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Что происходит в Комрате, где есть риск затопления – данные спасателей
Что происходит в Комрате, где есть риск затопления – данные спасателей
Ситуация с дамбой в Комрате уровень воды в озере поднялся на метр
2021-08-08T19:40+0300
2021-08-08T20:08+0300
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Спасатели продолжают следить за ситуацией в Комрате, где поднялся уровень озера рядом с городом. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным регионального управления ГИЧС в АТО Гагаузия, 8 августа ведутся работы по укреплению защитной дамбы на озере Комрат с целью предотвращения разливов воды и кризисных ситуаций. "В настоящее время пять специализированных технических подразделений местных органов власти продолжают работу на месте по укреплению защитной дамбы, а сотрудники ГИЧС постоянно контролируют уровень воды в озере Комрат", – говорится в сообщении спасателей. По данным ведомства, накануне, 7 августа, мероприятия по предотвращению риска разливов воды длились более 16 часов, работы проводили на площади 1500 квадратных метров.Также специалисты ГИЧС продолжают мониторинг уровня воды в водохранилищах в населенном пункте Дезингя и селе Буджак.
https://ru.sputnik.md/20210807/komrat-zatoplenie-43701403.html
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в молдове, молдова, комрат

Что происходит в Комрате, где есть риск затопления – данные спасателей

19:40 08.08.2021 (обновлено: 20:08 08.08.2021)
224
© Sputnik / Maxim TopalРаботы спасателей
Работы спасателей - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Спасателя второй день продолжают наблюдение за ситуацией и укрепляют дамбу.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Спасатели продолжают следить за ситуацией в Комрате, где поднялся уровень озера рядом с городом. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По данным регионального управления ГИЧС в АТО Гагаузия, 8 августа ведутся работы по укреплению защитной дамбы на озере Комрат с целью предотвращения разливов воды и кризисных ситуаций.
"В настоящее время пять специализированных технических подразделений местных органов власти продолжают работу на месте по укреплению защитной дамбы, а сотрудники ГИЧС постоянно контролируют уровень воды в озере Комрат", – говорится в сообщении спасателей.
По данным ведомства, накануне, 7 августа, мероприятия по предотвращению риска разливов воды длились более 16 часов, работы проводили на площади 1500 квадратных метров.

"При этом плотина укрепляется до высоты 25-30 сантиметров, а на отдельных участках – до 50 сантиметров", – пояснили спасатели.

Также специалисты ГИЧС продолжают мониторинг уровня воды в водохранилищах в населенном пункте Дезингя и селе Буджак.
Дамба комратского озера. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 07.08.2021
Общество
Спасатели следят за ситуацией в Комрате: есть риск затопления
Вчера, 17:25
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19:40Что происходит в Комрате, где есть риск затопления – данные спасателей
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