https://ru.sputnik.md/20210808/moldova-israel-43716066.html

Посольство Молдовы в Израиле временно приостановит предоставление консульских услуг

Посольство Молдовы в Израиле временно приостановит предоставление консульских услуг

Посольство Молдовы в Израиле временно приостановит консульские услуги

2021-08-08T19:13+0300

2021-08-08T19:13+0300

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общество

в молдове

молдова

израиль

посольство

тель-авив

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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Посольство Молдовы в Израиле приостановит предоставление консульских услуг на несколько дней. Об этом сообщили в молдавском диппредставительстве в Тель-Авиве."Сообщаем вам, что с 9 по 13 августа этого года посольство Республики Молдова в Израиле будет находиться на карантине и не будет оказывать консульские услуги," – отметили на официальной странице посольства в Facebook. Там уточнили, что информацию о том, как можно будет в период карантина получить паспорт и удостоверение личности, посольство сообщит дополнительно.

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

в молдове, молдова, израиль, посольство, тель-авив