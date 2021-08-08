https://ru.sputnik.md/20210808/itogi-vystupleniy-moldavskikh-atletov-na-olimpiade-u-kogo-luchshie-rezultaty-43710565.html

Итоги выступлений молдавских атлетов на Олимпиаде: у кого лучшие результаты

Итоги выступлений молдавских атлетов на Олимпиаде: у кого лучшие результаты

Итоги выступлений спортсменов из Молдовы на Олимпийских играх в Токио

2021-08-08T13:51+0300

2021-08-08T13:51+0300

2021-08-08T14:00+0300

в молдове

олимпиада в токио-2020

молдова

сергей маргиев

национальный олимпийский комитет

сергей тарновский

залина маргиева

токио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0e/34373201_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_42af348b3616c83b09889f0f16137486.jpg

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступала в Токио, вошли 20 спортсменов. Они боролись за награды в восьми видах спорта.Самое успешное выступление на Олимпийских играх – у подопечного Николая Журавского каноиста Сергея Тарновского, который завоевал бронзовую медаль.Представляющий Молдову спортсмен выступил на дистанции 1000 метров в каноэ-одиночке и финишировал третьим с результатом - 4:06.069.Достойно выступили и каноистки Даниела Кочу и Мария Олэрашу. Спортсменки не сумели далеко пройти в одиночных заплывах, однако прорвались в финал в паре. Они участвовали в парном заплыве на 500 метров и в финале показали результат 2:01.750, заняв седьмое место.Молдавские борцыНе менее достойно выступили борцы из нашей сборной. Виктор Чобану в греко-римской борьбе до последнего бился за медаль. Чобану уверено обыграл киргизского спортсмена, но затем уступил кубинскому бойцу. Однако он прошел в бой за бронзу, где затем проиграл россиянину Сергею Емелину.В результате молдавский атлет расположился на пятом месте турнирной таблицы Олимпийских игр.Одна из самых успешных спортсменок последних лет в Молдове – Анастасия Никита – в 1/8 выбила из соревнований соперницу из Нигерии, но затем уступила болгарке Эвелине Николовой. До последнего борец из Молдовы ждала возможной квалификации в утешительных боях, но по итогам полуфиналов этого не случилось. В результате она заняла седьмое место. Дзюдоисты Денис Виеру и Виктор Стерпу закончили свои выступления на 1/8 финала и оба расположились на 8-м месте в своих весовых категориях. Легкая атлетика В легкой атлетике нашу страну представляло больше всего спортсменов – их было шесть в нескольких видах соревнований. Дальше всех прошли Сергей Маргиев в метании молота и Андриан Мардаре в метании копья. Оба спортсмена выступали в финале. Мардаре занял итоговое седьмое место с результатом 83,30 метра. Маргиев стал 12-м в итоговой таблице с показателем 75,24 метра. Его сестра Залина Петривская, также выступающая в метании молота, не сумела пройти квалификацию, она метнула снаряд на 69,29 метра и заняла 17-е место. Димитриана Безеде в толкании ядра также не прошла квалификацию, по итогу она заняла 29-е место с результатом в 16,55 метра. Александра Емельянов в метании диска тоже выбыла в квалификации: 30-е место с показателем 54,57 метра. Молдавская легкоатлетка Лилия Фиськович пробежала женский марафон на Олимпийских играх в Токио. Отечественная спортсменка показала 54-й результат (2:39:59).Тяжелая атлетикаНесмотря на травму, полученную в один из тренировочных дней в Токио, молдавский тяжелоатлет Марин Робу пробился в десятку лучших в своей весовой категории. Он занял восьмое место, взяв в сумме 330 килограммов (155+175). Тяжелоатлетка Елена Кылчик также стала восьмой, она взяла 240 килограммов (105+135).ПлаваниеВ плавании цвета Молдовы защищали Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков. Последний не смог квалифицироваться. Он показал время 1:47:46 в вольном стиле и 1:57:55 в баттерфляе. В обеих дисциплинах он занял 26-е итоговое место.Салкуцан не смогла пробиться в финал в плавании на спине на дистанции 200 метров, однако стала первой молдавской спортсменкой, квалифицировавшейся в полуфинал впервые за четверть века. К слову, в общем списке из 16 участниц, получивших право сразиться за попадание на главный старт, она заняла 11-е место.Стрельба В стрельбе из лука принимали участие Александра Мырка и Дан Олару. Они же стали и знаменосцами нашей сборной на открытии Олимпийских игр в японской столице. Они оба выбыли из 1/32 финала. Показать свои лучшие результаты им помешал сильный ветер в день соревнований в Токио.Анна Дулче, выступавшая за Молдову в стрельбе из пневматического пистолета, стала самой юной спортсменкой в молдавской команде, ей 15 лет. Участница не сумела пройти квалификацию, заняв в общем зачете 48-е место.Призовые спортсменов Ранее временное правительство Молдовы объявило, что спортсмены, которые получат золотую медаль, будут награждены тремя миллионами леев, за серебряную обещано 2,6 миллиона и за бронзовую медаль — два миллиона.При этом спортсмены, занявшие 4-е и 5-е места, получат денежный приз в размере 600 тысяч леев, за шестое — 400 тысяч, за седьмое — 300 тысяч и за восьмое место — 200 тысяч леев.

https://ru.sputnik.md/20210804/anastasia-nichita-moldova-olimpiada-tokyo-43572247.html

https://ru.sputnik.md/20210730/chem-zapomnilos-vystuplenie-tatyany-salkutsan-v-tokio-43412622.html

https://ru.sputnik.md/20210727/tayfun-vystuplenie-moldavskikh-luchnikov-v-tokio-43270952.html

https://ru.sputnik.md/20210717/olimpiyskaya-sbornaya-moldovy-grafica-foto-35546055.html

молдова

токио

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

в молдове, молдова, сергей маргиев, национальный олимпийский комитет, сергей тарновский, залина маргиева, токио