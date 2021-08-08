https://ru.sputnik.md/20210808/itogi-nedeli-43720162.html
Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство
Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство
Смотрите в одном видео, чем запомнилась уходящая неделя в Молдове.
2021-08-08T21:25+0300
2021-08-08T21:25+0300
2021-08-08T21:25+0300
видео
правительство
молдова
чп
парламент
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Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Главным политическим событием этой семидневки стало утверждение правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Не обошлось при этом без происшествий.ЧП на заседании парламента и буря в КишиневеРассмотрение вотума доверия правительству под руководством Натальи Гаврилицы проходило в пятницу, 6 августа. Тогда же на Молдову обрушилась настоящая буря. В Кишиневе ливень и ураганный ветер начались еще в ночь на пятницу. Когда кандидат в премьеры начала свое выступление с трибуны парламента, небо над молдавской столицей затянули черные тучи. Город погрузился во тьму. Дождь лил стеной. Возникли проблемы с транспортом.Впрочем, непогода не помешала проведению заседания парламента и рассмотрения вотума доверия кабмину. Однако представление программы правительства прервалось из-за ЧП в здании парламента. В момент, когда Наталья Гаврилица отвечала на вопросы депутатов, в здании погас свет и включилась пожарная сигнализация. Потребовалась даже эвакуация. Однако вскоре законодатели вернулись к работе.Позже в пресс-службе парламента прокомментировали инцидент.После этого инцидента состоялось голосование по вотуму доверия кабмину под руководством Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат от парламентского большинства. Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов, а также от фракции Партии "Шор" не голосовали.Спустя некоторое время члены кабинета министров приняли присягу.Протест против обязательной вакцинацииНесколько сотен верующих людей по инициативе православных юристов провели третьего августа протест в центре Кишинева. Граждане выступили против обязательной вакцинации и дискриминации непривитых в Молдове.В момент, когда проходила акция, состоялся еженедельный брифинг представителей Минздрава и Национального агентства общественного здоровья. Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Денис Чернеля обратил внимание на то, что "пандемия не закончилась".По его словам, штамм "дельта" более заразен, передается легче и быстрее от человека к человеку и, конечно, не ограничивается географическими границами."Благодарим всех тех, кто вакцинируется, чтобы страна вернулась как можно быстрее к нормальной жизни", – отметил госсекретарь.В Митрополиии Молдовы заявили, комментируя протест, что "Церковь ценит усилия власти и медиков, ведущих процесс вакцинации, и верит, что эти усилия помогут остановить пандемию коронавируса". Однако в Митрополии считают, что "вакцинация в Молдове должна проходить исключительно на добровольной основе с предоставлением всей полноты информации о препаратах и возможных последствиях".Как Молдова выступила Олимпиаде в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта.Самое успешное выступление на Олимпийских играх – у подопечного Николая Журавского каноиста Сергея Тарновского, который завоевал бронзовую медаль.Представляющий Молдову спортсмен выступил на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке и финишировал третьим с результатом - 4:06.069. О том, как выступили остальные молдавские спортсмены, можно почитать здесь.События непростой недели – в одном видео.
молдова
Sputnik Молдова
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2021
Алена Матвеева
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Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/08/43720601_0:0:1820:1365_1920x0_80_0_0_5f923887922c3608112a80f91d2736d4.jpg
Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство - в редактуре
Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство - в редактуре
2021-08-08T21:25+0300
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PT1M41S
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
правительство, молдова, чп, парламент, видео
Итоги недели в Молдове в одном видео: ЧП в парламенте и новое правительство
В ролике Sputnik Молдова мы традиционно рассказываем о самых важных и ярких событиях и заявлениях минувшей семидневки.
Прошедшая неделя в Молдове выдалась довольно насыщенной на события и заявления. Главным политическим событием этой семидневки стало утверждение правительства под руководством Натальи Гаврилицы. Не обошлось при этом без происшествий.
ЧП на заседании парламента и буря в Кишиневе
Рассмотрение вотума доверия правительству под руководством Натальи Гаврилицы проходило в пятницу, 6 августа. Тогда же на Молдову обрушилась настоящая буря. В Кишиневе ливень и ураганный ветер начались еще в ночь на пятницу. Когда кандидат в премьеры начала свое выступление с трибуны парламента, небо над молдавской столицей затянули черные тучи. Город погрузился во тьму. Дождь лил стеной
. Возникли проблемы с транспортом.
Впрочем, непогода не помешала проведению заседания парламента и рассмотрения вотума доверия кабмину.
Однако представление программы правительства прервалось из-за ЧП в здании парламента. В момент, когда Наталья Гаврилица отвечала на вопросы депутатов, в здании погас свет и включилась пожарная сигнализация. Потребовалась даже эвакуация. Однако вскоре законодатели вернулись к работе.
Позже в пресс-службе парламента прокомментировали инцидент.
Причиной срабатывания пожарной сигнализации стало возгорание некоторых продуктов питания в столовой учреждения.
Пресс-служба парламента Молдовы
После этого инцидента состоялось голосование по вотуму доверия кабмину под руководством Натальи Гаврилицы. За программу кандидата и ее команду проголосовал 61 депутат
от парламентского большинства. Депутаты от фракции Блока коммунистов и социалистов, а также от фракции Партии "Шор" не голосовали.
Спустя некоторое время члены кабинета министров приняли присягу
.
Протест против обязательной вакцинации
Несколько сотен верующих людей по инициативе православных юристов провели третьего августа протест в центре Кишинева. Граждане выступили против обязательной вакцинации и дискриминации непривитых в Молдове.
В момент, когда проходила акция, состоялся еженедельный брифинг представителей Минздрава и Национального агентства общественного здоровья. Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Молдовы Денис Чернеля обратил внимание на то, что "пандемия не закончилась".
"Мы не можем еще говорить о коллективном иммунитете. Сейчас самый подходящий период для интенсификации кампании по вакцинации. Не надо ждать увеличения количества случаев заражения, которые растут", – сказал Чернеля.
По его словам, штамм "дельта" более заразен, передается легче и быстрее от человека к человеку и, конечно, не ограничивается географическими границами.
"Благодарим всех тех, кто вакцинируется, чтобы страна вернулась как можно быстрее к нормальной жизни", – отметил госсекретарь.
В Митрополиии Молдовы заявили
, комментируя протест, что "Церковь ценит усилия власти и медиков, ведущих процесс вакцинации, и верит, что эти усилия помогут остановить пандемию коронавируса". Однако в Митрополии считают, что "вакцинация в Молдове должна проходить исключительно на добровольной основе с предоставлением всей полноты информации о препаратах и возможных последствиях".
Как Молдова выступила Олимпиаде в Токио
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта.
Самое успешное выступление на Олимпийских играх – у подопечного Николая Журавского каноиста Сергея Тарновского, который завоевал бронзовую медаль.
Представляющий Молдову спортсмен выступил на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке и финишировал третьим с результатом - 4:06.069.
О том, как выступили остальные молдавские спортсмены, можно почитать здесь
.
События непростой недели – в одном видео.