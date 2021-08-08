https://ru.sputnik.md/20210808/nasledstvo-nisporeni-43713049.html

Спор о наследстве перерос в трагедию: жуткая история в Ниспоренах

Спор о наследстве перерос в трагедию: жуткая история в Ниспоренах

Жестокое убийство в Ниспоренах мужчина убил сестру

2021-08-08T15:44+0300

2021-08-08T15:44+0300

2021-08-08T15:48+0300

общество

в молдове

молдова

ниспорены

убийство

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КИШИНЕВ, 8 aug – Sputnik. Жуткое убийство произошло в Ниспоренах: 30-летний мужчина хладнокровно убил свою сестру и бросил ее безжизненное тело обнаженным в саду. Такие данные представили в Гениспекторате полиции (ГИП). По данным следствия, в полицию поступила информация об обнаружении тела 38-летней женщины со следами насильственной смерти. Прибыв на место происшествия, полиция установила, что шестого августа женщина приехала навестить брата, позже между ними возникла ссора из-за вопроса о наследовании имущества, а точнее, родительского дома. Далее мужчина затащил жертву в сад, где снял с нее одежду и оставил на земле. Позднее, по данным ГИП, он уехал к себе домой в соседнее село, где сжег свою одежду. По словам пресс-секретаря полиции Ниспорен Кристины Викол, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, он признал свою вину.По факту совершенного деяния в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.

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https://ru.sputnik.md/20210802/belczy-ubijstvo-revnost-podozrevaemyj-naiden-poveshennym-43496025.html

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