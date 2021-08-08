https://ru.sputnik.md/20210808/komrat-zatopleniye-43718077.html

Что происходит в Комрате, где есть риск затопления – данные спасателей

Что происходит в Комрате, где есть риск затопления – данные спасателей

Ситуация с дамбой в Комрате уровень воды в озере поднялся на метр

2021-08-08T19:40+0300

2021-08-08T19:40+0300

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общество

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молдова

комрат

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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Спасатели продолжают следить за ситуацией в Комрате, где поднялся уровень озера рядом с городом. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным регионального управления ГИЧС в АТО Гагаузия, 8 августа ведутся работы по укреплению защитной дамбы на озере Комрат с целью предотвращения разливов воды и кризисных ситуаций. "В настоящее время пять специализированных технических подразделений местных органов власти продолжают работу на месте по укреплению защитной дамбы, а сотрудники ГИЧС постоянно контролируют уровень воды в озере Комрат", – говорится в сообщении спасателей. По данным ведомства, накануне, 7 августа, мероприятия по предотвращению риска разливов воды длились более 16 часов, работы проводили на площади 1500 квадратных метров.Также специалисты ГИЧС продолжают мониторинг уровня воды в водохранилищах в населенном пункте Дезингя и селе Буджак.

https://ru.sputnik.md/20210807/komrat-zatoplenie-43701403.html

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