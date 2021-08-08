https://ru.sputnik.md/20210808/itogi-olimpiady-2020-43713609.html

Итоги Олимпиады-2020: США вырвали победу у Китая в итоговом медальном зачете

Итоги Олимпиады-2020: США вырвали победу у Китая в итоговом медальном зачете

Итоги Олимпиады-2020: США вырвали победу у Китая в итоговом медальном зачете

2021-08-08T15:18+0300

2021-08-08T15:18+0300

2021-08-08T15:21+0300

олимпиада в токио-2020

в мире

россия

сша

китай

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/03/43517632_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_a623e0e35ac3e05d175339dabccc1ab8.jpg

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Последний день Олимпиады в Токио внес кардинальные изменения в общий неофициальный медальный зачет стран-участниц. Лидировавший на протяжении двух недель Китай сменили США. После завоеванных волейболистками сборной Соединенных Штатов золотых наград в копилке американской сборной оказалось 133 медали: (39 золотых, 41 серебряная, 33 бронзовые). Таким образом, США стали победителем неофициального медального зачета на Играх в Токио. На втором месте Китай – 88 медалей (38, 32, 18), на третьем – Япония – 58 медалей (27, 14, 17). На четвертом месте – Великобритания с 65 медалями (22, 21, 22).Сборная РФ в медальном зачете нынешних Олимпийских игр стала пятой. На счету российских спортсменов 71 медаль — 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Это лучший результат с Олимпиады-2004 в Афинах: тогда было 80 наград, пишет РИА Новости. Тем не менее издание отмечает, что на Олимпиаде в Токио российская команда впервые с 1912 года не попала в число четырех лучших в медальном зачете Олимпийских игр.

россия

сша

китай

япония

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия, сша, китай, япония