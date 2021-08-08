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Спор о наследстве перерос в трагедию: жуткая история в Ниспоренах
Спор о наследстве перерос в трагедию: жуткая история в Ниспоренах
Жестокое убийство в Ниспоренах мужчина убил сестру
2021-08-08T15:44+0300
2021-08-08T15:48+0300
общество
в молдове
молдова
ниспорены
убийство
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КИШИНЕВ, 8 aug – Sputnik. Жуткое убийство произошло в Ниспоренах: 30-летний мужчина хладнокровно убил свою сестру и бросил ее безжизненное тело обнаженным в саду. Такие данные представили в Гениспекторате полиции (ГИП). По данным следствия, в полицию поступила информация об обнаружении тела 38-летней женщины со следами насильственной смерти. Прибыв на место происшествия, полиция установила, что шестого августа женщина приехала навестить брата, позже между ними возникла ссора из-за вопроса о наследовании имущества, а точнее, родительского дома. Далее мужчина затащил жертву в сад, где снял с нее одежду и оставил на земле. Позднее, по данным ГИП, он уехал к себе домой в соседнее село, где сжег свою одежду. По словам пресс-секретаря полиции Ниспорен Кристины Викол, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, он признал свою вину.По факту совершенного деяния в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.
https://ru.sputnik.md/20210804/derzhal-zalozhnikakh-detej-muzhchina-feleshty-moldova-43548974.html
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Спор о наследстве перерос в трагедию: жуткая история в Ниспоренах

15:44 08.08.2021 (обновлено: 15:48 08.08.2021)
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Нож - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Мужчина убил свою сестру из-за родительского дома. Полиция раскрыла детали шокирующего случая в Ниспоренах.
КИШИНЕВ, 8 aug – Sputnik. Жуткое убийство произошло в Ниспоренах: 30-летний мужчина хладнокровно убил свою сестру и бросил ее безжизненное тело обнаженным в саду. Такие данные представили в Гениспекторате полиции (ГИП).
По данным следствия, в полицию поступила информация об обнаружении тела 38-летней женщины со следами насильственной смерти.
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Прибыв на место происшествия, полиция установила, что шестого августа женщина приехала навестить брата, позже между ними возникла ссора из-за вопроса о наследовании имущества, а точнее, родительского дома.

"Через некоторое время мужчина уехал в деревню к другу, где распивал спиртные напитки. Наутро он пришел в дом своей сестры, где они снова начали спорить. В ходе ссоры женщина выбежала на улицу, мужчина последовал за ней и нанес ей удар в шею кухонным ножом", – отметили в ГИП.

Далее мужчина затащил жертву в сад, где снял с нее одежду и оставил на земле. Позднее, по данным ГИП, он уехал к себе домой в соседнее село, где сжег свою одежду.
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По словам пресс-секретаря полиции Ниспорен Кристины Викол, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, он признал свою вину.
По факту совершенного деяния в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.
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