать здесь.
События непростой недели – в одном видео.
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