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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
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https://ru.sputnik.md/20210808/itogi-vystupleniy-moldavskikh-atletov-na-olimpiade-u-kogo-luchshie-rezultaty-43710565.html
Итоги выступлений молдавских атлетов на Олимпиаде: у кого лучшие результаты
Итоги выступлений молдавских атлетов на Олимпиаде: у кого лучшие результаты
Итоги выступлений спортсменов из Молдовы на Олимпийских играх в Токио
2021-08-08T13:51+0300
2021-08-08T14:00+0300
в молдове
олимпиада в токио-2020
молдова
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта.Самое успешное выступление на Олимпийских играх – у подопечного Николая Журавского каноиста Сергея Тарновского, который завоевал бронзовую медаль.Представляющий Молдову спортсмен выступил на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке и финишировал третьим с результатом - 4:06.069.Достойно выступили и каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу. Спортсменки не сумели далеко пройти в одиночных заплывах, однако прорвались в финал в паре. Они участвовали в парном заплыве на 500 метров и в финале показали результат 2:01.750, заняв седьмое место.Молдавские борцыНе менее достойно выступили борцы из нашей сборной. Виктор Чобану в греко-римской борьбе до последнего бился за медаль. Чобану уверено обыграл киргизского спортсмена, но затем уступил кубинскому бойцу. Однако он прошел в бой за бронзу, где затем проиграл россиянину Сергею Емелину.В результате молдавский атлет расположился на пятом месте турнирной таблицы Олимпийских игр.Одна из самых успешных спортсменок последних лет в Молдове – Анастасия Никита – в 1/8 выбила из соревнований соперницу из Нигерии, но затем уступила болгарке Эвелине Николовой. До последнего борец из Молдовы ждала возможной квалификации в утешительных боях, но по итогам полуфиналов этого не случилось. В результате она заняла седьмое место. Дзюдоисты Денис Виеру и Виктор Стерпу закончили свои выступления на 1/8 финала и оба расположились на 8-м месте в своих весовых категориях. Легкая атлетика В легкой атлетике нашу страну представляло больше всего спортсменов – их было шесть в нескольких видах соревнований. Дальше всех прошли Сергей Маргиев в метании молота и Андриан Мардаре в метании копья. Оба спортсмена выступали в финале. Мардаре занял итоговое седьмое место с результатом 83,30 метра. Маргиев стал 12-м в итоговой таблице с показателем 75,24 метра. Его сестра Залина Петривская, также выступающая в метании молота, не сумела пройти квалификацию, она метнула снаряд на 69,29 метра и заняла 17-е место. Димитриана Безеде в толкании ядра также не прошла квалификацию, по итогу она заняла 29-е место с результатом в 16,55 метра. Александра Емельянов в метании диска тоже выбыла в квалификации: 30-е место с показателем 54,57 метра. Молдавская легкоатлетка Лилия Фиськович пробежала женский марафон на Олимпийских играх в Токио. Отечественная спортсменка показала 54-й результат (2:39:59).Тяжелая атлетикаНесмотря на травму, полученную в один из тренировочных дней в Токио, молдавский тяжелоатлет Марин Робу пробился в десятку лучших в своей весовой категории. Он занял восьмое место, взяв в сумме 330 килограммов (155+175). Тяжелоатлетка Елена Кылчик также стала восьмой, она взяла 240 килограммов (105+135).ПлаваниеВ плавании цвета Молдовы защищали Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков. Последний не смог квалифицироваться. Он показал время 1:47:46 в вольном стиле и 1:57:55 в баттерфляе. В обеих дисциплинах он занял 26-е итоговое место.Салкуцан не смогла пробиться в финал в плавании на спине на дистанции 200 метров, однако стала первой молдавской спортсменкой, квалифицировавшейся в полуфинал впервые за четверть века. К слову, в общем списке из 16 участниц, получивших право сразиться за попадание на главный старт, она заняла 11-е место.Стрельба В стрельбе из лука принимали участие Александра Мырка и Дан Олару. Они же стали и знаменосцами нашей сборной на открытии Олимпийских игр в японской столице. Они оба выбыли из 1/32 финала. Показать свои лучшие результаты им помешал сильный ветер в день соревнований в Токио.Анна Дулче, выступавшая за Молдову в стрельбе из пневматического пистолета, стала самой юной спортсменкой в молдавской команде, ей 15 лет. Участница не сумела пройти квалификацию, заняв в общем зачете 48-е место.Призовые спортсменов Ранее временное правительство Молдовы объявило, что спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона.При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.
https://ru.sputnik.md/20210804/anastasia-nichita-moldova-olimpiada-tokyo-43572247.html
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в молдове, молдова, сергей маргиев, национальный олимпийский комитет, сергей тарновский, залина маргиева, токио

Итоги выступлений молдавских атлетов на Олимпиаде: у кого лучшие результаты

13:51 08.08.2021 (обновлено: 14:00 08.08.2021)
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© AFP 2021 / Kazuhiro NogiДевушка смотрит на баннер с логотипом Олимпиады в Токио
Девушка смотрит на баннер с логотипом Олимпиады в Токио - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
© AFP 2021 / Kazuhiro Nogi
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Подводим итоги выступления молдавских "сборников" на Играх в Токио. В копилке наших атлетов – одна бронзовая медаль и достойные выступления в финалах соревнований.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта.
Самое успешное выступление на Олимпийских играх – у подопечного Николая Журавского каноиста Сергея Тарновского, который завоевал бронзовую медаль.
Представляющий Молдову спортсмен выступил на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке и финишировал третьим с результатом - 4:06.069.
Достойно выступили и каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу. Спортсменки не сумели далеко пройти в одиночных заплывах, однако прорвались в финал в паре.
Они участвовали в парном заплыве на 500 метров и в финале показали результат 2:01.750, заняв седьмое место.

Молдавские борцы

Не менее достойно выступили борцы из нашей сборной. Виктор Чобану в греко-римской борьбе до последнего бился за медаль. Чобану уверено обыграл киргизского спортсмена, но затем уступил кубинскому бойцу. Однако он прошел в бой за бронзу, где затем проиграл россиянину Сергею Емелину.
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUWВиктор Чобану и Сергей Емелин
Виктор Чобану и Сергей Емелин - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
Виктор Чобану и Сергей Емелин
© REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
В результате молдавский атлет расположился на пятом месте турнирной таблицы Олимпийских игр.

"Это невероятный результат в греко-римской борьбе после 25-летнего отсутствия молдавских представителей на Олимпийских играх", – отметили в Федерации борьбы Молдовы.

Одна из самых успешных спортсменок последних лет в Молдове – Анастасия Никита – в 1/8 выбила из соревнований соперницу из Нигерии, но затем уступила болгарке Эвелине Николовой. До последнего борец из Молдовы ждала возможной квалификации в утешительных боях, но по итогам полуфиналов этого не случилось.
Анастасия Никита выиграла серебро молодежного чемпионата мира по борьбе - Sputnik Молдова, 1920, 04.08.2021
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4 августа, 19:35
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В результате она заняла седьмое место.
Дзюдоисты Денис Виеру и Виктор Стерпу закончили свои выступления на 1/8 финала и оба расположились на 8-м месте в своих весовых категориях.

Легкая атлетика

В легкой атлетике нашу страну представляло больше всего спортсменов – их было шесть в нескольких видах соревнований. Дальше всех прошли Сергей Маргиев в метании молота и Андриан Мардаре в метании копья. Оба спортсмена выступали в финале.
Мардаре занял итоговое седьмое место с результатом 83,30 метра.
Маргиев стал 12-м в итоговой таблице с показателем 75,24 метра.
© AFP 2021 / BEN STANSALLСергей Маргиев
Сергей Маргиев - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
Сергей Маргиев
© AFP 2021 / BEN STANSALL
Его сестра Залина Петривская, также выступающая в метании молота, не сумела пройти квалификацию, она метнула снаряд на 69,29 метра и заняла 17-е место.
Димитриана Безеде в толкании ядра также не прошла квалификацию, по итогу она заняла 29-е место с результатом в 16,55 метра.
Александра Емельянов в метании диска тоже выбыла в квалификации: 30-е место с показателем 54,57 метра.
Молдавская легкоатлетка Лилия Фиськович пробежала женский марафон на Олимпийских играх в Токио. Отечественная спортсменка показала 54-й результат (2:39:59).

Тяжелая атлетика

Несмотря на травму, полученную в один из тренировочных дней в Токио, молдавский тяжелоатлет Марин Робу пробился в десятку лучших в своей весовой категории. Он занял восьмое место, взяв в сумме 330 килограммов (155+175).
Тяжелоатлетка Елена Кылчик также стала восьмой, она взяла 240 килограммов (105+135).

Плавание

В плавании цвета Молдовы защищали Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков. Последний не смог квалифицироваться. Он показал время 1:47:46 в вольном стиле и 1:57:55 в баттерфляе. В обеих дисциплинах он занял 26-е итоговое место.
Салкуцан не смогла пробиться в финал в плавании на спине на дистанции 200 метров, однако стала первой молдавской спортсменкой, квалифицировавшейся в полуфинал впервые за четверть века. К слову, в общем списке из 16 участниц, получивших право сразиться за попадание на главный старт, она заняла 11-е место.
Татьяна Салкуцан - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
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Стрельба

В стрельбе из лука принимали участие Александра Мырка и Дан Олару. Они же стали и знаменосцами нашей сборной на открытии Олимпийских игр в японской столице.
Они оба выбыли из 1/32 финала. Показать свои лучшие результаты им помешал сильный ветер в день соревнований в Токио.
Молдавские лучники - Sputnik Молдова, 1920, 27.07.2021
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Анна Дулче, выступавшая за Молдову в стрельбе из пневматического пистолета, стала самой юной спортсменкой в молдавской команде, ей 15 лет. Участница не сумела пройти квалификацию, заняв в общем зачете 48-е место.
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Призовые спортсменов

Ранее временное правительство Молдовы объявило, что спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона.
При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.
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