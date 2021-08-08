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Инцидент в Окнице: пенсионер упал в колодец, на помощь пришли спасатели
Инцидент в Окнице: пенсионер упал в колодец, на помощь пришли спасатели
Мужчина упал в колодец в Окницком районе
2021-08-08T13:24+0300
2021-08-08T13:31+0300
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КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Спасатели в селе Хэдэрэуць Окницкого района вызволили из колодца 63-летнего мужчину, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. По данным ведомства, звонок в службу 112 поступил в 06.22. Спасатели сумели за 20 минут вытащить пострадавшего, он был в сознании, но ему потребовалась госпитализация. Мужчину забрали в районную больницу для оказания помощи. Все обстоятельства этого происшествия выясняются. За последние сутки спасатели получили 50 обращений о помощи.
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в молдове, молдова, окница, генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы, происшествия

Инцидент в Окнице: пенсионер упал в колодец, на помощь пришли спасатели

13:24 08.08.2021 (обновлено: 13:31 08.08.2021)
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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIВ Окнице спасатели вызволили мужчину из колодца
В Окнице спасатели вызволили мужчину из колодца - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ранним утром в воскресенье спасатели отправились на вызов в Окницу, где пострадал мужчина.
КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Спасатели в селе Хэдэрэуць Окницкого района вызволили из колодца 63-летнего мужчину, сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
По данным ведомства, звонок в службу 112 поступил в 06.22.

"На место отправилась команда спасателей. Выяснилось, что мужчина упал в колодец глубиной 15 метров", – уточнили в ГИЧС.

Спасатели сумели за 20 минут вытащить пострадавшего, он был в сознании, но ему потребовалась госпитализация. Мужчину забрали в районную больницу для оказания помощи.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIМужчина упал в колодец.
Un bărbat din Ocnița a fost salvat după ce a căzut într-o fântână - Sputnik Молдова, 1920, 08.08.2021
Мужчина упал в колодец.
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Все обстоятельства этого происшествия выясняются.
За последние сутки спасатели получили 50 обращений о помощи.
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