https://ru.sputnik.md/20210808/mutatsiy-koronavirus-43716337.html
В ВОЗ назвали единственный способ остановить появление мутаций коронавируса
В ВОЗ назвали единственный способ остановить появление мутаций коронавируса
В ВОЗ назвали единственный способ остановить появление мутаций коронавируса
2021-08-08T18:45+0300
2021-08-08T18:45+0300
2021-08-08T19:52+0300
коронавирус
воз
вакцинация
россия
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Единственным эффективным методом защиты человека от мутаций коронавируса является вакцинация. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.Чиновница добавила, что мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса, и ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции. Сейчас, по ее словам, организация следит, выталкивает ли штамм "лямбда" дельта-вариант, отметив, что последний ранее вытеснил вид "альфа".Вариант коронавируса "лямбда" впервые выявили в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о его распространении более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.Японские ученые выяснили, что штамм "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. По их данным, он обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител. Препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv.
https://ru.sputnik.md/20210808/shtamm-koronavirus-43713968.html
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воз, вакцинация, россия
В ВОЗ назвали единственный способ остановить появление мутаций коронавируса
18:45 08.08.2021 (обновлено: 19:52 08.08.2021)
Мутации происходят при каждой передаче вируса, и ВОЗ внимательно отслеживает новые разновидности инфекции.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Единственным эффективным методом защиты человека от мутаций коронавируса является вакцинация. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"Отмечается, что при высоком охвате иммунизацией уменьшается количество госпитализаций и людей в отделениях интенсивной терапии", — цитирует Вуйнович РИА Новости.
Чиновница добавила, что мутации происходят постоянно, при каждой передаче вируса, и ВОЗ отслеживает новые разновидности инфекции. Сейчас, по ее словам, организация следит, выталкивает ли штамм "лямбда" дельта-вариант, отметив, что последний ранее вытеснил вид "альфа".
Вариант коронавируса "лямбда" впервые выявили в Перу в 2020 году. В июле в ВОЗ сообщили о его распространении более чем в 30 странах, преимущественно в Южной и Северной Америке.
Японские ученые выяснили, что штамм "лямбда" обладает повышенной заразностью и устойчивостью к иммунитету. По их данным, он обладает мутацией, которая обеспечивает "уклонение" от нейтрализующих антител. Препринт исследования опубликован на ресурсе bioRxiv.