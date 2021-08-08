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В ВОЗ назвали единственный способ остановить появление мутаций коронавируса
В ВОЗ назвали единственный способ остановить появление мутаций коронавируса
В ВОЗ назвали единственный способ остановить появление мутаций коронавируса
2021-08-08T18:45+0300
2021-08-08T19:52+0300
коронавирус
воз
вакцинация
россия
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Единственным эффективным методом защиты человека от мутаций коронавируса является вакцинация. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Чиновница добавила, что мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса, и ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции. Сейчас, по ее словам, организация следит, выталкивает ли штамм "лямбда" дельта-вариант, отметив, что последний ранее вытеснил вид "альфа".Вариант коронавируса "лямбда" впервые выявили в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о его распространении более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.Японские ученые выяснили, что штамм "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. По их данным, он обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител. Препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv.
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воз, вакцинация, россия

В ВОЗ назвали единственный способ остановить появление мутаций коронавируса

18:45 08.08.2021 (обновлено: 19:52 08.08.2021)
316
© Sputnik / Mihai CarausВакцинация. Архивное фото
Вакцинация. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Мутации происходят при каждой передаче вируса, и ВОЗ внимательно отслеживает новые разновидности инфекции.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Единственным эффективным методом защиты человека от мутаций коронавируса является вакцинация. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

"Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии", — цитирует Вуйнович РИА Новости.

Чиновница добавила, что мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса, и ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции. Сейчас, по ее словам, организация следит, выталкивает ли штамм "лямбда" дельта-вариант, отметив, что последний ранее вытеснил вид "альфа".
Коронавирус под микроскопом - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
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Новые штаммы коронавируса получат названия созвездий
16:11
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Вариант коронавируса "лямбда" впервые выявили в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о его распространении более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
Японские ученые выяснили, что штамм "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. По их данным, он обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител. Препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv.
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