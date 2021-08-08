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Итоги Олимпиады-2020: США вырвали победу у Китая в итоговом медальном зачете
Итоги Олимпиады-2020: США вырвали победу у Китая в итоговом медальном зачете
Итоги Олимпиады-2020: США вырвали победу у Китая в итоговом медальном зачете
2021-08-08T15:18+0300
2021-08-08T15:18+0300
2021-08-08T15:21+0300
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Последний день Олимпиады в Токио внес кардинальные изменения в общий неофициальный медальный зачет стран-участниц. Лидировавший на протяжении двух недель Китай сменили США. После завоеванных волейболистками сборной Соединенных Штатов золотых наград в копилке американской сборной оказалось 133 медали: (39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые). Таким образом, США стали победителем неофициального медального зачета на Играх в Токио. На втором месте Китай – 88 медалей (38, 32, 18), на третьем – Япония – 58 медалей (27, 14, 17). На четвертом месте – Великобритания с 65 медалями (22, 21, 22).Сборная РФ в медальном зачете нынешних Олимпийских игр стала пятой. На счету российских спортсменов 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Это лучший результат с Олимпиады-2004 в Афинах: тогда было 80 наград, пишет РИА Новости. Тем не менее издание отмечает, что на Олимпиаде в Токио российская команда впервые с 1912 года не попала в число четырех лучших в медальном зачете Олимпийских игр.
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Итоги Олимпиады-2020: США вырвали победу у Китая в итоговом медальном зачете
15:18 08.08.2021 (обновлено: 15:21 08.08.2021)
США стали лидерами неофициального медального зачета на Олимпийских играх в Токио, Китай – на втором месте, на третьем – Япония.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Последний день Олимпиады в Токио внес кардинальные изменения в общий неофициальный медальный зачет стран-участниц. Лидировавший на протяжении двух недель Китай сменили США.
После завоеванных волейболистками сборной Соединенных Штатов золотых наград в копилке американской сборной оказалось 133 медали: (39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые). Таким образом, США стали победителем неофициального медального зачета на Играх в Токио. На втором месте Китай – 88 медалей (38, 32, 18), на третьем – Япония – 58 медалей (27, 14, 17). На четвертом месте – Великобритания с 65 медалями (22, 21, 22).
Сборная РФ в медальном зачете нынешних Олимпийских игр стала пятой. На счету российских спортсменов 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые.
Это лучший результат с Олимпиады-2004 в Афинах: тогда было 80 наград, пишет РИА Новости
. Тем не менее издание отмечает, что на Олимпиаде в Токио российская команда впервые с 1912 года не попала в число четырех лучших в медальном зачете Олимпийских игр.