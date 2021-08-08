https://ru.sputnik.md/20210808/moldova-israel-43716066.html
Посольство Молдовы в Израиле временно приостановит предоставление консульских услуг
Посольство Молдовы в Израиле временно приостановит предоставление консульских услуг
Посольство Молдовы в Израиле временно приостановит консульские услуги
2021-08-08T19:13+0300
2021-08-08T19:13+0300
2021-08-08T19:57+0300
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Посольство Молдовы в Израиле приостановит предоставление консульских услуг на несколько дней. Об этом сообщили в молдавском диппредставительстве в Тель-Авиве."Сообщаем вам, что с 9 по 13 августа этого года посольство Республики Молдова в Израиле будет находиться на карантине и не будет оказывать консульские услуги," – отметили на официальной странице посольства в Facebook. Там уточнили, что информацию о том, как можно будет в период карантина получить паспорт и удостоверение личности, посольство сообщит дополнительно.
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в молдове, молдова, израиль, посольство, тель-авив
Посольство Молдовы в Израиле временно приостановит предоставление консульских услуг
19:13 08.08.2021 (обновлено: 19:57 08.08.2021)
Гражданам Молдовы в Израиле придется повременить с решением некоторым вопросов.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Посольство Молдовы в Израиле приостановит предоставление консульских услуг на несколько дней. Об этом сообщили в молдавском диппредставительстве в Тель-Авиве.
"Сообщаем вам, что с 9 по 13 августа этого года посольство Республики Молдова в Израиле будет находиться на карантине и не будет оказывать консульские услуги," – отметили на официальной странице посольства в Facebook.
Там уточнили, что информацию о том, как можно будет в период карантина получить паспорт и удостоверение личности, посольство сообщит дополнительно.