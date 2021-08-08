https://ru.sputnik.md/20210808/mutatsiy-koronavirus-43716337.html

В ВОЗ назвали единственный способ остановить появление мутаций коронавируса

В ВОЗ назвали единственный способ остановить появление мутаций коронавируса

В ВОЗ назвали единственный способ остановить появление мутаций коронавируса

2021-08-08T18:45+0300

2021-08-08T18:45+0300

2021-08-08T19:52+0300

коронавирус

воз

вакцинация

россия

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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Единственным эффективным методом защиты человека от мутаций коронавируса является вакцинация. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Чиновница добавила, что мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса, и ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции. Сейчас, по ее словам, организация следит, выталкивает ли штамм "лямбда" дельта-вариант, отметив, что последний ранее вытеснил вид "альфа".Вариант коронавируса "лямбда" впервые выявили в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о его распространении более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.Японские ученые выяснили, что штамм "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. По их данным, он обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител. Препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv.

https://ru.sputnik.md/20210808/shtamm-koronavirus-43713968.html

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воз, вакцинация, россия