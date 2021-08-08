https://ru.sputnik.md/20210808/pensioner-kolodets-43710387.html

Инцидент в Окнице: пенсионер упал в колодец, на помощь пришли спасатели

Инцидент в Окнице: пенсионер упал в колодец, на помощь пришли спасатели

Мужчина упал в колодец в Окницком районе

2021-08-08T13:24+0300

2021-08-08T13:24+0300

2021-08-08T13:31+0300

в молдове

молдова

окница

генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/08/43709789_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_223302a1398d46147d02ab3b551d9616.jpg

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Спасатели в селе Хэдэрэуць Окницкого района вызволили из колодца 63-летнего мужчину, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ведомства, звонок в службу 112 поступил в 06.22. Спасатели сумели за 20 минут вытащить пострадавшего, он был в сознании, но ему потребовалась госпитализация. Мужчину забрали в районную больницу для оказания помощи. Все обстоятельства этого происшествия выясняются. За последние сутки спасатели получили 50 обращений о помощи.

молдова

окница

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

в молдове, молдова, окница, генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы, происшествия