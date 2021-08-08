https://ru.sputnik.md/20210808/nasledstvo-nisporeni-43713049.html
Спор о наследстве перерос в трагедию: жуткая история в Ниспоренах
Спор о наследстве перерос в трагедию: жуткая история в Ниспоренах
Жестокое убийство в Ниспоренах мужчина убил сестру
2021-08-08T15:44+0300
2021-08-08T15:44+0300
2021-08-08T15:48+0300
общество
в молдове
молдова
ниспорены
убийство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/06/33166464_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7b38917943e23e103700ca2b1664ca5f.jpg
КИШИНЕВ, 8 aug – Sputnik. Жуткое убийство произошло в Ниспоренах: 30-летний мужчина хладнокровно убил свою сестру и бросил ее безжизненное тело обнаженным в саду. Такие данные представили в Гениспекторате полиции (ГИП). По данным следствия, в полицию поступила информация об обнаружении тела 38-летней женщины со следами насильственной смерти. Прибыв на место происшествия, полиция установила, что шестого августа женщина приехала навестить брата, позже между ними возникла ссора из-за вопроса о наследовании имущества, а точнее, родительского дома. Далее мужчина затащил жертву в сад, где снял с нее одежду и оставил на земле. Позднее, по данным ГИП, он уехал к себе домой в соседнее село, где сжег свою одежду. По словам пресс-секретаря полиции Ниспорен Кристины Викол, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, он признал свою вину.По факту совершенного деяния в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.
https://ru.sputnik.md/20210804/derzhal-zalozhnikakh-detej-muzhchina-feleshty-moldova-43548974.html
https://ru.sputnik.md/20210802/belczy-ubijstvo-revnost-podozrevaemyj-naiden-poveshennym-43496025.html
молдова
ниспорены
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/06/33166464_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_158966813c236b3bc70f56763f556725.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
в молдове, молдова, ниспорены, убийство
Спор о наследстве перерос в трагедию: жуткая история в Ниспоренах
15:44 08.08.2021 (обновлено: 15:48 08.08.2021)
Мужчина убил свою сестру из-за родительского дома. Полиция раскрыла детали шокирующего случая в Ниспоренах.
КИШИНЕВ, 8 aug – Sputnik. Жуткое убийство произошло в Ниспоренах: 30-летний мужчина хладнокровно убил свою сестру и бросил ее безжизненное тело обнаженным в саду. Такие данные представили в Гениспекторате полиции (ГИП).
По данным следствия, в полицию поступила информация об обнаружении тела 38-летней женщины со следами насильственной смерти.
Прибыв на место происшествия, полиция установила, что шестого августа женщина приехала навестить брата, позже между ними возникла ссора из-за вопроса о наследовании имущества, а точнее, родительского дома.
"Через некоторое время мужчина уехал в деревню к другу, где распивал спиртные напитки. Наутро он пришел в дом своей сестры, где они снова начали спорить. В ходе ссоры женщина выбежала на улицу, мужчина последовал за ней и нанес ей удар в шею кухонным ножом", – отметили в ГИП.
Далее мужчина затащил жертву в сад, где снял с нее одежду и оставил на земле. Позднее, по данным ГИП, он уехал к себе домой в соседнее село, где сжег свою одежду.
По словам пресс-секретаря полиции Ниспорен Кристины Викол, сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, он признал свою вину.
По факту совершенного деяния в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.